 "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на вопрос Любови Павловны из Аджамки, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки, Брагар предложил ей продать собаку, если таковая имеется.

"Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить", - сказал Брагар.

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