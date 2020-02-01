 "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, на вопрос Любови Павловны из Аджамки, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки, Брагар предложил ей продать собаку, если таковая имеется.
"Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить", - сказал Брагар.
С такой мордой лица нужно быть очень осторожным в высказываниях...
Электорат Зеленского. 95 квартал головного мозга.
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(А.Бабченко).
ТОЛЬКО ТЕМ ЧТО ТОТ БЫЛ МИНИСТРОМ, А ЭТОТ ТОЛЬКО ДЕПУТАТ??????? ТОЛЬКО ТЕМ, ЧТО ТОТ БЫЛ ПОРОХОБОТОМ, А ЭТОТ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО??????? И УСЁ... 😂😂😂
НУ ТАК И ГДЕ ПРОГРЕСС, ИЛИ ОТКАТ?????? НИГДЕ. ПОЛНЫЙ ЗАСТОЙ. А ШО БУДЕТ ЗА ЗАСТОЕМ??????? А ПОТОМ ???????? 😂😅😂