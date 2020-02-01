 Гончарук поручил оперативно эвакуировать украинцев с территории Китая из-за коронавируса

"Безопасность украинцев по всему миру - задача №1 для правительства. В Украине на сегодняшний день не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания среди людей. Но мы готовы к любым сценариям. С сегодняшнего дня контроль за работой специально созданного оперативного штаба под моим личным контролем", - подчеркнул глава правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.
По словам Гончарука, Минздрав до 3 февраля должен подготовить и подать ему четкий план по недопущению занесения китайского коронавируса и распространения его на территории Украины.
Руководителям областных государственных администраций и мэру Киева поручено усилить меры защиты на местном уровне.
"Правительство рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты", – добавил премьер.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Новый вирус выявлен в 21 стране.
как всегда дешевые понты и фишечки, а не державный подход
"Безопасность украинцев
по всему мирув Украине - задача №1 для правительства."
ідіоти завезут таки заразу
СБУ ЗАСЕКРЕТИЛА СПРАВУ ЩОДО ПРОСЛУХОВУВАННЯ ГОНЧАРУКА
Мені все це нагадує троянського коня.
Уже на утро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова. Ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ -программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов. Опубликование этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемое последствие для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского. https://zn.ua/POLITICS/u-zelenskogo-uzhe-okolo-dvuh-nedel-lezhit-informaciya-o-proslushke-goncharuka-istochniki-343688_.html
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И ещё...
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И вот ещё.
И вот.
И вот.
Ещё вот.
И ещё.
И ещё.
И снова.
И снова...
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Наріт ще ніяк не нарадувався перемогою над баригою-соєвим мародьором-лоітою вальцманом, а ви його отак ррррраз !!!!, сцяною тряпкою...
«Украіна обратілась к Россіі, с просьбой спасті єє граждан в Кітає.
Ладімір Ладіміровіч, срочно вилєтєл на лічном стєрхолєтє, спасать украінцев.»
На фоне стремительного распространения "китайского" типа коронавируса администрация президента США Дональда Трампа временно запретила въезжать в страну почти всем иностранцам, которые в последние дни посещали Китай.
Об этом на брифинге 31 января сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, назвав единственную категорию людей, которая составит исключение.
"Президент подписал указ, который временно запрещает въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV. В результате иностранным гражданам, за исключением непосредственных членов семей американских граждан и постоянных резидентов, побывавшим в Китае за последние 14 дней, будет отказано во въезде в США", - сказал Азар.
Запрет вступит в силу 2 февраля, добавил министр.
Кроме того, всех граждан США, которые в последние две недели побывали на "родине" вируса-убийцы - в китайской провинции Хубэй - по возвращению в США поместят на принудительный карантин на 14 дней.