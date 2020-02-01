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 Гончарук поручил оперативно эвакуировать украинцев с территории Китая из-за коронавируса

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры разработать план и провести эвакуацию граждан Украины с территории Китая в связи со вспышкой коронавируса.

"Безопасность украинцев по всему миру - задача №1 для правительства. В Украине на сегодняшний день не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания среди людей. Но мы готовы к любым сценариям. С сегодняшнего дня контроль за работой специально созданного оперативного штаба под моим личным контролем", - подчеркнул глава правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

По словам Гончарука, Минздрав до 3 февраля должен подготовить и подать ему четкий план по недопущению занесения китайского коронавируса и распространения его на территории Украины.

Руководителям областных государственных администраций и мэру Киева поручено усилить меры защиты на местном уровне.

"Правительство рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты", – добавил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В китайской провинции Хубэй находятся 60 граждан Украины, некоторые из них изъявили желание эвакуироваться, - посольство

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Борисполь" сегодня прибудет второй самолет с эвакуированными украинцами из Китая

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Новый вирус выявлен в 21 стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3173175
 
 
 Топ комментарии
 
Це не вихід. Боюся, що у Китаї нашим громадянам буде надано, можливо, краща, БЕЗКОШТОВНА, якісна медична допомога, ніж в Україні рідними вітчізняними мед"фахівцями", які роздягнуть до труселів, перш ніж скажуть, що так сталось....., вибачте..... Гончарук поручил оперативно эвакуировать украинцев с территории Китая из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 4966
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застав дурня Богу молитись, то він і лоба побье
как всегда дешевые понты и фишечки, а не державный подход

"Безопасность украинцев по всему миру в Украине - задача №1 для правительства."

ідіоти завезут таки заразу



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Заява на звільнення написана зарані якщо треба буде потрібно валить
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застав дурня Богу молитись, то він і лоба побье
как всегда дешевые понты и фишечки, а не державный подход

"Безопасность украинцев по всему миру в Украине - задача №1 для правительства."

ідіоти завезут таки заразу



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Зараза у будь якому випадку попаде у всі країни світу, вона вже не локалізована, питання лише чи зможемо здужати недугу... Я впевнений що ми зможемо, але треба до цього бути готовим.
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Це не вихід. Боюся, що у Китаї нашим громадянам буде надано, можливо, краща, БЕЗКОШТОВНА, якісна медична допомога, ніж в Україні рідними вітчізняними мед"фахівцями", які роздягнуть до труселів, перш ніж скажуть, що так сталось....., вибачте.....
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Це приблизно з тієй ж самою оперативністю, з якою міжгалактичний лідер усіх зелених гуманоїдів повертався з Оману.
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"Безопасность украинцев на первом месте"- брехуны и лицемеры. Тем не менее - со своими "амбициями" и "мотивациями". А юзают их, наивных, гораздо более башковитые и абсолютно беспринципные негодяи.
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Вот это оперативность, ни прошло и месяца ))) Зная "профессионализм" ЗЕбилов спасателей, не привезли бы что-нибудь лишнего из того Китая, а то придется потом и с Украины куда-то эвакуироваться....
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Не переживай: они померяют им температуру, а если что не так ,то помажут лоб зеленкой - все под контролем!
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смешно... кто-то его всерьез воспринимает?
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Что смешно? Что?! Что отправили транспорт для доставки вируса в Украину?
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Я вважаю, що вони повинні там лишитись до повного погашення епідемії- нафіг заразу привозити додому!
Мені все це нагадує троянського коня.
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Прослушка Гончарука

Уже на утро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова. Ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ -программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов. Опубликование этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемое последствие для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского. https://zn.ua/POLITICS/u-zelenskogo-uzhe-okolo-dvuh-nedel-lezhit-informaciya-o-proslushke-goncharuka-istochniki-343688_.html
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Табун і так якимось дивом тримається купи...
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Але ж перед тим буде:
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,
Раша,

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У Китаї їм можуть надати більшу допомогу ніж в Україні.
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Гончарук ще той допомогач: в Україні скоріше помреш з такими технократами чим у Комуністичному Китаї
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На расєі вже двоє захворівших. Цікаво, а скільки у нас? Якщо ********* не дає нам точні данні про поранених та загиблих захисників, то про померлих від коронавірусу будемо дізнаватись від тих, у кого працюють знайомі чи родичи у лікарнях та моргах.
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насмотревшись ужасов из Китая, что-то подсказывает, что велика вероятность того, что дефицит пенсионного фонда не дай Бог решится сам собой.. зеквартал настолько непрофессионален, что наверное за всю историю таких тугодумов еще не было.
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Ну чому ви такий непозитивний ?
Наріт ще ніяк не нарадувався перемогою над баригою-соєвим мародьором-лоітою вальцманом, а ви його отак ррррраз !!!!, сцяною тряпкою...

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как насчёт украинцев которых убивают каждый день рашисские ублюдки??пусть слёзы их детей выжгут ваши глаза
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Скоріше буде ось що:
«Украіна обратілась к Россіі, с просьбой спасті єє граждан в Кітає.
Ладімір Ладіміровіч, срочно вилєтєл на лічном стєрхолєтє, спасать украінцев.»
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Иностранцам запретили въезжать в США: кто попал в "черный список"

На фоне стремительного распространения "китайского" типа коронавируса администрация президента США Дональда Трампа временно запретила въезжать в страну почти всем иностранцам, которые в последние дни посещали Китай.
Об этом на брифинге 31 января сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, назвав единственную категорию людей, которая составит исключение.
"Президент подписал указ, который временно запрещает въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV. В результате иностранным гражданам, за исключением непосредственных членов семей американских граждан и постоянных резидентов, побывавшим в Китае за последние 14 дней, будет отказано во въезде в США", - сказал Азар.
Запрет вступит в силу 2 февраля, добавил министр.
Кроме того, всех граждан США, которые в последние две недели побывали на "родине" вируса-убийцы - в китайской провинции Хубэй - по возвращению в США поместят на принудительный карантин на 14 дней.
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Да многие не захотят. У соседки там дочь. 25 лет ей. Преподаёт английский детям маленьким. Как дошкольникам. Там уже 4 года. В Шанхае. Зарплата примерно 1300 дол. Сама себе снимает 2-комнатную кв. Но маленькую как бы. Та врядли вообще вернётся похоже. Матери пенсионерке 100 дол в месяц шлёт. Бывшая почтальон с убогой пенсией. Ходит гордо среди подобных себе. Ровно вторая пенсия как бы. Молодым валить надо массово. Пора вслух об этом говорить. Социально ориентированное государство мы уже не построим. Слишком рухнуло всё производство. Продукция мало конкурентна, для третьих стран, как при совдепии, и по демпинговым ценам. Прибыли мало---и это всё на фоне олигархичекского действия. Дрова!
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