EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  331  19
Материалы по теме:
Все про:война (3724) обстрел (8651) Донбасс (20582) операция Объединенных сил (2036)

 Российские оккупанты за сутки 8 раз нарушил перемирие на Донбассе: потерь нет

Первого февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов наших позиций:

- вблизи населенного пункта Широкино – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин, а также применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие;
- неподалеку от Старогнатовки – из гранатометов различных систем;
- рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- в районе Васильевки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Смотрите также: Российские оккупанты установили в Ореховом на Донбассе "ловушку" для коммунальщиков - 240 противопехотных мин. ФОТО

Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды в районе Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с Новолуганским – из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 7 выстрелов.

"31 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет", - резюмировали в штабе ООС.

Российские оккупанты за сутки 8 раз нарушил перемирие на Донбассе: потерь нет 01
Российские оккупанты за сутки 8 раз нарушил перемирие на Донбассе: потерь нет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173180
 
 
 Топ комментарии
 
Наёмники РФ заняли оборудованные позиции оставленные ВСУ по приказу говнокомандующего и начали с этих позиций вести прицельный огонь по позициям ВСУ находящихся в менее оборудованных позициях. Поздравляю 73% население Украины с избранием маргиналов у власть.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тобто, при Порошенко перемірія були правільні, а при Зеленському ні?
Назви хоча б одне порошенковське переміріє, де не стріляли!
 показать весь комментарий
 
 
Ти з неба впав? Мені вже настойобло повторювати кожному що тоді шмаляли отвєтку, а зараз ністрілять, бо у членомкомандуючого є хотєлка пасматрєть ***** в глаза. Подивився. І шо? Обісрався, але хоче знов пасматрєть.
 показать весь комментарий
 
 
Це звідкіля така інформація?
Тобі що, особисто доповідають хто де відкриває вогонь?

Ще раз! Ти - маніпулятор!
 показать весь комментарий
 
У нас поменялся президент,на параше осталося тоже ***** у которого план один вернуть эссру,так что война будет продолжаться.Что при пете,что при зеле,что при иван иваныче.Это очевидно для адекватных Украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
І я про те ж. Потрібно називати речі своїми іменами, а не ховати голову в пісок. Війна продовжується, а у нас перемиріє.
 показать весь комментарий
 
 
Наёмники РФ заняли оборудованные позиции оставленные ВСУ по приказу говнокомандующего и начали с этих позиций вести прицельный огонь по позициям ВСУ находящихся в менее оборудованных позициях. Поздравляю 73% население Украины с избранием маргиналов у власть.
 показать весь комментарий
 
 
Нафіг нам нужни запорєбріковиє поздравлєнія!
Поздравляй своїх мокшей...
 показать весь комментарий
 
Так веь перемирие?! Отведение, опять таки! Гремит конечно, в районе ЯБП, но думал гром?!
 показать весь комментарий
 
Если каждый день нас обстреливают и погибают наши солдаты
То как это называется??
Правильно-ПЕРЕМИРИЕ
по Зеленски
 показать весь комментарий
 
 
потерь нет! - уже хмурое утро радостнее..
тримайтеся, Герої...
 показать весь комментарий
 
 
"Російські окупанти". Нарешті точне формулювання. Дякую
 показать весь комментарий
 
 
я знову ж, в 3347-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показать весь комментарий
 
 
Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-
*****!!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Воїни України, нищить рогатих расіянців без болю та жалю!!!
 показать весь комментарий
 
Ні знаєте як треба,думаю в кожного знайдуться знайомі зелофілітікам,їм потрібно щодня тикати писком в це лайно ,що вибрали.Бо воно не зрозуміє по інакшому з своїх я точно не злізу,мене це бісить .І я не хочу щоб полягла ще сотня на майдані виставляючи їхні помилки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх