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 Политика Украины, Общество
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Все про:Портнов (509) суд (22852)

 Печерский суд подтвердил беспрерывное пятилетнее проживание Портнова в Украине

Печерский райсуд Киева удовлетворил требование замглавы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова о том, что он якобы непрерывно проживал в Украине последние пять лет.

Об этом сообщает "Судебный репортер", информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение 15 января приняла судья Печерского суда Светлана Волкова.

Портнов в своем заявлении утверждал, что 22 февраля 2014 года он уехал из Украины и не мог вернуться "в связи с политическим и безосновательным уголовным преследованием", и санкции ЕС и Канада ввели по настоянию украинской власти. Поэтому он вынужден был искать работу за рубежом. 14 апреля 2014 года он получил должность директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом адвокатского объединения "Корпоративные технологии". Одновременно приказом главы объединения ему была оформлена служебная командировка за пределы Украины сроком на 60 дней. Эта "командировка" продолжалась до 19 мая 2019 года, когда он вернулся в Украину.

Портнов просил суд признать, что он непрерывно проживал в Украине, потому что от этого "зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом".

Суд поддержал его заявление, учитывая выводы Верховного Суда, что срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины.

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Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 года после пятилетнего отсутствия. "Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране", - написал тогда он.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

После Революции Достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

По словам Коломойского, Портнов также жил в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.

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Напомним, что в августе 2019 год суд взыскал в пользу Портнова 1,8 млн грн морального ущерба, а также 5 млн грн возмещения расходов на адвокатов в связи с действиями Генпрокуратуры, МИД и посла Канады.

Отдельно стоит отметить, что судья Волкова, которая приняла решение по Портнову, только в октябре 2019 возобновилась в должности. В 2016 году ее уволила Верховная Рада за нарушение присяги. В 2014 году Волкова изменила меру пресечения командиру "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику, отпустив его из-под стражи, после чего он сбежал в Россию. Теперь Волкову судят за принятие неправосудного решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3173195
 
 
 Топ комментарии
 
Если ему это будет выгодно, портновские суды без проблем признают Портнова богородицей. Лютый трэш, мля.
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Продажные суды погубят эту страну...
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суть в том , шо украинский народ клал болт на упоротых пэтриотов. выборы президента и в парламент это наглядно показали
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украинский народ клал на тебя, кацап -куча жмуров козломордых на донбассе это наглядно показали)
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ты с погонялом осторожнее. очень яркое, как гребень у пивня
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перед зеркалом себе это повторяй почаще, и на счет народа не обольщайся Печерский суд подтвердил беспрерывное пятилетнее проживание Портнова в Украине - Цензор.НЕТ 8097
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про жмуров... поздравляю всех с пятилетним юбилеем Дебальцевского котла. не срослось загнать Их детей в подвалы, как завещал великий Свин Печерський суд підтвердив безперервне п'ятирічне проживання Портнова в Україні - Цензор.НЕТ 5112
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Печерский суд подтвердил беспрерывное пятилетнее проживание Портнова в Украине. Печерський суд підтвердив безперервне п'ятирічне проживання Портнова в Україні - Цензор.НЕТ 4489

