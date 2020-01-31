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Все про:демография (220) пенсионеры (658) пенсионная реформа (1086) Милованов Тимофей (152)

 Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов

Для решения проблем, вызванных снижением количества населения, в Украине надо проводить пенсионную реформу и повышать производительность труда.

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера зявил министр экономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Демографическая проблема в Украине присуща развитым странам - сокращается количество людей, которые находятся в активном трудоспособном возрасте. Но в Украине нет ни современной пенсионной системы, ни производительности труда, как в развитых странах.

Средства, которые 1 трудоспособный человек в Украине сейчас зарабатывает, распределяются на 1,5 человек в нетрудоспособном возрасте, а через 20-30 лет пропорция будет 1 на 2,5", - отметил Милованов, комментируя результаты подсчета количества населения, проведенного Кабмином.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов огласил экономическую стратегию правительства

Выходом изданной ситуации он считает проведение пенсионной реформы и инвестиции в экономику, для повышения производительности труда.

"В Украине и демографическая, и пенсионная проблема. Поэтому нужно не ждать, и проводить пенсионную реформу. Во-вторых, нужно инвестировать в экономику, чтобы обновить основные средства и повысить производительность труда. Если в будущем на 1 работающего мы будем зарабатывать в разы больше за счет новых технологий, за счет капитальных инвестиций, модернизации, то мы сможем спасти ситуацию. С демографией что-то сложно сделать, а с модернизацией экономики можно и нужно", - резюмировал министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173166
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов

Не падай духом. Через 20 лет тут уже ни хера не будет. Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов - Цензор.НЕТ 4670
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Сейчас В Украине,десяток ублюдков,во главе с ахметом,держат в заложниках 37млн.человек.
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Вот принимайте новое трудовое законодательство, и все оставшиеся трудоспособные разъедутся по другим странам ещё раньше...)
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Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов

Не падай духом. Через 20 лет тут уже ни хера не будет.
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Олигофрен Милованов такой трудовой закон нашкрябал, что после его работы в Кабмине население Украины сократится до ноля. Вот у Савика сейчас как раз про этот закон п---ит.
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"В Украине и демографическая, и пенсионная проблема. Поэтому нужно не ждать, и проводить пенсионную реформу.Источник: https://censor.net.ua/n3173166
дебил прав )))
пенсионный возраст повысить !!!
повысить зарплаты чиновникам-дармоедам !!!
пенсионерам урезать пенсию!!! Зараз в Україні 1 працездатний утримує 1,5 осіб непрацездатного віку, через 20 років років буде 1 на 2,5, - Милованов - Цензор.НЕТ 9894
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И тебя КОЗЛА содержать придется (если не сдохнешь)
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Вот принимайте новое трудовое законодательство, и все оставшиеся трудоспособные разъедутся по другим странам ещё раньше...)
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А не приходило ли в голову другое? А если бы не добивался Порох безвиз, куда бы поехали на заработки, или что бы делали здесь---не поехав никуда?
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Давай, Идиот, чеши к врачу за таблеткой. Свободен, недоразвитый.
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А много нам ЕС по собственному желанию предоставил преференций уровня безвиза? Приведите пример, ну один?
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Поехали не те. Вот если бы правительство поехало трудоустраиваться. Так не берут же ж. Да и олигархи хрен кому нужны.
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Во-первых ехали и до Пети и после Пети едут. Во-вторых министры и прочие получают по 200.000 зарплаты. Глава укрпочты около 2 млн.гривен в месяц имеет зарплату, а Милованов почему-то не упомянул кто этих упырей содержит.
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Так ж зебобіки кажуть,що вони працьовиті.То нехай це покажуть.
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А песикі що будуть тоді робить.
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Такі, які в ДБР клоунаду влаштовують.
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Ринат Амедов Там клоунаду влаштовують,якраз зебобіки.А песиків я не знаю.
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"1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного" - мається на увазі один працюючий чоловік півтора Коболєвих утримує ? Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов - Цензор.НЕТ 9316
Тобто скоро буде 2.5 Коболєвих на одного працюючого ?
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Детский лепет. Оправдание для хапающих сейчас. Милованов считает, что работают только чиновники, им и нужно повышать выплаты (зарплатами эту мзду язык не поворачивается назвать). А вы, кто реально работает, продолжайте голосовать за "хозяев жизни".
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Имея 10 атомных блоков в стране электричество для предприятий в Украине стоит 0.14$ в Китае 0.06$, какой инвестор сюда придет, чтоб что либо производить, лох который будет работать на обогащение ДТЭК Ахметова))) оплату налогов, мзды коррупционерам за каждое разрешение-лицензию...

