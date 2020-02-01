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 Политика Украины, Общество
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Все про:Портнов (510) суд (22852)

 Судья Волкова, освободившая расстреливавшего майдановцев Садовника, признала Портнова постоянно проживающим в Украине

Печерский райсуд Киева удовлетворил требование замглавы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова о том, что он якобы непрерывно проживал в Украине последние пять лет.

Об этом сообщает "Судебный репортер", информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение 15 января приняла судья Печерского суда Светлана Волкова.

Портнов в своем заявлении утверждал, что 22 февраля 2014 года он уехал из Украины и не мог вернуться "в связи с политическим и безосновательным уголовным преследованием", и санкции ЕС и Канада ввели по настоянию украинской власти. Поэтому он вынужден был искать работу за рубежом. 14 апреля 2014 года он получил должность директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом адвокатского объединения "Корпоративные технологии". Одновременно приказом главы объединения ему была оформлена служебная командировка за пределы Украины сроком на 60 дней. Эта "командировка" продолжалась до 19 мая 2019 года, когда он вернулся в Украину.

Портнов просил суд признать, что он непрерывно проживал в Украине, потому что от этого "зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом".

Суд поддержал его заявление, учитывая выводы Верховного Суда, что срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины.

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Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 года после пятилетнего отсутствия. "Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране", - написал тогда он.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

После Революции Достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

По словам Коломойского, Портнов также жил в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.

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Напомним, что в августе 2019 год суд взыскал в пользу Портнова 1,8 млн грн морального ущерба, а также 5 млн грн возмещения расходов на адвокатов в связи с действиями Генпрокуратуры, МИД и посла Канады.

Отдельно стоит отметить, что судья Волкова, которая приняла решение по Портнову, только в октябре 2019 возобновилась в должности. В 2016 году ее уволила Верховная Рада за нарушение присяги. В 2014 году Волкова изменила меру пресечения командиру "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику, отпустив его из-под стражи, после чего он сбежал в Россию. Теперь Волкову судят за принятие неправосудного решения.

Судья Волкова, освободившая расстреливавшего майдановцев Садовника, признала Портнова постоянно проживающим в Украине 01

Садовник, положив автомат на протез, стреляет по майдановцам 20 февраля 2014 года

