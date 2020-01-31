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Все про:Минобороны (6256) Бронежилет (48)

 Суд смягчил меру пресечения подозреваемому по делу о закупке некачественных бронежилетов Почтаренко

Печерский районный суд Киева избрал для одного из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов Сергея Почтаренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как передает Цензор.НЕТ, такое решение суд принял сегодня, 31 января, сообщил LB.ua адвокат Почтаренко Георгий Тигишвили.

В частности, Почтаренко должен находиться по домашнему адресу с 22 до 7:00.

Срок меры пресечения избран до 31 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигуранта дела о бронежилетах Почтаренко отпустили под домашний арест. ФОТО

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/n3173173
 
 
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Портнов оформил себе в 2014 году "липовую" служебную командировку и каждые 60 дней продлевал её. Согласно этим справкам ему засчитали пять лет отсутствия в Украине, как пребывание здесь. Теперь он законно может пойти в депутаты или министры.

Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у справі про закупівлю неякісних бронежилетів Почтаренку - Цензор.НЕТ 3428
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С чем вас наверноє должни поздравіть, всє борци с: « прєдидущім політічєскім рєжимом», і в пєрвую очєрєдь, самиє-самє-самиє пламєнниє борци: Саакашвілі, Шарій, Дубінскій, Хмара, Скрипін, Фаріон, Дроздов ...» і лєгіони нєдорогіх, і просто дєшових журналістов.
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По мєрє того, как после многократно услишанних слов: «кевлар-арамід - потєря прочності, кєвларових жилєтов свалєнних где-то на заднєм дворє ДБР, прі намоканіі, под дождем, через прорванное покритіє», начинаются какіє-то проблєскі в ватє...
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А де експертиза, що ці бронежилети є "неякісними"? Хочу побачити Акт експертизи з саме таким формулюванням.
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