 Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения, - Милованов

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера зявил министр экономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
В новом Законе "О труде" мы предлагаем легализовать новые способы трудовых отношений. Профсоюзы мы не отменяем. Мы хотим масштабировать успехи нашей трудовой отрасли. Например, ИТ ", - заявил он.
Как известно, правительственный законопроект №2708 "О труде" зарегистрирован в Верховной Раде 28 декабря 2019. Он состоит из 98 статей и 10 глав.
Наєм - 310 тис грн / міс
Мілованов - 236 тис грн / міс
Рябошапка - 132 тис грн / міс
Кризи немає - вони просто піздять наші гроші!
Модератору Цензора: ясно, що для оперативности повідомлень використовується "автоматичн." перекладач. Але "робота" слід контролювати /редагувати/, бо дурня десь та вилізе. Як ось ця: "Новый Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения для Украинской, при этом профсоюзы не отменяются".
замість: в Украине.
Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня.
Міністр-дебіл Мілованов розповідає, як маріхуану курив.
https://www.youtube.com/watch?v=DTw2odcz0MA
зелібоби зробили це разом!
Здесь законом обеспечен выходной день в воскресенье всем-. НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ- ни супермаркеты: ни магазины
Если работодатель выводит работать человека в воскресенье - он обязан оплатить двойную таксу- никто это делать не хочет , хотя работники бы вышли с удовольствием
ИТАК - если мы хотим в ЕС, то прекращаем в воскресенье лишать народ отдыха и семьи
сейчас бы уже не потянул, а может и да - когда надо тогда надо и без вопросов...
Если Вам понадобиться хлеб : то надо ехать в аэропорт 😀😀😀
вот около Бессарабка вместо того, шоб сделать удобную развязку через тоннель - там построили магазин
КТО ОТВЕТИТ ТЕПЕРЬ за ПОСТОЯННУЮ ТАМ ПРОБКУ?
хотя у етих иканамистов видимо и такое может быть.