И так со всеми монополиями, топливом на заправках... Вот это Зеленский реформы, которые видят все инвесторы, а ты упорно ищешь ЛОХОВ!!!


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Есть простое и быстрое решение сократить министров и начать с милованова!!
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Сейчас В Украине,десяток ублюдков,во главе с ахметом,держат в заложниках 37млн.человек.
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Скоро-скоро Наш ПриЗедент Зелинский отберет у плохишей денюшку и раздаст таки зубажилому народу...
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А шо ви тут обговорюєте? Слабода Шустера це ж шоу для дебілів, як тут вчора верещали. Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов - Цензор.НЕТ 6466
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Хе-хе. То тоді пенсію повинні давати в залежності від кількості дітей, які працюють в Україні. Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов - Цензор.НЕТ 134 Не має дітей - пенсія - нуль, чи щось біля цього.
Одна дитина - мінімальна, дві - більше ... Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов - Цензор.НЕТ 2071
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Проблема з пенсіями у всьому світі полягає в тому що лише приблизно 20% працюючого населення створює всі матеріальні блага їжу, одяг, техніку, житло тощо, а решта займається спекуляцією, пересовуючи створене іншими з місця на місце.
Приклад, виробник продуктів отримує в кращому випадку 30% від ціни, решту ланцюг спекулянтів.
Тож вирішення проблеми лежить не в підвищенні пенсійного віку чи кількості дітей, а в обмеженні апетитів спекулянтів!
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Есть идиот, есть дебил, есть микроцефал и ...есть Милованов!

Почему выжимание соков и крови из населения, а не уменьшение сверхдоходов олигархов и увеличение зарплат
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***
Уважаемое новое руководство страны.
Вы можете воровать поменьше или помедленнее,
а то мы не успеваем зарабатывать и отчислять…
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Почему в Финляндиия где минимальный уровень коррупции и нет олигархов переходит к четырехдневной рабочей неделе при тех же зарплатах. Что в той Финляндии в сравнении с Украиной? Есть только одно преимущество. Нет таких тварей как Милованов, Дубилей и иже с ними.
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В порту Мариуполь уже более года как 4-дневная рабочая неделя. Правда... о зарплатах- умолчу. Грузопоток упал, до минимума.
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Теперь этот дебил пытается учить всю страну. После того, как он заявил, что 30 дней неоплачиваемого отпуска для наёмного работника это защита его прав, о чем с этим придурком можно говорить ?????
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Что это идиотское правительство не сделает, то "Караул" Что Земля, что Трудовой кодекс, что Медицина и все во вред народу!
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А милАваноФ не знает, что производительность труда зависит не только от самого работника, а на 80% зависит от технологии и организации труда. Как говорил товарищь Жиглов, правопорядок определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!
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У Юлі в партії збір бандитів 90-х, вона маніпулює.
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Тю, бандит 90-х став фактичним президентом і то нічо.
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И я содержу, правда 3-х нетрудоспособных. Им- нравится. А шо делать? У мамы и тещи пенсии какие-то- не для выживания. А жена должна котов кормить, пока я на контракте. Так и живем... Назло миловановым всяким.
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ПЕРЕВОЖУ ДЛЯ ЗЕБИЛОВ И ПРОСТО ДЕБИЛОВ, СЛЕЙДУЩИЕ 20 ЛЕТ ПЕНСИЯ БУДЕТ ТАКОЙ ЖЕ + ИНФЛЯЦИЯ. ЕСЛИ КОНЕЧНО НЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА РЕФОРМА И ЛЮДИ САМИ СЕБЕ БУДУТ СОБИРАТЬ НА ПЕНСИЮ, НО ТОГДА ПРИЙДЕТСЯ БРАТЬ НЕПОНЯТНО ГДЕ ДЕНЬГИ НА УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ + ОТДАТЬ ОТЧИСЛЕНИЯ ТЕХ КТО ЕЩЕ НЕ ВЫШЕЛ НА ПЕНСИЮ.
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Спасти может только введение накопительной пенсии.
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Приходиш такий по накопичену пенсію, а вона хутко зникла з папірєднікамі. Шукай вітра в полі. Зараз в Україні 1 працездатний утримує 1,5 осіб непрацездатного віку, через 20 років років буде 1 на 2,5, - Милованов - Цензор.НЕТ 5676
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Не поможет. Банки у нас набирают денег, а потом с помощью всяких гонтаревых исчезают. Кроме того обесценивание гривны. За 30 лет в 50 раз. Отложите вроде приличную сумму, а пока до пенсии дойдет она в бумагу превратится, и никто вам ничего не проиндексирует.
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А ментов и зебилов к какой категории относим?
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29 років продовжується геноцид українського народу, наближаємося до повної ліквідації.
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Я б сказав український народ геноцидить сам себе, обираючи таких гетьманів.
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та нікого він не обирає, країна під повним зовнішнім управлінням сіоністів. Вже давно пора зрозуміти, що Україну очищають від українців.
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Мілованов, якій отримує космічну зарплатню думає про народ.😏
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А если сделать как в Норвегии , часть прибыли от добычи полезных ископаемых направлять в пенсионный фонд . У норвежцев , за много лет , таким образом скопилось в их ПФ , уже более 1 трлн долларов ,, их пенсионеры обеспечены приличной пенсией , минимум на 10 лет вперёд . Зараз в Україні 1 працездатний утримує 1,5 осіб непрацездатного віку, через 20 років років буде 1 на 2,5, - Милованов - Цензор.НЕТ 1923 .
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в Норвегії немає олігархів, які висмоктують все з нашої країни і передають своїм іноземним господарям, звичайно і себе не обділяя. Думаєте, що Порошенко чи Ахмєтов самі стільки нахватали і ніхто за ними не стоїть?
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Если так далее пойдет, то 1 к 10, 100% будет.
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Про пенсію навіть не мрійте. От все шо відкладали у банку(3л) от те й будемо їсти на старості років, це якщо доживемо.
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irenka ko Яку таку пенсію? Ці незрозумілі слова придумали порохоботи.
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Зе! - Последний Шанс,Зе! Страна Мечты. Зараз в Україні 1 працездатний утримує 1,5 осіб непрацездатного віку, через 20 років років буде 1 на 2,5, - Милованов - Цензор.НЕТ 1671

