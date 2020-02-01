 "Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов и начинает их демонтаж

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
"Оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, и это вызывает сложности с эксплуатацией. Все эти годы услуга таксофонии является убыточной", - отметили в "Укртелекоме"
В компании констатируют, что современная связь не оставила таксофонам места.
"Сегодня сеть насчитывает около 4800 таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона осуществляется только около 2,5 минут разговоров", - рассказали в пресс-службе.
Дозвониться за нормальными тарифами в разные госучреждения теперь смогут только владельцы номеров лайф
и как теперь жить?
та честно говоря...ну его нафиг
хочется чтоб дети пожили (и внуков подарили, эгоисты такие сякие)))
опять же ...про рации вспомним и телеграф...азбуку Морзе и шрифт Брайля...
а если серьезно... то таксофоны действительно не помогли б (а проводная связь? черт его знает...ее ж тоже легко вырубить...даже товарищленин это знал)))))
зможуть вільно телефонувати лише в рельсу.
А от поліції буде більше користі - не будуть "мінувати" установи бухарі.
Ну і Ахметці користь мідні кабели зможе вільно пиляти та продавати бо в нього вілла ще замала.