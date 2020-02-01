 Врачи не нашли коронавирус у жительницы Ривного, госпитализированной после возвращения из Китая

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, специалисты Государственного учреждения "Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины" 31 января до поздней ночи работали над выявлением причин насморка у госпитализированной после возвращения из Китая жительницы Ривного. Об этом сообщил руководитель учреждения Роман Сафонов.

"Девушка из волшебного города Иу, похоже, можно спокойно отпускать домой. Причиной насморка и першения в горле был аденовирус. Спи спокойно, Ривне", - отмечает Роман Сафонов.

Девушку госпитализировали в больницу с повышенной температурой, насморком и кашлем. Медикам она рассказала, что на днях вернулась из Китая.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Борисполь" сегодня прибудет второй самолет с эвакуированными украинцами из Китая

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Новый вирус выявлен в 21 стране.