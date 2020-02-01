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Все про:Великобритания (2287) Brexit (223)

 Великобритания покинула Евросоюз, став первой страной вышедшей из ЕС

Великобритания вышла из состава ЕС, став первой страной в истории этого объединения, покинувшей его.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, вrexit состоялся ровно в 23:00 31 января по лондонскому времени.

С настоящего момента Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, у нее больше нет права голоса в блоке. В то же время, Великобритания еще 11 месяцев будет подчиняться большинству правил и законов ЕС, так как для страны наступает переходный период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Brexit: Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

На время переходного периода Великобритания останется в европейском таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы Лондон и Брюссель смогли максимально безболезненно договориться о торговом соглашении и других важных вопросах. Окончательную свободу от ЕС Великобритания приобретет 31 декабря 2020 года.

К выходу из ЕС в Великобритании относятся по-разному, еще на референдуме в 2016 по Brexit разница в голосах "за" и "против" составила всего 4 п.п.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ярый сторонник Brexit, устроил прием на Даунинг-стрит в честь этого события. Незадолго до Brexit он выступил с обращением к нации, в котором назвал Brexit рассветом новой эры, моментом единения для британцев.

Бывший премьер Великобритании Тереза Мэй, на время работы которой пришлась основная часть переговоров по Brexit, заявила, что британские власти смогли выполнить обещанное британским подданным.

"Спустя более чем три года мы можем, наконец, сказать, что мы реализовали итоги референдума 2016 года и смогли выполнить обещанное британским подданным", - написала она в Твиттере.

Еще один сторонник Brexit, глава партии Brexit Найджел Фараж разместил в твиттере фотографию с надписью: "Разогреваюсь на потом. Ура!". На снимке он сидит в пабе и держит в руках стакан с пивом. Позднее Фараж прибыл на Парламентскую площадь в Лондоне, где организовал праздник в честь Brexit.

Не все жители Лондона готовы отмечать Brexit. Так, противник выхода Великобритании из ЕС Садик Хан организовал в британской столице мероприятие, на котором граждане ЕС, проживающие в Лондоне, могут получить консультацию по иммиграционному законодательству. Также всем пришедшим пообещали оказать эмоциональную поддержку, дать чашку чаю и угостить сладостями.

"Как и у многих лондонцев, мое сердце разбито из-за того, что Лондон сегодня выдирают из состава ЕС против нашей воли", - написал Садик Хан в твиттере.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала письмо властям ЕС, выразив сожаление из-за Brexit.

"Шотландия, может, и расположена на краю Европы, но мы всегда были, и хотим оставаться, в самом ее сердце", - отметила она.

Жители Шотландии на референдуме 2016 года выступали, в основном, против Brexit.

Тони Блэр, бывший премьером Великобритании с 1997 по 2007 гг., заявил, что он глубоко сожалеет о Brexit, но считает, что теперь нужно попытаться извлечь из него максимальную выгоду.

"Я был против Brexit каждой клеточкой своей политической натуры. Я все еще глубоко сожалею о нем, как в политическом плане, так и в эмоциональном. Но Brexit случился, и теперь нам нужно стремиться извлечь из этого как можно большую выгоду", - заявил Блэр.

В Евросоюзе чиновники на разных уровнях неоднократно заявляли, что они расстроены решением Великобритании покинуть ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что теперь Великобритании не стоит рассчитывать на прежнее отношении со стороны ЕС.

"Нельзя быть и внутри и снаружи. Подданные Великобритании решили покинуть ЕС. Теперь у нее другие обязательства, поэтому и права тоже станут другими", - сказал Макрон.

Великобритания присоединилась к Европейским сообществам, ставшим основой для будущего Европейского союза, в 1973 году. Летом 2016 года 52% британцев проголосовали на референдуме за то, чтобы выти из состава ЕС, 48% хотели остаться. Переговорный процесс по Brexit занял более трех лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3173179
 
 
 Топ комментарии
 
То особлива нація. Вони не пропадуть. Якщо подивитись на те,що робиться останнім часом в ПАРЕ, то ну нах і той ЄС. Одні продажні шкури.

Європейські цінності були продані за 70 мільйонів, які московія заплатила Асамблеї. Не багато. 25 мільйонів - за права людини, 25 мільйонів - за верховенство права, 20 мільйонів - за демократію
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Свнсобака в / на підарахе, чи легко тобі жити без мізків?
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Мои поздравления! Ваше место займут менее умные народы.
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С чем поздравления, )(уйлобот?
Мечтаешь о развале Евросоюза?
Говна на лопате
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Это не бот,а адекватно..ЕС через 10 лет мзда...А ты,туда стремившийся,будешь флаг России гордо поднимать..Может-зачет поставим..
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Флаг паРаши? Не обольщайся. Я не верю в светлое будущее ЕС, но еще меньше я верю в будущее паРаши. Так что "зачет" от сраны, занимающей 1/9 суши и 1% мирового ВВП никого не интересует.
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Вообще-то было не к тебе..,,Вас,,задело?Это тебя,дурень,не интересует..А страны ЕС очень даже интересует..Проверь..А твое шершавое мнение -да всем начхать..Тебя даже соседи не знают..Не обижайся второй раз..
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Твоя страна развалится, как и бывший совок. Это факт. Вопрос времени. А на дураков не обижаются - не льсти себе.
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Все когда-то развалится..Я не ерничаю..Жаль,что Украину нацыки захопили..Поправим..Себе не льщу..Зачем?Просрали поколенин,которое сейчас с факелами носится..Исправим,думаю ..Кого-то в историю придется..
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Брекзіт нормально вписується в картину того божевілля, що відбувається у світі останні 6 років.
Не сумніваюсь, що Великобританія стане сильнішою. ЄС? Аналогічно.
Для українців мало що зміниться.
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Да подождите вы Только от одного союза отходим, а вы уже в другой хотите прыгнуть... Может сначала почувствовать свободу, научиться как-то ей распоряжаться, а уже после этого принимать осознанные решения?
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Вместо..Ваш Яценюк просится сразу в G8,как Россия ушла..Ему по кроличьим ушам и зубам мягко надевали. Тебе тем более щелкнут...Тупой..
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Мордва, ты и в самом деле тупое мясо или прикидываешься? Сирун в землю за заваленком какой ещё Яценюк?
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Хохла..Ты и впрямь ипанутое..Ударься башкой об стену и сделай сэлфи..В прошлом твой Кроль в G8 хотело,как ты сейчас в европу..Или ты уже расхотела?
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Свнсобака в / на підарахе, чи легко тобі жити без мізків?
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В России,шановний,в России..Мозги и остальное на месте..Врозумив?Взагали по загалям,как говорил Мураев..Мову понимаю на 100% брат..Давай,жги про брата..
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Украинец с английской фамилией и именем..
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Свинособака, я так зрозумів, що ти бумеранг з гівна? )))
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Я ничего ,честно говоря,из твоего спича,не понял..Одно знаю..Ты-мой брат..
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Що? Не розумію російської мови. Після того як наші любі американські брати перемогли, принизили, та анально зґвалтували росіян в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.

