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 Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек

Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 259 человек, более 11,7 тысячи человек заразились.

Об этом 1 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию об 11 791 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1 795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

За последние сутки умерли 46 человек, выявлены 2 102 новых случая инфицирования.

Отдельно в Гонконге выявлены 13 подтвержденных случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в Макао − семь, на Тайване − десять.

Кроме того, зарегистрированы еще 17 988 случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3173191
 
 
 Топ комментарии
 
было бы чудово шоб вирус реагировал еще на ген скрепности мышибратьев Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек - Цензор.НЕТ 6385
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Арифметична прогресія у дії, нажаль все йде до великої епідемії, через місяць буде пів мільйона нових захворювань.
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В случае эпидемии действует геометрическая прогрессия!
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Так и есть !!! Долбанные китайцы выпустили реально вирус убийцу !!! Не верю Я что этот вирус появился из за того что кто то что не то сожрал . они всю жизнь жрут все подряд а вот выпустить из лаборатории вирус могли так как 2 недели инкубационный период !!! За 2 недели он реально распространился !!! За месяц 12тыс зраженных 250 умерших -- статистика ужасная . Еще не факт что правдивая
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Якщо немає вакцини, можливо все і мутація теж . Наприклад це наслідок кліматичних змін, динозаври теж колись були, тому казати що випустили звіра поки що немає підстав, але можливо все.
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У мене підсніжники сьогодні повилазили на клумбі. 1 лютого як в сказкє про двєнадцать мєсяцов Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек - Цензор.НЕТ 8334
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Это точно ,если знать их.Огромные города огороженны,а вирус уже во всех провинциях( еще раньше 5 млн.из Уханя ушло при карантине 14дн??).Бангладеш своих вывыла оттуда, а Россия еще нет.Из-за ее антинародного Кремля все соседи могут пострадать, а им пофиг.
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Исследователи из Гонконга допускают, что на самом деле количество инфицированных коронавирусом может быть больше и достигать примерно 75 тысяч 815 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/rasprostranenie-koronavirusa-chto-izvestno-na-1-fevralja/
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Ну если выпустили из лаборатории, то тогда наверно и вакцина должна быть. Они же тогда параллельно разработали?
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С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 64 человека, в том числе 12 детей. в процентном отношении к Китаю у нас от обычной инфекции умерло больше.... Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек - Цензор.НЕТ 9208
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Це наслідки медичних реформ, це інше, У нас всі віруси ділять на грип та ГРВІ, будь то навіть новий вірусняк, його класифікуватимуть як ГРВІ.
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китаезцы мруть все как мухи скоро все перемерли в грядущем..
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было бы чудово шоб вирус реагировал еще на ген скрепности мышибратьев Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек - Цензор.НЕТ 6385
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В Украине даже не смогут про диагностировать. Разве что Гончарук с плакатом вылезет, Ukraine it's a beautiful country. А остальные дебилоиды на столе противогаз сфоткают и выложат в инсте
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Главное, если начал себя плохо чувствовать, то есть рецепт: 0.7 Nemirof на 3 вечера равномерно. В стопки с напитком мелить перец черный. Хорошо трапезничать и пить много жидкости. Так же постельный режим, под тремя одеялами и много потеть. И никакой коронавирус вас не убьет!!! И запомните не идите работу и не заражайте коллег!!!
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А если заболел то нада срочно косить под зебила и побольше тусить с ними!
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Да пошли эти зебилы в... кароче куда по-дальше!!! Забыл добавить шо немироф должен быть тот шо с перцем. И хворому горлу поможет заодно!!! Рецепт кстати детям не походит((( Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек - Цензор.НЕТ 9263 Так шо как их лечить я хз...
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А іван суліма, вчора радив змішувать олію і горілку порівну і приймати з горла... то хто із вас двох мольфар, мольфаристіший?
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А ведь это идея!
А я думаю как насолить своим коллегам по работе.
В выходные буду тренироваться...
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Обратная связь природы работает.
Ответ на перенаселение. Потом Индия.
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В Индии была чума в 1994 году.
Однако, при всей скученности населения, антисанитарии и принимая во внимание, что из зараженнного города население поразъехалось, заболело не так много человек.
"В 1994 году легочная чума вновь вспыхнула в Индии, которая уже 30 лет считалась «свободной от чумы». Чума и на этот раз появилась нераспознанной - первыми тревогу подняли врачи ряда госпиталей города Сурат после того, как сразу пять больных, поступивших в госпиталь с пневмонией, умерли в течение первых суток пребывания в госпитале. Первые подозрения на чуму возникли лишь на третьи сутки, а лабораторное подтверждение диагноза поступило лишь ещё через три дня. Слух о появлении чумы мгновенно разнёсся по городу, возникла паника, полное число беженцев из города до установления карантина оценивается в 250-300 тыс. человек. В результате чуму разнесли по всей Индии - по данным Национального института инфекционных заболеваний (Дели) было зарегистрировано 811 серопозитивных больных в 5 штатах Индии, а один человек умер от чумы в Дели. Тем не менее, даже в густонаселённой Индии эта вспышка чумы унесла всего 56 жизней, из которых 52 летальных исхода зарегистрированы в злосчастном Сурате[8]." (Википедия)

