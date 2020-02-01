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 Политика Украины, Общество
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Все про:субсидия (531) коммунальные услуги (287) Слуга народа (628) Евгений Брагар (10)

 "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы". ВИДЕО

Депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на вопрос Любови Павловны из Аджамки, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки, Брагар предложил ей продать собаку, если таковая имеется.

"Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить", - сказал Брагар.

Смотрите также: "Была идея продавать воду в Россию. Речь шла о Крыме", - нардеп от "СН" Аристов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3173196
 
   
 Топ комментарии
 
таких дебилов тут не менее 73% бегает ...
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Где же их дебилов понабирали.
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Пес смердячий. Но с другой стороны, кто ж это все "обрав". Это отребье не само нацепило на себя депутатские значки.
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Надо было посоветовать ещё и золото из шкатулки продать.
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...каюсь, голосовал за СН,вернее,за ЗЕ. Жена меня сейчас клюёт, я тебе говорила на голосуй за ЗЕ "Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо той елітної породи" - Цензор.НЕТ 1028 ой ой говорила...
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Алекс,зачем обидел хорошую....собаку-на дворняжку,на дворняжку,сударь... вот и я туда же,обидел- собаченку....
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Отвратительная внешность. Наверное, его очень чморили в школе и мало кто давал потом...Только за деньги...

С такой мордой лица нужно быть очень осторожным в высказываниях...
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Прямо не верится что все СЛУГИ НАРОДА были артистами 95 квартала
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Собак кстати корейцы хорошо берут,особенно домашних.
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«…Евгению 25 лет, и он имел возможность окончить магистратуру и поступить в аспирантуру исключительно потому, что в этот момент в окопах ползали Настя и Ярына - …прославившийся предложением продать собаку, чтобы оплатить газ, никак не остановится и теперь требует уже завести на Настю уголовное дело… Я с ним полностью согласен. Я считаю, что Ярыне и Насте не место в ЗСУ. И Марусе Зверобой тоже…Я считаю, что их надо уволить из рядов ВСУ. И отправить в Киевский национальный университет... А на их место отправить руководителя группы по межпарламентским связям с Алжирской НДР, здорового 25-летнего мужика в шарфике, народного депутата Е.Брагара. На шесть лет… И если у Евгения есть жена, или девушка, то я желаю ему, чтобы она на его руках... И пусть шерсть на загривке полезет дыбом. Тогда, возможно, хоть какое-нибудь понимание появится. С собачкой тоже. Отличный пиар-ход. Теперь ранее никому неизвестного магистра знает все страна. Правда, как идиота, но плохого пиара не бывает…"
(А.Бабченко).
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А ЧЕМ ЄТОТ БРАГАРЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РЕВЫ ??????? 😂😅😂
ТОЛЬКО ТЕМ ЧТО ТОТ БЫЛ МИНИСТРОМ, А ЭТОТ ТОЛЬКО ДЕПУТАТ??????? ТОЛЬКО ТЕМ, ЧТО ТОТ БЫЛ ПОРОХОБОТОМ, А ЭТОТ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО??????? И УСЁ... 😂😂😂
НУ ТАК И ГДЕ ПРОГРЕСС, ИЛИ ОТКАТ?????? НИГДЕ. ПОЛНЫЙ ЗАСТОЙ. А ШО БУДЕТ ЗА ЗАСТОЕМ??????? А ПОТОМ ???????? 😂😅😂
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за "застоем" буде "перестройка". Принаймні в союзі саме так і було. Правда в ******** Україні немає що перебудовувати....
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