P.S. Мені подобається, коли московити заповзають сюди на четвереньках під пологом, як до намету ординського хана.
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Американские братья..В ВОВ были немецкие братья..Хлеб-соль..Хорошо,что таких,как ты,в Украине 1%..Поправим со временем..Или в схрон опять?
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Звісно, що кацапи погано розуміють українську.Скажу на помеси угро-финского и староболгарского йазыка: для обшения с кацапом достаточно кнута.
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Мокша, ну а навіщо ж ти так широко ноги розставив, що трахають тебе то одні то інші?
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Леха Ньюмен..Вот здесь пишут,что про трах только россияне говорят..Украинцы-интеллигенты..Ты -исключение?Давай в наши ряды..
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Туди де його гівном безкоштовно нагодують, кацап перейде мінне поле і колючий дріт.

Лови гівна на лопаті. Заслужив )
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Леха - это Лелик, а Алекс - это Саня. У вас в кацапии не так?
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немного грустного офтопа

Количество заразившихся вирусом 2019-nCoV превысило 11.300 человек,
259 умерло, 243 выздоровело.
22 января: 440
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31 января: 9.822
1 февраля: 11.948
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Поки Велика Британія від цього кроку лише втратила. Далі теж будуть неприємні наслідки.
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и не говори...как же они теперь без приема сирийских беженцев проживут?
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То особлива нація. Вони не пропадуть. Якщо подивитись на те,що робиться останнім часом в ПАРЕ, то ну нах і той ЄС. Одні продажні шкури.

Європейські цінності були продані за 70 мільйонів, які московія заплатила Асамблеї. Не багато. 25 мільйонів - за права людини, 25 мільйонів - за верховенство права, 20 мільйонів - за демократію
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Крым сейчас планомерно про@бует твои налоги, мокшанская обезьяна. И твою пенсию в будущем. И нормальные дороги, которых из-за Крыма у тебя никогда не будет.
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Свнсбк, вода пішла з Криму разом з бандерами і прийде разом з ними.
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Інша справа, що ми самі з лайна не виберемось ніяк. І Моніка Оманський своєю імітацією інтеграції та корупцією нам добре підпортив.
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Alex Newman Не більше продажні,ніж у нас,а навіть в рази менші.Якщо в нас заграють з московитами,які українців вбивають,то чому європейські країни мають рвати за Україну?
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Речь не о том, кто больше, а о продажности. Нельзя быть наполовину принципиальным. Если ты продаешь свою задницу (это я образно) за членские взносы, то о чем можно разговаривать? Рашка выполнила требованя ПАСЕ? Нет! Но назад ее приняли. Вопрос: а зачем тогда вообще Рашке выполнять какие-то требования?
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Gar Так було завжди.є і буде завжди.Наприклад Ізраїль не заграє з московитами,чи може США не веде гру і вашим і нашим.
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Нет, и политика Израиля ,и поитика штатов последовательна и прогнозируема. ЕС там и рядом не валялись. Могу ошибаться, но вижу так.
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Первый пошёл.. Великобритания покинула Евросоюз, став первой страной вышедшей из ЕС - Цензор.НЕТ 7593
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yгадай, сколько ты еще проживешь на этом сайте?
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Под этим аккаунтом-недолго..Тут такого флага Бутусов шугается,как черт..
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У Юрца самого сейчас проблем немеряно. И не грузи его.
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Мордва под никами забыл логин поменять с Iron Nemo на Joe Zabrovski палится.
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Всех кацапов нужно поместить в клетки, как минимум из досок, максимум на глубину два метра.
Ай донт андестенд ю, піг-дог. Андестенд мі?
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Тобі хто дозволив з тамбура виповзти, недоштопанний?
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прикольно пиг-дог, не встречал еще.
когда на срyсайты зайдy, использyю.
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буде це добре для Великобрітанії, країна більш ніж самодостатня, чі ні - тількі час покаже...
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пока шо Еврoсоюз с выходом Британии из него потерял больше чем Британия... - далі буде.
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Що референдум в Шотландії переможе це ще під великим сумнівом.
Це по-перше.
По-друге чому можна втрачати Канаду Австралію або Ірландію, а Шотландію ні?
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Канаду і Австралії ніхто не втрачав, бо фактично вони незалежні. А от Шотландія у складі Великої Британії.
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