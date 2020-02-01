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 После 50 дней заключения невиновных людей полиция начала проверку фейкового алиби, - адвокаты Антоненко

Адвокаты Андрея Антоненко, которого МВД подозревает в участии в убийстве Павла Шеремета, выступили с совместным обращением, в котором раскритиковали деятельность полицейских, которые ведут следствие в этом деле.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение адвокатов Антоненко опубликовал ветеран Леонилд Маслов.

В тексте заявления отмечается: "Странное заявление делает Национальная полиция после 50 дней заключения невинных людей. Они только сейчас взялись проверять фейковые алиби двухмесячной давности.

Защита проверила показания господина Ермилова немедленно после их официального получения, и, поняв, что они были ошибочными, не поддержала эту версию событий. Но только сейчас к такому же выводу пришли следователи и делают это достижением.

Подобные заявления полицейских об опровержении ложного алиби направленные на дискредитацию подозреваемого и являются имитацией активности следствия.

Почему бы следователем вместо этого не проверить настоящие алиби, заявленные защитой госпожа Кузьменко и госпожи Дугарь?

Почему они скрывают от суда и общественности результаты фототехнической экспертизы роста злоумышленников с места преступления? Почему они говорят неправду, будто бы не знают роста Антоненко, хотя его 100% меряли во время заключения?

Пусть лучше рассказывать о том, почему из экспертиз странным образом исчезли любые упоминания о разрекламированной господином Аваковым хромоте, которую якобы заметили все эксперты-психологи. Что было источником ложной информации о причастности Антоненко к взрывам на Херсонщине? Принты на одежде Антоненко? Почему преступники ходили, не скрываясь, именно под теми камерами, которые якобы сфотографировала Яна Дугар? И наконец, каким образом музыкант, врач и парамедик которые по состоянию на лето 2016 не знали друг друга (кроме Кузьменко и Антоненко, которые 1 раз виделись) все это организовали?

Следствию эти вопросы надо было задавать самим себе раньше, до задержания и громких заявлений о раскрытии преступления.

Напоминаем, что ложное подозрение остановило поиск настоящих преступников. Платя налоги на содержание полиции граждане получают организацию спектаклей вместо вместо гарантий собственной безопасности.

Адвокаты Виталий Галенченко, Дмитрий Круговой, Станислав Кулик".

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Если дело Шеремета развалится - это будет одним из поводов, чтобы Аваков ушел, - Монастырский

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3173177
 
   
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Зато сбушник Омельченко топит своих ряженых героев.
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Пробные стежки белыми нитками что бы проверить " прокатит - не прокатит " для разворачивания "маспошива" по стране .
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Если будут массово шить преступникам, то это только плюс
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А сам не боїшся стати злочинцем? Треба буде для виконання плану - загребуть аж моментом.
І після посадки на пляшку швидко підпишеш собі на три довічних розстріли, ще й на кількох невинних наклеп напишеш.
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аудиозапись разговора "патриота"(и по совместительству фигуранта уголовного дела) Грищенко Владислава "Буча" с куратором сотрудником СБУ Омельченко Андреем Игоревичем, в которой СБУшник "учит" "патриота" Грищенко как половчее уклониться от следствия! "вишенка на торте" для всех кто писает кипятком когда слышит русскую речь - разговор между "патриотом" Грищенко "Буча" и СБУшником ведется исключительно на "языке оккупантов"! запись - https://www.youtube.com/watch?v=hiPxQCBGZWI
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Этого сбушника Омельченко уже вызывают на допрос... пазлы потихоньку соединяются!
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из записи видно, что у обвиняемых по делу Шеремета есть "кураторы" из СБУ! может по этой причине стало "вдруг" "недостаточно доказательств"????
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РябоКепка визнав, що доказів проти Антоненка, Кузьменко, Яни Дугарь по справі Шеремета немає.
Але ЗЕлена Шмаркля прилюдно звинуватив їх всіх! Прилюдно! Без суду! В будь-якій нормальній країні - це імпічмент.
Зеленський казав, що піде, якщо порушить закон. Але то, мабуть , був жарт...
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да,прямое нарyшение закона.
все наверное помнят, что зелень обещала?
если он хоть раз нарyшит закон, то сразy подаст в отставкy.
надо бы емy напомнить, а то y бyбочки память какая-то аквариyмно рыбья.
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Зеленський порушив закон України "Про запобігання корупції"
ДУС не фінансувало візит Зеленського в Оман. Отже, він або заплатив сам - і тоді порушив закон про декларування видатків, або хтось заплатив за нього - це також за законом слід декларувати. Хто ж платив за Зе в Омані й чому він це приховує, порушуючи закон?

Якщо Зеленський платив сам: в частині другій статті №52 вказаного закону зазначено, що у випадку, коли витрати посадової особи перевищують 50 прожиткових мінімумів, то слід їх задекларувати у 10-денний строк. Саме це й мав зробити Зеленський. Однак досі на сайті НАЗК відповідні зміни у його деклараціях відсутні.

Якщо хтось заплатив за Зеленського: Президент так само, згідно з законом, повинен був задекларувати такий подарунок, тому що він більший, ніж 5 прожиткових мінімумів (~10 тис гривень).
Єдина можливість для Зеленського спростувати, що він вчинив корупційний злочин - це довести, що за нього заплатив хтось із близьких родичів (наприклад, дружина). Однак для цього повинна бути заява від президента з фінансовими документами: хто з близьких родичів заплатив за відпочинок, і скільки?
Зеленський літав і проживав в Омані на чиїсь приватні кошти (підтверджено)


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