19.05.19. Портнов: "Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться"Источник: https://censor.net.ua/n3127645 Печерський суд підтвердив безперервне п'ятирічне проживання Портнова в Україні - Цензор.НЕТ 212
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А потім, після вибору мудрого наріда, трапилось ось це: Отдельно стоит отметить, что судья Волкова, которая приняла решение по Портнову, только в октябре 2019 возобновилась в должности. В 2016 году ее уволила Верховная Рада за нарушение присяги. Источник: https://censor.net.ua/n3173195 Дивно, правда?
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Отключенные комменты к роликам Зеленского красноречивее всяких выборов.
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Реально какой-то позор, человека не было в Украине, он сбежал, на суды не приходил... Человека нет физически в Украине, а он есть, это типа я уехал учиться на 20 лет, а потом приехал и депутат...
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Тоді було б логічно, якщо був в Україні і не являвся на суди, притягнути до відповідальності за неповпгу до суду. Але то таке. Мені цікаво, що ж таке є у Портного, за допомогою чого він так міцно тримає у кулаці судівську Феміду?
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С Зелиными судами все ясно. Это худшее, что было в Украине. Этот поносный клоун совсем охренел и с судами и со своим коррупционным СБУ и Трубой, которые хотят собрать контрабандистов и сговориться с ними за 30% отката - такая у них борьба с коррупцией, как говорил недавно Гончарук. А сам Гончарук обосрал Зелю, сказал про него правду, что тупой, что неуважает армию и народ.Такое впечатление, что Зеля президент не Украины, а Израиля, но там его бы не избрали, и гнали бы пинком под зад из страны. В общем это просто цирк, а не власть. Каждый день разоблачения. И чем это все закончится? А ведь война в стране.
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опять эти "волки" позорные.Печерское недоразумение
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Если ему это будет выгодно, портновские суды без проблем признают Портнова богородицей. Лютый трэш, мля.
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Продажные суды погубят эту страну...
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непохитна міць судової реформи від найкращого реформатора у галактиці і навіть в усьому Всесвіті..
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непохитна міць? Менять что-то поздно или кем-то кому-то запрещено? Зеленский и его команда - всего лишь последователи? Так долго можно оглядываться...
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"всего лишь последователи?"
скоріш так..
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Лишнехромосомное, по плану реформ низовые звенья судов должны были быть реформированы в 2020 году. Теперь Портнов, который и создал эти суды, будет их реформировать? Может создание Антикоррупционного суда 5 сентября 2019 года это - реформа Зелемойского?
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...от этого "зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом"... ОТ ФРАКЦИИ "СЛУГА УРОДА"- КТО ЕЩЁ НЕ ПОНЯЛ. Печерский суд подтвердил беспрерывное пятилетнее проживание Портнова в Украине - Цензор.НЕТ 2484 Источник: https://censor.net.ua/n3173195
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..."....только пуля казака вО степи догонит..только шашка казака, с коня собьет..."..хорошая песня...пророческая.. Печерский суд подтвердил беспрерывное пятилетнее проживание Портнова в Украине - Цензор.НЕТ 4562..
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"Наш суд-самый гуманный суд в мире"
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Еще и в пенсионный стаж внесут эти 5 лет...
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естественно...он же был в командировке.. т.е. трудно-устроен ))).
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..и певун был популярный, пока не скурвился и не забухал.. Печерский суд подтвердил беспрерывное пятилетнее проживание Портнова в Украине - Цензор.НЕТ 8740...
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строго говоря, мотивация умственно неполноценных - вещь, которую не всегда просто определить... вот человек за всё хорошее и не хочет понимать что ВСЕГО хорошего быть не может... животные мля... (жаль модеры озверели и картинку сносят. которая с дроздовым).
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вот как раз кацапы, ватаны, совки и сепоры всем довольны ..
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По словам Коломойского, Портнов также жил в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. ЗЕднеприводные, только не пророссийские орки, с этими все понятно, а те патриоты, майдановцы и военные, которые выбрали иудорусский и антиукраинский симбиоз ЗЕкаганата, только абы не Порох. Сглатывайте теперь молча, с.ки, и не скавчите, когда за вами придет пророссийская шелупонь с автоматами.
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***, я устал задавать этот вопрос!!! патриатическому населению прошедшим Майдан и т.д., дайте ответ, что творит Зеубдок????? молчат!!!!!! я им говорю, что теперь вы Антимайдановцы!!!!
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С ****** пророссийская шелупонь может прийти и отсосать. А твоя потрошиная гнида такой же враг украинского народа как портнов, а то и хуже, бо портнов враг, а потрох предатель.
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а Зеклоун кто????? при нем Портнов вернулся и керует судами!!!!))))) ну а Зеленский не при чем????? да??????)))))))
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1.) Уже прокацапская шелупонь стреляет в полицейских. В Киеве задержали 36-летнего главаря разведки группировки Оплот пророссийской террористической организации «ДНР». По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, хулиганство бл.дь!!!!!!!) 2.) Ставить на одну чашу весов Пороха и портнова, может только идиот или ЗЕднеприводная челядь, здесь даже и разговаривать нех.р.
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Портнов просил суд признать, что он непрерывно проживал в Украине, потому что от этого "зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом".

