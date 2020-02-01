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Все про:Давос (325) Пинчук (241) Слуга народа (622) Дубинский (53)

 Олигарх Пинчук оплатил поездку в Давос для 15 "слуг народа", - Дубинский

Из 20 депутатов фракции "Слуга народа", которые посетили Давос, только четверо оплатили свою поездку самостоятельно.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам Дубинского, оплатили поездку самостоятельно:

Наталуха;
Забуранна;
Нагорняк;
Галайчук.

Фонд Сороса оплатил поездку:

Бардина (помощница Лещенко в прошлом созыве).

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Всем остальным депутатам расходы полностью покрыл Виктор Пинчук:

Арахамия;
Корниенко;
Жмеренецкий;
Жупанин;
Киселевский;
Кравчук;
Михайлюк;
Овчинникова;
Пидласа;
Припутень;
Чернев;
Шипайло;
Шуляк;
Юраш;
Ясько.

Дубинский также утверждает, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, официальные миллионеры.

Олигарх Пинчук оплатил поездку в Давос для 15 слуг народа, - Дубинский 01
Олигарх Пинчук оплатил поездку в Давос для 15 слуг народа, - Дубинский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173201
 
 
 Топ комментарии
 
олигарх Мародер Порошенко оплатил противовоздушную оборону Киева,
а олигарх Меценат Пинчук выращивает молодую ЗЕлень
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"Слугі"- борцуни з олігархами Олигарх Пинчук оплатил поездку в Давос для 15 "слуг народа", - Дубинский - Цензор.НЕТ 1651 Їх же для цього вибрали?
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Ну так. Він, замість палацу, купив собі 15 депутатів. Тепер у пінчука є власні "слуги народу". Ахменов- лохонувся зі своїм капіталовкладенням, це точно
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Кладе яйця в різні корзини. З таким успіхом в травматологію загуде.
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Он, как всегда, выполняет заказ "патриота" Коломойского, вероятно - по разгону Рады, чтобы сделать слуг, а не Зелемойского, виноватыми во всём...
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Все таки Пинчук это наименьшее зло из нашего олигархата хоть он и нажил основную часть состояния с помощью тестя. Он неоднократно призывал начать вести дела по правилам, но Бене, Ахметке Фирташу это не по понятиям
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А ещё он предлагал помириться с паРашей -понять и простить . В обчем чтоб было как раньше -мир, дружба , торговля и безвиз .Только уже без оккупированного Крыма , но зато с оккупированным Донбассом в составе
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Это же Коломойский предлагал и предлагает сейчас. Ну и в добавок во все трубы трубит, что параша не при делах, ихтамнет, и это всё проделки США
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Конюшня Пинчука против конюшни Бени.Файт
Олигарх Пинчук оплатил поездку в Давос для 15 "слуг народа", - Дубинский - Цензор.НЕТ 6656
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Коломойский оплатил все квартиры и машины Дубинского.
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1 поездка стоит как квартира в Житомире. Ну ничего зато хоть результат есть, никакой.
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Дубинский, он же "мамалюбитскорость", он же "слуга Каламойского", он же "за бабло готов на всё" - значит пауки в банке начинают жрать один другого...
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Коломойский не тупой, если заказал озвучить этот компромат...
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Просто они просрались с записью Гончарука. План не сработал. Вот и колбасит их теперь...
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А цьому зятю урода кучки теж , як і бабусі бєні все одно , хто буде президентом , або депутатами - якби тільки дурніші за них і продажні . Беня ж в інтерв'ю гондону так прямо і сказала . От тільки що можуть робити в Давосі ці полудурки ?
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Это какой-то массовый ор и глубокое защеканство зебильному электорату.
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15 - оплатив Пінчук, 4 - власним коштом. А двадцятий взагалі нічого не заплатив.
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