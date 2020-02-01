 Олигарх Пинчук оплатил поездку в Давос для 15 "слуг народа", - Дубинский

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
Так, по словам Дубинского, оплатили поездку самостоятельно:
Наталуха;
Забуранна;
Нагорняк;
Галайчук.
Фонд Сороса оплатил поездку:
Бардина (помощница Лещенко в прошлом созыве).
Всем остальным депутатам расходы полностью покрыл Виктор Пинчук:
Арахамия;
Корниенко;
Жмеренецкий;
Жупанин;
Киселевский;
Кравчук;
Михайлюк;
Овчинникова;
Пидласа;
Припутень;
Чернев;
Шипайло;
Шуляк;
Юраш;
Ясько.
Дубинский также утверждает, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, официальные миллионеры.
https://www.youtube.com/watch?v=fmnwuu0wrqU