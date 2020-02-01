 Олигарх Пинчук оплатил поездку в Давос для 15 "слуг народа", - Дубинский

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам Дубинского, оплатили поездку самостоятельно:

Наталуха;

Забуранна;

Нагорняк;

Галайчук.

Фонд Сороса оплатил поездку:

Бардина (помощница Лещенко в прошлом созыве).

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Всем остальным депутатам расходы полностью покрыл Виктор Пинчук:

Арахамия;

Корниенко;

Жмеренецкий;

Жупанин;

Киселевский;

Кравчук;

Михайлюк;

Овчинникова;

Пидласа;

Припутень;

Чернев;

Шипайло;

Шуляк;

Юраш;

Ясько.

Дубинский также утверждает, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, официальные миллионеры.



