 Полицейские имитируют активность следствия и только сейчас проверили фейковое алиби, - адвокаты Антоненко

Как передает Цензор.НЕТ, обращение адвокатов Антоненко опубликовал ветеран Леонилд Маслов.

В тексте заявления отмечается: "Странное заявление делает Национальная полиция после 50 дней заключения невинных людей. Они только сейчас взялись проверять фейковые алиби двухмесячной давности.

Защита проверила показания господина Ермилова немедленно после их официального получения, и, поняв, что они были ошибочными, не поддержала эту версию событий. Но только сейчас к такому же выводу пришли следователи и делают это достижением.

Подобные заявления полицейских об опровержении ложного алиби направленные на дискредитацию подозреваемого и являются имитацией активности следствия.

Почему бы следователем вместо этого не проверить настоящие алиби, заявленные защитой госпожа Кузьменко и госпожи Дугарь?

Почему они скрывают от суда и общественности результаты фототехнической экспертизы роста злоумышленников с места преступления? Почему они говорят неправду, будто бы не знают роста Антоненко, хотя его 100% меряли во время заключения?

Пусть лучше рассказывать о том, почему из экспертиз странным образом исчезли любые упоминания о разрекламированной господином Аваковым хромоте, которую якобы заметили все эксперты-психологи. Что было источником ложной информации о причастности Антоненко к взрывам на Херсонщине? Принты на одежде Антоненко? Почему преступники ходили, не скрываясь, именно под теми камерами, которые якобы сфотографировала Яна Дугар? И наконец, каким образом музыкант, врач и парамедик которые по состоянию на лето 2016 не знали друг друга (кроме Кузьменко и Антоненко, которые 1 раз виделись) все это организовали?

Следствию эти вопросы надо было задавать самим себе раньше, до задержания и громких заявлений о раскрытии преступления.

Напоминаем, что ложное подозрение остановило поиск настоящих преступников. Платя налоги на содержание полиции граждане получают организацию спектаклей вместо вместо гарантий собственной безопасности.

Адвокаты Виталий Галенченко, Дмитрий Круговой, Станислав Кулик".

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.