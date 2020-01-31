 Необходимости в каких-то чрезвычайных мерах внутри Украины из-за коронавируса пока нет, - секретарь СНБО Данилов

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, сообщает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, не должна ли Украина предпринимать более серьезные меры в связи с коронавирусом, Данилов сказал: "Принимать такие меры, когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю пока что неуместным. Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать, реагирование будет моментальным. У нас для этого приняты все необходимые меры".
Когда то, китайская бытовая техника, мобильные телефоны и автомобили вызывали только презрение.
Но теперь вызывают уважение.
Точно так и с китайскими вирусами вышло...
Не выйдет получить конфетку по цене г-на.
А многие люди пытаются это сделать и потом искренне удивляются, когда конфетка, оказывается г-ном.
Все имеет свою цену.
Качественные товары из Китая, тоже стоят приличных денег.
Безусловно, дешевле брендов из Кореи, Японии, США, но халявы тут не буде.
План хоть есть?
Об этом говорится в заявлении Генерального директора Всемирной организации здравоохранения в Твиттер.
«Я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой 2019-nCoV, не из-за того, что происходит в Китае, но из-за того, что происходит в других странах», - говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедрос Аданома Гебреисуса.
«Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним», - заявил Гебреисус.https://metallurgprom.org/news/ukraine/3097-voz-objavila-chp-ne-iz-za-vspyshki-koronovirusa-v-kitae-a-iz-za-reakcii-drugih-stran.html
Зокрема йому напевне перевели слова нашого довбо..оба і брехуна:
и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, сто ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования"
але наступний довбо..об продовжує:
Необхідності якихось надзвичайних заходів всередині України через коронавірус поки немає, - секретар РНБО Данілов
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И ещё...