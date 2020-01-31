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 Защита Антоненко выступает против продления сроков следствия на 4 месяца. ДОКУМЕНТ

Адвокат подозреваемого в убийстве журналиста Шеремета музыканта Андрея Антоненко Дмитрий Круговой подал в Офис Генпрокурора возражения против продления сроков досудебного следствия по делу Шеремета.

Соответствующий документ опубликован на сайте компании "СЕНС Консалтинг", информирует Цензор.НЕТ.

По мнению адвоката, ходатайство о продлении сроков досудебного следствия по делу Шеремета не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

Так, следователи не указывают "даже на уровне предположений", какое значение для суда будут иметь результаты экспертиз, ради проведения которых они просят продлить сроки следствия, утверждает Круговой. Срок, необходимый для проведения каждой экспертизы, не обозначен. В ходатайстве, по его словам, не указаны обстоятельства, которые не позволили следователям ранее осуществить процессуальные действия.

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"Господин Антоненко лишен свободы уже 46 дней, дал показания в качестве подозреваемого, сдал тест ДНК, вину и любую причастность к преступлению полностью отрицает, кроме доказательств собственной невиновности других полезных для следствия сведений сообщить не может. Однако следователи постоянно и системно, в том числе вопреки постановлению следственного судьи от 26.12.2019, уклоняются от предоставления ему материалов подозрения (видеофайлов) и заключения экспертизы ДНДКЦ МВД No9-2/56Ф от 25.08.2016 вместе с иллюстративной таблицей на 6 листах, который объективно опровергает факт нахождения господина Антоненко на месте преступления", — подчеркнул адвокат.

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Защита считает, что у следствия нет объективных доказательств для подтверждения обвинения, и эти данные она пытается собрать только сейчас.

"Ничто не мешает завершить досудебное расследование прямо сейчас, чем соблюсти требования п. 3 ст. 5 Конвенции, ч. 1 ст. 283 УПК Украины", — добавил Круговой.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Защита Антоненко выступает против продления сроков следствия на 4 месяца 08
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Защита Антоненко выступает против продления сроков следствия на 4 месяца 11

Источник: https://censor.net.ua/n3173171
 
   
 Топ комментарии
 
Арсенборісич і Портнов - птенчики гнезда Юлиного Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці - Цензор.НЕТ 8074



многих сук бабушка оперила и отправила гадить
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это был "тест на вшивость"


и для НАС,
и для вшивой власти

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Про "продлєвать"...
Портнов довів через суд, що останні 5 років жив в Україні, й отримав право стати нардепом Йому оформили службове відрядження за межі України строком на 60 днів і неодноразово продовжували його протягом п'яти років. Рішення ухвалила суддя Волкова
Зелупне правосуддя у всій красі
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Скоро Все Это рассыпется , жаль о Нервотрепке , - Хотя и это тоже испытание.
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это был "тест на вшивость"


и для НАС,
и для вшивой власти

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Власть тест завалила. И, главное, самым вшивым оказался бубочка.
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100%. Но те, кто в любой кризисной ситуации МЫ - не завалили.
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После победы коломойсско-КРЕМЛЕВССКИХ НЕ лохов --- БЫСТРЕНЬКО ОСВОБОДИЛИ ВСЕХ ..
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ПОВТОРЯЮ ВСЕХ - ЗНАКОВЫХ ПРЕСТУПНИКОВ - АГЕНТОВ Кремля !
,
ПОВТОРЯЮ --- ВСЕХ !
,

.
Дажэ Табачника - от уголовки..
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А теперь ВОПРОСС ??
.
НА КОГО ВЛАСТЬ работает ??
,
,
Они жэ не лохи ??
.
.
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Или они ЛОХИ..
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.
Или ......................................
.
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зрадники вони і працюють на ворога кацапа!!!!
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Як тільки Рябошапка сказав, що справа Шеремета розвалюється. А він сказав саме так.До справи підключився .... Андрій Портнов. Кількість викривальних постів за останні дні зашкалює.Схоже на те, що над задницею Арсенборісича скупчуються хмари і Портнов рятує друга. Солодка парочка
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Арсенборісич і Портнов - птенчики гнезда Юлиного



многих сук бабушка оперила и отправила гадить
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Аваков лишь воспользовался моментом и подыграл. Инициатор всего этого бл*тства - бубочка.
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А хто підключився, так це бородата бабушка. І стала активніше заносити суддям, мабуть готує Портнова на генпрокурора.

Бубочка ZERO.
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Про "продлєвать"...
Портнов довів через суд, що останні 5 років жив в Україні, й отримав право стати нардепом Йому оформили службове відрядження за межі України строком на 60 днів і неодноразово продовжували його протягом п'яти років. Рішення ухвалила суддя Волкова
Зелупне правосуддя у всій красі
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Суддя, що відпустила з-під варти фігуранта справи Майдану, поновилася на посаді

Світлана Волкова у 2014 році відпустила з-під варти командира «чорної роти» спецпідрозділу «Беркут» Дмитра Садовника

с такими суддями и спецназа ГРУ эрефии не надо
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Так це та сама суддя світлана волкова, яка відпустила командира чорної роти беркуту садовника. Наразі ця суддя сама є подсудимою, щоб втім не заважає їй здійснювати "правосуддя".
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В течении месяца не было работы следователей..
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А потом еще 4 месяца и еще 4 месяца и спускаем на тормозах.
У прокуратуры продажный суд у суда продажная прокуратура.
А то что невиновных людей мордовали в СИЗО, искалечив им жизнь, так это издержки производства.
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Якщо доказів нема, то відпускайте людину. Інакше це не тільки порушення прав людини, а і звичайне блюзнірство.
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Ты, что то про Маркова здесь плел и про докпзы и что он сидит. А чем наши судьи лучше?????
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Давай мою цитату, а щось про "плетіння" мені не треба. Зрозумів?
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То, что типа результат это показуха, уже давно понятно. Как и то, что мы наблюдаем сейчас.Десятки тысяч боеприпасов и оружия находится на руках.А оно и стреляет и взрывается. А у нас уже типа волонтеров и атошников то в лицо кислотой льют, то машины взрывают.....
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Чего он переживает? Если виноват-сядет. Срок в сизо ведь засчитается? Если невиноват-выйдет и компенсацию получит. Все равно ведь безработный. Или хочет в политику пойти?
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Если сядет то не факт, что выйдет , а не вынесут. Или выйдет с признанием , что это он Кеннеди замочил....
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Посидиш нізащо пару місяців чи років--думку свою мудрезну зміниш.
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... до конца каденции бубочки . Да чего там мелочится - пересажать 23% с конфискацией . Конфискованного часть 73 % раздать а страну путлеру за мзду малую ... Делов то .
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Так не вийде, бо тоді у частини 73% теж конфіскують майно і їх посадять. Така послідовність доведена історичними прикладами.
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Як закономірний результат . А сам процес може тривати роками . І це також доведено історичними прикладами . Є слабка надія що так не буде . Побачимо .
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Только этот адвокат скромно умолчал, почему этот "невинный "Антоненко отказался от следственного эксперимента, а его главный свидетель изменил свои показания, где пропало его алиби, от слова совсем!
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Это да, надо срчно прекращать, а то все свидетели защиты поймут, что лжесвидетельство наказуемо!
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