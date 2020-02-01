 Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения, - Милованов

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера зявил министр экономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

В новом Законе "О труде" мы предлагаем легализовать новые способы трудовых отношений. Профсоюзы мы не отменяем. Мы хотим масштабировать успехи нашей трудовой отрасли. Например, ИТ ", - заявил он.

Как известно, правительственный законопроект №2708 "О труде" зарегистрирован в Верховной Раде 28 декабря 2019. Он состоит из 98 статей и 10 глав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов