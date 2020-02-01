 Российские оккупанты за сутки 8 раз нарушил перемирие на Донбассе: потерь нет

Об этом говорится в сводке штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов наших позиций:

- вблизи населенного пункта Широкино – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин, а также применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие;

- неподалеку от Старогнатовки – из гранатометов различных систем;

- рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

- в районе Васильевки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды в районе Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- рядом с Новолуганским – из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 7 выстрелов.

"31 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет", - резюмировали в штабе ООС.