Но то бактерия, а не вирус.
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Вы кстати зря так про Индию. То шо там палят трупы на берегах реки Инд или просто кидают их в речку это конечно есть, но с другой стороны фармакология там развита поболее чем у нас...
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Гончарук за год построит 200 центров неотложной помощи.
Китай построит за месяц 200 000 больниц.
Но спасут ли они китайцев...
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Среди белого населения есть зараженные? Слышал, что в Германии есть случаи: только непонятно китайцы или немцы?
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Есть к сожалению . многие надеялись что он только поражает только китайцев но это не так (((
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Вирусу пофиг и раса, и цвет кожи и даже положение в обществе.
Так что и ЗЕбобики, и Квартал опасностЕ.
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Німці зараз рафіновані і не пристосовані до різних катаклізьмів. Шо нам добре, то їм смерть.
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Один немец встретился по работу с китайской бизнес леди, которая приехала в командировку.
Теперь у немцев 9 заболевших и 90 человек из их окружения на карантине. И закрыт весь их завод в Баварии...
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Колись було відео, про дослідження впливу звуку на віруси і бактерії. Звік їх вбивав. Дослідження проводили, здається, японці
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От гадство!!!
А в паРаші тільки двоє захворіли, бо з такими дебілами як кацапи, навіть вірус не хоче мати справ!!!
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Чув звін, а не знаю де він... Двоє на параші - то громадяни Китаю, а не парашияни, нажаль
..
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В расєє на діревнє живьот по два чілавека, а от дірєвні до дірєвні аж сто вьорст, так шо кацапов вірусом ніпабідіть(((
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Порохоботы в группе риска.
Критическое превышение рабочего дня без полноценного питания и прогулок на свежем воздухе + угнетенная психика зрадой и капитуляцией.
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Тут я с тобой не согласен, Виктор. Порохоботы, в отличие от зебилов, более материально обеспечины, а исходя из этого лучше питаются, а если лучше питаются, то у них более высокий имунитет, нежели у зебилов. Да и учитывая тот факт, что зебилов аж 73 % то смертность среди них, по статистике, будет больше нежели среди порохоботов. И еще нас береж шалена бджилка. Удачи и не болей
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Эту бородатую "мульку" про финансово успешных порохоботов Цензора я слышал много раз (еще со времен первых дебильных предвыборных лозунгов 2014 - "Порошенко разбогател - и сделает всех украинцев богатыми") Это старо и уже даже не смешно.
Что касается лично тебя, Пидлога - симптомы ослабленного иММунитета налицо - сил нет два М написать.
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При глобализации ничего хорошего в Украине не будет, границы открыты, любая зараза, которая существует, будет и в Украине, вопрос только во времени.
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Граждане, ежели в аптеках раскупили маски (унас в Мельбурне дефицит, оказывается), а вам приспичило (не, ну а ВДРУГ ), то можно проверить хозмаги. Так у меня обнаружились в сарае (я там храню инвентарь) две маски из хозмага, не разу не использованные, купленные пару лет назад, чтобы раскладывать навоз под растения как бы это вежливо выразиться... не ощущая вонизма, вот. Ежели от спор защищает та маска, то и, может, и сойдет от китайского вируса Вряд ли бравые китайцы догадались выгрести все маски из хозмагов. Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек - Цензор.НЕТ 4169

Вопрос: но вот как защитить собаку от китайского вируса?

Намордник она не поймет, да и вирусы он пропускает...


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