Зайшов я на ці youtube канали і знайшов цікавий коментар:

''Пане призеденте, я вас зрозуміти не годен, як ви могли вечір відіграти в 95 кварталі без листка , а тут 5 хвилин промови без листка не годні справитися?''
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Пятница... паленка... папиросы... Плюсик хочешь? А вот и хрена!
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Які результати роботи штаба порятунку промисловості?
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Офис в Кривом Роге открыли! Будут на индуса наезжать, Арселор- обратно в Криворожсталь переименовывать.
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Слуги урода натякають що правитимуть ще 20 років?
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""Если в будущем на 1 работающего мы будем зарабатывать в разы больше за счет новых технологий, за счет капитальных инвестиций, модернизации, то мы сможем спасти ситуацию.""
Анекдот в тему:
Мужик в поле косит ручной косой траву взмахивая фить... фить... фить...
Мимо по дороге проезжает микроавтобус, останавливается, из него выскакивает пять японцев, подбегают к мужику, смотрят на него что то обсуждают по своему, затем на ломанном русском говорят ай-ай, не холосо, в одна столона лабота идет, облатно холостой ход, надо долаботать косу.
Короче прикрепили к косе еще одно лезвие в противоположенном направлении.
Мужик идет по полю, косит траву туда-сюда без отдыха фить-фить, фить-фить...
Японцы опять ойкают, ахают, фотографируют мужика, записывают что-то в блокнот, на ломанном русском говорят: ай-ай, не холосо, коса туда-сюда ходит, лабота эффективна, а спина поворачивается туда-сюда в холостую, надо оптимизиловать подход.
Короче прицепили мужику к спине грабли.
Мужик идет косой туда-сюда без отдыха фить-фить, фить-фить, так еще грами за спиной сразу же собирает за собой сено.
За день наработался, рук-ног не чувствует, еле до дому дошел, на диван упал, рассказывает жене, что с ним случилось.
Жена выслушала и с ухмылкой отвечает:
-скажи спасибо, что я тебе ширинку зашила, а то они бы тебе фонарь к одному место привязали и заставили работать в ночную смену.
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А ведь эта проблема решается просто, путём поднятия зарплаты до уровня хотя бы Польши или Чехии, до 1000 долларов... и плюс создание новых рабочих мест.
И тогда, моментально на порядок снизится отток рабочей силы заграницу и большинство заробитчан вернётся работать в Украину, ибо не будет смысла ехать работать в ту же Польшу или Чехию.
А значит увеличится налоговая база. И соответственно будет больше поступлений в бюджет.
И уже один работающий в украине будет содержать не 1,5 - 2 пенсионера, а всего одного... И денег тогда хватит на всех.
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Мечты - мечты. К сожалению это пока невозможно, государство принадлежит олигархам.
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Все как при совке. 1 трудоспособный содержит 450 не совсем трудоспособных депутата, у которых з/п 100 к+
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милованов, с вами, зебильными ублюдками, все будет только хуже.
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