Да, это по-европейски, он еще и депутатом станет.
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бери выше - 73% дебилов сделают его следующим прюзюдюнтом
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неее, следующим с очередного дна постучится шарий .. и что то мне подсказывает, что овцы его выберут !
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Только если у 73% станут мозги как 8% голосовавших за потрошиную гниду.
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тест на знание украинского языка хочешь, кацапа?
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Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанська комісія". Цю "судову реформу Зеленського" писав портнов, для свого кишенькового суду, а Оманського та Ко це лайно абсолютно влаштовує. Ось і маємо абсурд. Істота, яка 5 років ховалась за поребриком, за рішенням "суду", перебувала в двох місцях одночасно. Вітаю, ви проголосували за знищення здоровоно глузду
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Можно подумать при Порошенко было по-другому, тот же Интер не рад поджигали и ничего, вещает. Венецианская комиссия против только потому, что реформа не позволяет устраивать полный беспредел. Эта реформа плохая, а при венецианских оккупационных порядках была бы еще хуже.
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скоро откроют уголовное дело по убийству героев моторылы, захерченко и пр. падали
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скоро печерский суд признает что это Украина напала на расию, спасибо нашему великому новому презезеденту и всей его коМанде
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А де ОГПУ, чому не опротестовує таке рішення, адже у бубочки генпрокурор свій в доску.
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На підставі яких фактів? Хай судді тепер нам доведуть, що воно тут жило 5 останніх років. Чи посадити тих суддів, за беззаконня, нахрін
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А это означает, что эта портянка метит на серьезную должность!
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У педротов підгорає))) Получається, шо Портнов жив в Україні при їхньому любимому стадіонному сцарьку))
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Получается имбицил, что при Порох он сюда свой нос боялся сунуть, а при шмарклях депутатом стать собрался. Хоть комуя объясняю, Петровец блин
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Який ганебний треш. Ванґую, що п. Янукович перебуває в Ростові за відрядженням "Усеґаляктичної асоціяції леґітимних президентів".
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Ну уроди голову піднімають!!!!
Прав був Льонін, революція,яка не може себе захищати, ні на хріна не здатна!
Людей тільки жалко, які загинули!
Драна демократія привела лакейське кодло до влади в Україні!!!
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А как революция может себя защитить если те кто был на сцене Майдана - потрох, яценюк, турчинов, пидалик... оказались предателями Майдана? Просто теперь Третий Майдан должен начатся и закончится с резни казнокрадов и коррупционеров - это и будет самая настоящая реформа Украинского государства!
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Революцію було здушено в зародку, коли авакян послав автобуси з омоном, щоб вбити Сашка Білого, який власне й розпочинав справжню людову революцію. На Гіркіна разом із Стрєлковим автобусів з омоном чомусь не знайшлося.
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Ну, тогда пусть покажет свои доходы и расходы в Украине!
Или он питался святым духом кацапстана?
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Портнов просил суд признать....

