 Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера зявил министр экономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"Демографическая проблема в Украине присуща развитым странам - сокращается количество людей, которые находятся в активном трудоспособном возрасте. Но в Украине нет ни современной пенсионной системы, ни производительности труда, как в развитых странах.
Средства, которые 1 трудоспособный человек в Украине сейчас зарабатывает, распределяются на 1,5 человек в нетрудоспособном возрасте, а через 20-30 лет пропорция будет 1 на 2,5", - отметил Милованов, комментируя результаты подсчета количества населения, проведенного Кабмином.
Выходом изданной ситуации он считает проведение пенсионной реформы и инвестиции в экономику, для повышения производительности труда.
"В Украине и демографическая, и пенсионная проблема. Поэтому нужно не ждать, и проводить пенсионную реформу. Во-вторых, нужно инвестировать в экономику, чтобы обновить основные средства и повысить производительность труда. Если в будущем на 1 работающего мы будем зарабатывать в разы больше за счет новых технологий, за счет капитальных инвестиций, модернизации, то мы сможем спасти ситуацию. С демографией что-то сложно сделать, а с модернизацией экономики можно и нужно", - резюмировал министр.
Не падай духом. Через 20 лет тут уже ни хера не будет.
дебил прав )))
пенсионный возраст повысить !!!
повысить зарплаты чиновникам-дармоедам !!!
пенсионерам урезать пенсию!!!
Тобто скоро буде 2.5 Коболєвих на одного працюючого ?
И так со всеми монополиями, топливом на заправках... Вот это Зеленский реформы, которые видят все инвесторы, а ты упорно ищешь ЛОХОВ!!!
Одна дитина - мінімальна, дві - більше ...
Приклад, виробник продуктів отримує в кращому випадку 30% від ціни, решту ланцюг спекулянтів.
Тож вирішення проблеми лежить не в підвищенні пенсійного віку чи кількості дітей, а в обмеженні апетитів спекулянтів!
Почему выжимание соков и крови из населения, а не уменьшение сверхдоходов олигархов и увеличение зарплат
Уважаемое новое руководство страны.
Вы можете воровать поменьше или помедленнее,
а то мы не успеваем зарабатывать и отчислять…
Зайшов я на ці youtube канали і знайшов цікавий коментар:
''Пане призеденте, я вас зрозуміти не годен, як ви могли вечір відіграти в 95 кварталі без листка , а тут 5 хвилин промови без листка не годні справитися?''
Анекдот в тему:
Мужик в поле косит ручной косой траву взмахивая фить... фить... фить...
Мимо по дороге проезжает микроавтобус, останавливается, из него выскакивает пять японцев, подбегают к мужику, смотрят на него что то обсуждают по своему, затем на ломанном русском говорят ай-ай, не холосо, в одна столона лабота идет, облатно холостой ход, надо долаботать косу.
Короче прикрепили к косе еще одно лезвие в противоположенном направлении.
Мужик идет по полю, косит траву туда-сюда без отдыха фить-фить, фить-фить...
Японцы опять ойкают, ахают, фотографируют мужика, записывают что-то в блокнот, на ломанном русском говорят: ай-ай, не холосо, коса туда-сюда ходит, лабота эффективна, а спина поворачивается туда-сюда в холостую, надо оптимизиловать подход.
Короче прицепили мужику к спине грабли.
Мужик идет косой туда-сюда без отдыха фить-фить, фить-фить, так еще грами за спиной сразу же собирает за собой сено.
За день наработался, рук-ног не чувствует, еле до дому дошел, на диван упал, рассказывает жене, что с ним случилось.
Жена выслушала и с ухмылкой отвечает:
-скажи спасибо, что я тебе ширинку зашила, а то они бы тебе фонарь к одному место привязали и заставили работать в ночную смену.
И тогда, моментально на порядок снизится отток рабочей силы заграницу и большинство заробитчан вернётся работать в Украину, ибо не будет смысла ехать работать в ту же Польшу или Чехию.
А значит увеличится налоговая база. И соответственно будет больше поступлений в бюджет.
И уже один работающий в украине будет содержать не 1,5 - 2 пенсионера, а всего одного... И денег тогда хватит на всех.