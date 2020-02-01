 Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек

Об этом 1 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию об 11 791 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1 795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
За последние сутки умерли 46 человек, выявлены 2 102 новых случая инфицирования.
Отдельно в Гонконге выявлены 13 подтвержденных случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в Макао − семь, на Тайване − десять.
Кроме того, зарегистрированы еще 17 988 случаев с подозрением на новый тип коронавируса.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
https://bykvu.com/ru/bukvy/rasprostranenie-koronavirusa-chto-izvestno-na-1-fevralja/
А я думаю как насолить своим коллегам по работе.
В выходные буду тренироваться...
Ответ на перенаселение. Потом Индия.
Однако, при всей скученности населения, антисанитарии и принимая во внимание, что из зараженнного города население поразъехалось, заболело не так много человек.
"В 1994 году легочная чума вновь вспыхнула в Индии, которая уже 30 лет считалась «свободной от чумы». Чума и на этот раз появилась нераспознанной - первыми тревогу подняли врачи ряда госпиталей города Сурат после того, как сразу пять больных, поступивших в госпиталь с пневмонией, умерли в течение первых суток пребывания в госпитале. Первые подозрения на чуму возникли лишь на третьи сутки, а лабораторное подтверждение диагноза поступило лишь ещё через три дня. Слух о появлении чумы мгновенно разнёсся по городу, возникла паника, полное число беженцев из города до установления карантина оценивается в 250-300 тыс. человек. В результате чуму разнесли по всей Индии - по данным Национального института инфекционных заболеваний (Дели) было зарегистрировано 811 серопозитивных больных в 5 штатах Индии, а один человек умер от чумы в Дели. Тем не менее, даже в густонаселённой Индии эта вспышка чумы унесла всего 56 жизней, из которых 52 летальных исхода зарегистрированы в злосчастном Сурате[8]." (Википедия)
Но то бактерия, а не вирус.
Китай построит за месяц 200 000 больниц.
Но спасут ли они китайцев...
Так что и ЗЕбобики, и Квартал опасностЕ.
Теперь у немцев 9 заболевших и 90 человек из их окружения на карантине. И закрыт весь их завод в Баварии...
А в паРаші тільки двоє захворіли, бо з такими дебілами як кацапи, навіть вірус не хоче мати справ!!!
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Критическое превышение рабочего дня без полноценного питания и прогулок на свежем воздухе + угнетенная психика зрадой и капитуляцией.
Что касается лично тебя, Пидлога - симптомы ослабленного иММунитета налицо - сил нет два М написать.
Вопрос: но вот как защитить собаку от китайского вируса?
Намордник она не поймет, да и вирусы он пропускает...