януковощ задумался..а не попросить ли и ему суд о чёмнить ????
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Украине нужна полная люстрация судей - всех до одно, ибо всё это болото за 28 лет отрицательного отбора сгнило и стало враждебно государству Украина.
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Зе играет в опасную игру ! после того как сюда вернутся разные портновы и команда, они снова захотят прийти к власти и наивный Буратино им уже будет ненужен!
Печерский суд подтвердил беспрерывное пятилетнее проживание Портнова в Украине - Цензор.НЕТ 8899
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ну так кацапы с олигаргами и поставили его сыграть роль буратино, и писюнист об этом не может не знать ..
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А ви думаєте, хто пише диктаторські закони, і для кого? Узеленські для Янелоха? Не смішіть. Вони написані ригами та кацапами, для узаконення узурпації України мордором та його посіпаками. А клоунів використали, для усунення "новимі ліцімі" старих досвітченних політиків
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только суд Линча восстановит в этой стране правосудие
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ну, от і все, вже достатньо доказів, що зебільня підм'яла суди під себе
гебня банкує
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Мені здається що ДНО точно пробито!! Тварюки а не судді!!
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идет коррозия и разрушение страны...
я думаю за 3 года все закончится...
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Бубочка, да назначь ты его генпрокурором уже, не стесняйсе. Тебе же хочется.
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Три свинорилі прокурори за п"ять років не довели що портнов злочинець.Ганьба владі свинопесів. Печерський суд підтвердив безперервне п'ятирічне проживання Портнова в Україні - Цензор.НЕТ 2819
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Не то шо сейчас , при "шлюгах " ,, портнов уже на зоне кукарекает . Печерський суд підтвердив безперервне п'ятирічне проживання Портнова в Україні - Цензор.НЕТ 6296 .
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Не кукурікає бо продажні песівські куми поспродували докази і карні справи.Навіть хернеса справу закрили а при зе поновили.
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о своих "успехах" они скромно помалкивают))))))))))))))))))
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Судебная система Украины -очаг напряжённости в Украине.Она является последним оплотом Плешфюрера и его пособников в свободной от оккупации части Украины.Раковая опухоль,разросшаяся до неимоверных масштабов, без каких -то намёков на выздоровление.
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із тої кагорти що голосували за зЄбЄ є багато тих у кого загинули Воїни-захистники України - чи родичі....- знайте, ота про-кацапська гнида портнов цьому сприяла, окрім того що ще і грабувала вас та країну..., тепер "гордіться" собою...
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"возмущению" порохоботов нет предела - "как так"? а вот так! суд ссылается на выводы Верховного Суда! вспоминаем КТО формировал состав нынешнего Верховного Суда????? знал бы петя хоть на год вперёд - набрал бы побольше соломы)))))))))))))))))
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При петином верховном суде , портянка был - в командировке . Так шо , посиди молча ! Печерський суд підтвердив безперервне п'ятирічне проживання Портнова в Україні - Цензор.НЕТ 813 .
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В 2014-ом не с беркутов нужно было начинать ,а с судей и прокуроров - точечно,по адресам и всех на концерт к Кобзону
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Когда прекратиться издевательство над здравым смыслом? С приходом зелёной власти маразм наростами в геометрической прогрессии.
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Зебилье, вам слово. Шо скажете, юродивые?
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Грёбанные зебобы! Клоун геть! Клоун геть! Клоун геть!
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Давайте я вас в субботу- чуток повеселю. Докладываю: за 3 года работы в Гане, местные рыбацкие суда я видел тысячи и тысячи. Они весьма ********* разные Государственные флаги. Особенно в почете Британия, США, Испания. Единственные раз- видел под флагом Украины. Под российским, кстати- ни разу, хотя с ними, у Ганы- достаточно тесные связи, судя по визитам торговых судов. Но! Под вот этим флагом- впервые увидел вчера! Печерський суд підтвердив безперервне п'ятирічне проживання Портнова в Україні - Цензор.НЕТ 3629

Печерський суд підтвердив безперервне п'ятирічне проживання Портнова в Україні - Цензор.НЕТ 4852
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Пока нет, ждем-с-с-с... В конце февраля пойдут ливни. Стеной.
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А кто все 5 лет окучивал Печерский суд, оберегал его и защищал, пользовался его услугами и щедро за это вознаграждал? Потрошиная гнида!
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Щас окажется, что и Янукович шесть лет в командировке в Ростове был. Печерский суд, он такой.
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