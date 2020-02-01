EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  657  10
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (4267) провокация (1267) электроэнергия (344) наемники РФ (1043)

 Наемники РФ на Луганщине оставили без света населенный пункт и хотят обвинить ВСУ в его обстреле

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием БМП незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной части Луганской области без электроснабжения остался населенный пункт Хорошее, а боевики подготавливают информационные ресурсы, чтобы переложить вину за инцидент на украинских военнослужащих

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по ул. Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская обл.) были повреждены линии электропитания и полностью обесточен населенный пункт", - сказано в сообщении.

По информации украинских военных, представители местной оккупационной администрации, пытаясь скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту, подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, чтобы обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры.

Читайте также: "Украино-татарский полуостров", - сканворд в газете оккупационного "правительства" Крыма вызвал скандал

"Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилому сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает. Уважение к своим согражданам, безусловное соблюдение договоренностей и взятых на себя обязательств является честью для Объединенных сил, в отличие от адептов "русского мира", для которых сознательная ложь давно стала нормой", – добавили в штабе ООС.

Наемники РФ на Луганщине оставили без света населенный пункт и хотят обвинить ВСУ в его обстреле 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173184
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да, у таких дебилов - и такие названия: Хорошее, Золотое ... Нифига не вяжется.
 показать весь комментарий
 
А чего? Зе-зе вполне может взять ответственность на ВСУ. Так что у наемников вполне может выйти...
 показать весь комментарий
 
 
я знову ж, в 3346-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показать весь комментарий
 
 
Даже те кто и видел это "дтп" будут уверены в диверсии ЗСУ. Вата сепарская не пробиваемая! Ничего не изменилось в их взглядах!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх