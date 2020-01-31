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Все про:трудовая книжка (9) Дмитрий Дубилет (77)

 Законопроект о переходе на электронные трудовые книжки может быть принят Радой в феврале, - Дубилет

Кабинет Министров подготовил законопроект о переходе на электронные трудовые книжки и направил его в Верховную Раду.

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Всю техническую и организационную работу для перехода на электронные трудовые книжки Кабмин уже провел. Сейчас законопроект ждет голосования в Верховной Раде.

Я очень надеюсь, что в течение февраля он будет проголосован и сразу на следующий день после публикации украинцы смогут иметь опцию на использование электронных трудовых книжек. А также решить, хотят они иметь трудовую книжку в бумажном виде или нет ", - заявил Дубилет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173172
 
 
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Не, хари у них таки отвратительные! На ночь- противопоказаны, к просмотру. И вот ведь- парадокс: у этого министера-министеров ушки- как раз на развешивания на них лапши заточены. А он- сам эту лапшу вешает! Как же так?!
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