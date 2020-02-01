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 Экономика, Общество
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Все про:Трудовой кодекс (138) труд (91) Милованов Тимофей (152)

 Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения, - Милованов

Новый Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения для Украинской, при этом профсоюзы не отменяются.

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера зявил министр экономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

В новом Законе "О труде" мы предлагаем легализовать новые способы трудовых отношений. Профсоюзы мы не отменяем. Мы хотим масштабировать успехи нашей трудовой отрасли. Например, ИТ ", - заявил он.

Как известно, правительственный законопроект №2708 "О труде" зарегистрирован в Верховной Раде 28 декабря 2019. Он состоит из 98 статей и 10 глав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3173174
 
 
 Топ комментарии
 
Срочно за такую мысль 500 процентов премии пацану, нет 1000
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Нехай самі слуги урода і працюють за цим трудовим кодексом.
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А давайте модернізуємо Мілованова, одягнувши на ноги і руки кайдани. Думаю, що він буде набагато краще працювати.
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Срочно за такую мысль 500 процентов премии пацану, нет 1000
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Лещенко - 500 тис грн / міс
Наєм - 310 тис грн / міс
Мілованов - 236 тис грн / міс
Рябошапка - 132 тис грн / міс
Кризи немає - вони просто піздять наші гроші!
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За потужни мысли потужная премия!! И ещё увеличить зарплату что б не воровали и взяток не брали - это точно поможет !!
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Не по темі, але теж актуально.
Модератору Цензора: ясно, що для оперативности повідомлень використовується "автоматичн." перекладач. Але "робота" слід контролювати /редагувати/, бо дурня десь та вилізе. Як ось ця: "Новый Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения для Украинской, при этом профсоюзы не отменяются".
замість: в Украине.
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Це кодекс для панів та рабів,це як закріпачення при Катерині Другій.
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Нехай самі слуги урода і працюють за цим трудовим кодексом.
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Слуги вміють тільки прислужуватися, це найнижча каста.
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ЗЕбіл, платіжку за газ уже намазав небось на хлі?б.
Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня.
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З дня зачаття таке...

Міністр-дебіл Мілованов розповідає, як маріхуану курив.

https://www.youtube.com/watch?v=DTw2odcz0MA
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Poka u etoj vlasti vsio xoroso tolko na bumagax v perspektyve,a realnoj zdelanoj raboti net Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения, - Милованов - Цензор.НЕТ 6737
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28 лет Украину такие вот дыбилы и модернизируют - каждая, бнять власть модернизаторы сраные. Интересно сколько эти наворуют и успеют ли сбежать?
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це, як кажуть "все, шо треба знать" про рівень розвитку бидла, яким зе-******* Голобородька розчищає шлях до влади - тупе, дике рагульйо.
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Особливо з таким, які виправдовують любі порушення прав людини.
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А давайте модернізуємо Мілованова, одягнувши на ноги і руки кайдани. Думаю, що він буде набагато краще працювати.
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Суд признал, что Портнов последние 5 лет жил в Украине. Теперь может стать нардепом (с)

зелібоби зробили це разом!
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Надо выходить на улицы, пусть они идут в жопу с таким трудовым кодексом!!!
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Ніхто не буде виходити, бо більшість працюючих в Україні - пенсіонери. Молодь просто виїхала і працює за кордоном. Князь Жорж Мілованов ще не зрозумів сам, що він пропонує.
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Обговорення шовьі Шустера для дебілів продовжується.
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Закон не изучала : но как законы работают в Австрии и Венгрии
Здесь законом обеспечен выходной день в воскресенье всем-. НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ- ни супермаркеты: ни магазины
Если работодатель выводит работать человека в воскресенье - он обязан оплатить двойную таксу- никто это делать не хочет , хотя работники бы вышли с удовольствием
ИТАК - если мы хотим в ЕС, то прекращаем в воскресенье лишать народ отдыха и семьи
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Кто может работать в воскресенье ? Если вы хозяин и сами в этот день работаете
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Коли я сам на себе працював, то не мав 15 років майже жодного вихідного дня...
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где то с год по приезду, днем учился, на 2й смене работал, с 4 утра де то до 8ми подрабатывал - в 9 утра на занятиях опять...
сейчас бы уже не потянул, а может и да - когда надо тогда надо и без вопросов...
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У нас у неділю не тільки усе працює, а і є цілодобові магазини...
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В Австрии магазины работают только в аэропорту в воскресенье
Если Вам понадобиться хлеб : то надо ехать в аэропорт 😀😀😀
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А зараз біля мене цілодобове АТБ і я через 10 хвилин можу майже все купити😊
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А работа женщин в подвалах под названием Квадрат?кто ответит за отсутствие солнечного света?
вот около Бессарабка вместо того, шоб сделать удобную развязку через тоннель - там построили магазин
КТО ОТВЕТИТ ТЕПЕРЬ за ПОСТОЯННУЮ ТАМ ПРОБКУ?
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Це ще не найгірший варіант. А як вам праця на вулицях, коли сильний мороз чи дощ? Скільки людей захворіло запаленням нирок?
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было бы странно, если бы "закон о труде" не модернизировал трудовые отношения,
хотя у етих иканамистов видимо и такое может быть.
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А для кого этот дебил басни рассказывает? Его электорат уже 2 дня как смотрит только раша тв благодаря блокировке Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения, - Милованов - Цензор.НЕТ 8660
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