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Все про:телефон (213) Укртелеком (181)

 "Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов и начинает их демонтаж

В субботу, 1 февраля, компания "Укртелеком" прекратит обслуживать и начнет демонтировать таксофоны - телефонные автоматы общего пользования, установленные в публичных местах.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

"Оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, и это вызывает сложности с эксплуатацией. Все эти годы услуга таксофонии является убыточной", - отметили в "Укртелекоме"

В компании констатируют, что современная связь не оставила таксофонам места. 

"Сегодня сеть насчитывает около 4800 таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона осуществляется только около 2,5 минут разговоров", - рассказали в пресс-службе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173206
 
 
 Топ комментарии
 
не кожен розуміє твій зєлєнський діалект, ми ж Трускавців не закінчували...
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можно біло оставить паручку..на случй если китайці не відержт вируса и прекратят віпускать мобилі
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не кожен розуміє твій зєлєнський діалект, ми ж Трускавців не закінчували...
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Ахмєтов буде спродувати таксафони щоб заплатити комуналку за нову віллу.
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так там же зелепупиков нет и коммуналка дешёвая!
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а зря! Как тєпєрь звоніть на тєлєхвон давєрія???
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один стоїть перед будівлею укртелекому
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Коммунальные службы все на проводных телефонах,а люди давно отказались от ГТС.Звонки ужасно дорогущие.
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а если кто и не отказался, кабели покрали. У нас украли в 2016, и так и не восстановили.
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Большинство уже раскурочены зебильными вандалами.
Дозвониться за нормальными тарифами в разные госучреждения теперь смогут только владельцы номеров лайф
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Не заздри Тетяні з Лайфом. "Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов и начинает их демонтаж - Цензор.НЕТ 4796 У мене безліміт в мережі Водафон, 100 хвилин по Україні і Тирнету 1 Гіга. Все це за 30 гривень/місяць.
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Ларс?
та честно говоря...ну его нафиг
хочется чтоб дети пожили (и внуков подарили, эгоисты такие сякие)))
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А ви не смійтесь. Всі оператори запаребріка. Ось як вимкнуть зв"язок перед наступом тоді і посмієтесь, бо дротового зв"язку не буде.
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ничё-ничё...будем депеши слать этими...курьерами (вместо пиццы нехай письма тягають)
опять же ...про рации вспомним и телеграф...азбуку Морзе и шрифт Брайля...
а если серьезно... то таксофоны действительно не помогли б (а проводная связь? черт его знает...ее ж тоже легко вырубить...даже товарищленин это знал)))))
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Алё Вава- ты сейчас упадёшь. Таксофон снимают...

"Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов и начинает их демонтаж - Цензор.НЕТ 1848
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канєц таксофонов - канєц таксофонам
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А у Великій Британії чомусь не демонтують. Напевне там немає мобільних телефонів. Нє?
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в нашому районі демонтували всі залізні дороги. Дві вітки, шо вели в центр міста до машинобудівного заводу, та до сахарного завода в сусідньому посьолку. Шпали залізобетонні, рейки умощньонні
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Выгодно ахметов вложился укртелеком . Это как в 90-е заводов накупили отжали и тд.
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Не дай боже почнуться бойових дії з парашею, тоді всі власники мобільних пристроїв
зможуть вільно телефонувати лише в рельсу.
А от поліції буде більше користі - не будуть "мінувати" установи бухарі.
Ну і Ахметці користь мідні кабели зможе вільно пиляти та продавати бо в нього вілла ще замала.
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а ранше в телефонних будках мона було сховатись від дощу та цілуватись
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Можно даже начать демонтаж Уртелекома. От него никакой пользы для страны уже нет. Он не нужен как и таксофоны.
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Это невозместимая утрата для страны
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100% запросять з бюджету фінансів на демонтаж і утилізацію.
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Придет рузге мир, умрет мобильная связь, будем восстанавливать службу ямщиков.
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Были вышки с соломой,яки запалювали,коли бачили ворога.Потом голубиная почта.Потом телеграф с морзянкой.Потом крутящиеся телефоны патифоны.Потом стационарный телефоны.Зараз пришло время мобильной связи и айкосов вместо трубки.Як каже Ярош,мир катится в ад,с вышками с соломой було б спокойней "Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов и начинает их демонтаж - Цензор.НЕТ 1345
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