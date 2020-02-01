 Российские оккупанты за сутки 8 раз нарушил перемирие на Донбассе: потерь нет

Об этом говорится в сводке штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов наших позиций:
- вблизи населенного пункта Широкино – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин, а также применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие;
- неподалеку от Старогнатовки – из гранатометов различных систем;
- рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- в районе Васильевки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- дважды в районе Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с Новолуганским – из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 7 выстрелов.
"31 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет", - резюмировали в штабе ООС.
Назви хоча б одне порошенковське переміріє, де не стріляли!
Тобі що, особисто доповідають хто де відкриває вогонь?
Ще раз! Ти - маніпулятор!
Поздравляй своїх мокшей...
То как это называется??
Правильно-ПЕРЕМИРИЕ
по Зеленски
тримайтеся, Герої...
*****!!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Воїни України, нищить рогатих расіянців без болю та жалю!!!