Источник: https://censor.net.ua/n3173195
 
 
 Топ комментарии
 
Если ему это будет выгодно, портновские суды без проблем признают Портнова богородицей. Лютый трэш, мля.
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А потім, після вибору мудрого наріда, трапилось ось це: Отдельно стоит отметить, что судья Волкова, которая приняла решение по Портнову, только в октябре 2019 возобновилась в должности. В 2016 году ее уволила Верховная Рада за нарушение присяги. Источник: https://censor.net.ua/n3173195 Дивно, правда?
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А це тому, що революції потрібно завершувати стовпами, а не мусорними баками та земенками. Якщо ти не знищуєш ворога, то ворог знищує тебе, а бо ти сам стаєш ворогом.
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..а хороший обменый фонд был бы.....кацапи за дорого кадру такую взяли бы....ихонный нарот, настоящие ватники, упоротые...сколько же обменного фонда под ногами валяется, даже и не маскируясь..!!!..бери -не хочу.. Суддя Волкова, яка звільнила Садовника, що розстрілював майданівців, підвердила, що Портнов постійно проживав в Україні - Цензор.НЕТ 7178..
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Нэт, проста партнов пабидил майдан и абасрал его..
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Этого козла давно надо отправить к бузине с кобзоном
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Кому бы то заплатить, что бы всех судей да и все суды у нас в стране сожги к чертовой бабушке а ? Видали а? сцаную портянку вопреки всему оправдали и *****... слов не могу подобрать, что ту тскажешь. сраный закон, сраный суд, и вообще, теперь в оправдание буду копам портретом портянки тыкать.
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А в чем собственно говоря проблема?За это проголосовало 73% черни,лохов,жлобов,плебеев и наивных дурачков.Они хотят видеть этого человека у власти,все их мечты потихоньку сбываются,кроме тарифов разумеется.
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Проблема в том , что идиоты не хотят учиться на чужих ошибках , хотя бы тех же даунбасов , которые звали ***** и его войска , а когда в комплекте с тем что они звали пришла война в их дом , они начали стонать : Ну мы же не знали ,что так будет . Теперь мы имеем туже историю часть два , и наши дебилы первые завоют ту же фразу , но только вместе с дебилами эту жопу придется пережить и нам .
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да порох такое же говно как и зеля пианист, ну который янелох оманский )))
в общем даже не знаю как на это дерьмо судейское реагировать. тут без гильотины ну никак )))
янелох, что в стране творится?
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порох говно потому что вокруг все предатели были которые посей день с ним воюют.
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Як тільки Рябошапка сказав, що справа Шеремета розвалюється. А він сказав саме так.До справи підключився .... Андрій Портнов. Кількість викривальних постів за останні дні зашкалює.Схоже на те, що над задницею Арсенборісича скупчуються хмари і Портнов рятує друга. Солодка парочка
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Ужас, невозможно представить такое в Латвии, Эстонии или Литве, нечего вам делать в Европе, ребята, если с вашим горе-президентом допускаете у себя такую заразу, это же токсично, как китайский короновирус.
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Зачем украинским совкам Европа? Они и России недостойны, большинство населения слабоумные или пропутинские подонки.
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Спасибо 5 президенту Украины, Петру Алексеевичу Порошенко за реформированный, честный суд! Дякую!
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Зеленое ты говно, причем тут Порошенко? Судью уволили в 2016, а восстановилась она в октябре 2019. Зелебобы уже несколько месяцев при власти. Что мешало найвэличнишому навести порядок в "порошенковских" судах?
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Порошенко ПРЕЗИДЕНТ з великої літери,а ми його підтримка!
Бо він вболівае за Україну!!!
І все робить для України!
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З кожним днем усе цікавіше... Коли "реформована" суддя запроторить Петюню за грати, ото буду аплодувати, стоячи. )
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По ходу, уся судова реформа закінчилася на тому, що тобі Порошенко в голову ще й насрав.
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Раніше Петіни судді повністю влаштовували, а що сталось такого, чого не було раніше?
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Ну что зебилы , это снова божья роса ? Или Осел Оманский , ну который ваш Вовочка и тут снова не при чем.
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Рехвормована Порошонком суддя... Ти не довіряєш сивочолому гетьману хіба?
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Уже более чем пол года ваша зеленая мразь у власти. Так что твои ссылки на прошлую власть подходят для дебилов как ты. Сейчас вся официальная власть у зеленых уродов. И я смотрю последствия все хуже и хуже.
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Не моя, а Петіна... Якби суди та ЦВК дотримувались Закону, то було б усе інакше.
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Тупо врете Вы отстали от инфы слушая паРашу хла
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Безнаказанность порождает зло. Откуда у этой дамы такая уверенность в своей безнаказанности? От 28 лет безнаказанности?!
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Згадаймо, як за часів Порошенка реєстрували Шмарія... Чому при Петі це можна було робити, а зараз ні? Агов, порохоботи!
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Запомнил слова из одного фильма, хотите знать как так получилось и кто виноват? просто посмотрите в зеркало!
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Всё что нужно нать о наших судах. Порнов и Богдан снова контролируют суды как и при Яныке. Ну что Зебилы вы уже прозрелии или ещё нет?
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Коломойский, Портнов, Израиль... Зеленский, Коломойский, *****, Израиль... Сотни комбинаций и как всегда хитрожопый жид к такому же хитрожопому жиду тянется... Вот только один вопрос - почему эти коррумпированные прокацапленные подонки не боятся находится в Украине?
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До чого тут евреї? Ну серйозно, навіщо писати маячню...
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Судью расстрелять.
Портняжку окунуть в гамно головой вниз.
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Дехто здійснив "файні" зміни в країні за останні 5 років, в тому числі і судову реформу, а зелений скоморох сьогодні це все успішно впроваджує у життя
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А якби Зеленський прибрав реформовану Порошенком суддю, то порохоботи би верещали, що не правильно він це зробив, та й взагалі, він клован. )
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