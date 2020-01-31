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 Политика Украины
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Все про:ранение (2308) Помпео (232) Юсупова (12)

 Во время двухдневного визита Помпео нашел время заехать в госпиталь к украинским воинам, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова рассказала о визите в киевский госпиталь к раненым украинским воинам Государственного секретаря США Майкла Помпео.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

Она отметила: "С утра в госпитале готовились к прибытию важных гостей. Вечером в травме собралось много народу и вот идут.. Я стою и тут заходят люди с камерами, затем дипломатич пул и охрана. Следом заходит Майк Помпео, Гос Секретарь США, очень представительный мужчина, увидев меня подходит и протягивает руку "Hello, nice to meet you.."

Мне тоже приятно, особенно от того, что политик с мировым именем самой влиятельной страны в мире, прилетел в Украину на два дня и нашёл время приехать и проведать раненых, украинских воинов!

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Я знаю, что Вы спросите. Нет, президента нашей страны и главнокомандующего нашей армией в госпитале не было сегодня, он вообще ещё ни разу не приходил проведать раненых бойцов! У человека, занимающего самую важную должность в Америке, после президента, есть время на госпиталь, а у наших новых "правителей" нет!!!

Стыдно и противно. И не бегал никто по коридорам и не запрещали стоять рядом обычным людям, все было быстро, спокойно и организованно. Глядя на улыбчивого политика, гордо идущего по коридору госпиталя, поймала себя на мысли, что вот почему они так живут и гордятся своей армией и страной, потому что у них есть защита в лице достойных политиков, людей, которые всегда на страже интересов своего народа".

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Во время двухдневного визита Помпео нашел время заехать в госпиталь к украинским воинам, - волонтер Юсупова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173167
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля гнида, ему наплевать на наших военных и вообще на Украину.
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Ну, Зеленский не был там по двум причинам.
Во первых, в отличии от его выступлений в 95-м квартале, за посещение госпиталя ему никто не заплатит.
А во вторых, в этом госпитале нет сепаратистов.
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"а Зеленский не был тут ни разу, - волонтер Юсупова" - это потому, что защищать его, если что, будет спецназ России?
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мордор, мокшандія, тюрма народов, імперія зла, московія, тартарія, московський улус, але ніразу не росія та ще й з великої літери, блR!
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зловила себе на думці, що ось чому вони так живуть і пишаються своєю армією і країною.
Тому що USA це країна номер 1, що б там хто не говорив ... це наддержава протягом багатьох багатьох років, і навіть неважливо хто у них президент, Америка не перестає бути наддержавою при будь-якому президенті. Ось чому US так дратують Козлостан бо кацапи розуміють - мультики мультиками але вони ніколи по суті не були і не будуть наддержавою і справа тут навіть не в технологіях
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А эта Юсупова спрашивала у Помпео, почему он с Трампом зажали нам летом военную и финансовую помощь? Нет? А Зеленский спрашивал!
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Мы видим , что со времён Юшенко , после прихода в Украине проамериканского правительства в Украине идёт ползучий экономический захват Украины и уничтожение населения Украины .
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Судя по спаму сидят тут нанятые американские контролёры .
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Кучма советский хозяйственник создал в Украине олигархат , а ему кругом амеры мерещаться Почему же они в Польше такое не сделали ?
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так Зеленский не клоун какой-то, шоб этой дешевой показухой заниматься
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отета падіпнул - так падіпнул!
Зеленський - не клоун!
ги
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эта показуха называется рейтинг и не только. Нашему идиоту он не нужен, он самый умный и ничего не должен. никому.
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Просто Він не "чотирикратний уклоніст", знає ціну і незалежності і свободи. А завтра в якомусь госпідалі нехай чекають "інкогніто". А Менделючка розповість як це "інкогніто" щодня відвідує десятки госпіталів (покаже фото-відео якоїсь палати), передає щодня мільйони на придбання ліків, і не засне допоки не прочитає зведення з передової.
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Вооот! Вот почему американцы сильны, и фильмы у них такие же. Ихний патриотизм куда более здравый, и они понимают что если не будут любить своих защитников то, либо станут жертвами других стран, либо не смогут достигнуть результата от солдат без мотивации.
А нашим насрать на своих же, вот и результат, в "жопу вгрызлась параша"
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так вообще, Помпео за 2 дня сделал больше чем Ишак оманский за 10 месяцев:
1. с министром обороны переговорил
2. с крымскими татарами обсудил
3. с Эпифанием обговорил проблемы прав верующих в Крыму и в Украине
4. цветы к Стене памяти положил
5. в госпитале Воинов проведал
.......
.......
и ни разу за все это время НЕ БЫЛ В ОТПУСКЕ !

на досрочных выборах Президента Украины весной этого года буду голосовать за Помпео !
и вас призываю

а может это Порох седину закрасил ?
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Здорово написано! Вопрос - для кого? Украинская зелевата такого не читает. Зелевате Скотов и Шапито подавай. Кто читает, про нынешнего знают и так достаточно. В общем, печально
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Кіно можливо міг-би зняти , но і фон і реквізит не той , а ще , не дай бог , прийдеться скаать , що раша агрессор.
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Зато клоун уже 6 раз на отдых смотался , и вообще воно это трусливое недоразумение уже устало
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