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 Врачи не нашли коронавирус у жительницы Ривного, госпитализированной после возвращения из Китая

У жительницы Ривне, госпитализированной после возвращения из Китая, медики обнаружили аденовирус.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, специалисты Государственного учреждения "Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины" 31 января до поздней ночи работали над выявлением причин насморка у госпитализированной после возвращения из Китая жительницы Ривного. Об этом сообщил руководитель учреждения Роман Сафонов.

"Девушка из волшебного города Иу, похоже, можно спокойно отпускать домой. Причиной насморка и першения в горле был аденовирус. Спи спокойно, Ривне", - отмечает Роман Сафонов.

Девушку госпитализировали в больницу с повышенной температурой, насморком и кашлем. Медикам она рассказала, что на днях вернулась из Китая.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

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Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Новый вирус выявлен в 21 стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3173187
 
 
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Повезло девушке. А то тут вчера некоторые предлагали её чуть ли не сжечь.
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Я как-то клоунам которые пролезли во власть не верю. А насчет девушки так ещё не известно как бы её от вируса колбасило. Может быстрая смерть это благо?!
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Клоуны анализы не делают.

Может быстрая смерть это благо?!
--
Это новая тема. Я не об этом. Я о праве крепко забздевших убить человека.
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тут два варианта :
либо его и не было
либо плохо искали (это в разы хуже)
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Тут вопрос в другом. Достаточно ли суток, чтобы обнаружить эту болезнь и ее три мутации без необходимого оборудования, если латентный и инкубационный период этой болезни две недели?
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Риск - благородное дело. Нас всех когда-нибудь укокошат. А с этими властями это произойдет раньше, чем многие бы этого хотели
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А у 254, что прилетели из Китая и разъехались беспрепятственно по всей Украине, что нашли? Скалецкая, ку-ку!!!
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скалецкая теперь министр.. ее китайские вирусы не возьмут.. ну, или она так себе думает
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Да. Эта девушка сама пришла к врачам. Где остальные туристы - неизвестно.
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При Порошенке бы всех сожгли нах.
Но Зеля на х@йла сработал - хочет что бы все украинцы заразились и умерли.
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Если китайцев станет на 37 миллионов меньше, этого никто даже не заметит, а если здесь.. Врачи не нашли коронавирус у жительницы Ривного, госпитализированной после возвращения из Китая - Цензор.НЕТ 8179 .
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Это естественный отбор. Кто выживет я думаю за клоунов голосовать не будет. Я думаю что зебобики вымрут первыми!
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Тестов нет...о какой проверке вы шепчете?
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