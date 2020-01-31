 Во время двухдневного визита Помпео нашел время заехать в госпиталь к украинским воинам, - волонтер Юсупова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Она отметила: "С утра в госпитале готовились к прибытию важных гостей. Вечером в травме собралось много народу и вот идут.. Я стою и тут заходят люди с камерами, затем дипломатич пул и охрана. Следом заходит Майк Помпео, Гос Секретарь США, очень представительный мужчина, увидев меня подходит и протягивает руку "Hello, nice to meet you.."
Мне тоже приятно, особенно от того, что политик с мировым именем самой влиятельной страны в мире, прилетел в Украину на два дня и нашёл время приехать и проведать раненых, украинских воинов!
Я знаю, что Вы спросите. Нет, президента нашей страны и главнокомандующего нашей армией в госпитале не было сегодня, он вообще ещё ни разу не приходил проведать раненых бойцов! У человека, занимающего самую важную должность в Америке, после президента, есть время на госпиталь, а у наших новых "правителей" нет!!!
Стыдно и противно. И не бегал никто по коридорам и не запрещали стоять рядом обычным людям, все было быстро, спокойно и организованно. Глядя на улыбчивого политика, гордо идущего по коридору госпиталя, поймала себя на мысли, что вот почему они так живут и гордятся своей армией и страной, потому что у них есть защита в лице достойных политиков, людей, которые всегда на страже интересов своего народа".
Тому що USA це країна номер 1, що б там хто не говорив ... це наддержава протягом багатьох багатьох років, і навіть неважливо хто у них президент, Америка не перестає бути наддержавою при будь-якому президенті. Ось чому US так дратують Козлостан бо кацапи розуміють - мультики мультиками але вони ніколи по суті не були і не будуть наддержавою і справа тут навіть не в технологіях
"зловила себе на думці,"
Igor
Зеленський - не клоун!
ги
А нашим насрать на своих же, вот и результат, в "жопу вгрызлась параша"
1. с министром обороны переговорил
2. с крымскими татарами обсудил
3. с Эпифанием обговорил проблемы прав верующих в Крыму и в Украине
4. цветы к Стене памяти положил
5. в госпитале Воинов проведал
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и ни разу за все это время НЕ БЫЛ В ОТПУСКЕ !
на досрочных выборах Президента Украины весной этого года буду голосовать за Помпео !
и вас призываю
а может это Порох седину закрасил ?