 На территорию мечети не входили, права человека не нарушали, обнаружили 15 нарушителей, - ГМС об операции после пятничного намаза

Комментарий ГМС опубликован на сайте Министерства внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время проверки торговых объектов на территории пер. Старожитомирский обнаружили 15 нарушителей миграционного законодательства. В результате в отношении 12 неурегулированных мигрантов были приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения, относительно 1 человека было принято решение о сокращении срока пребывания на территории Украины, еще двое иностранцев были привлечены к административной ответственности за трудоустройство без соответствующего разрешения по ст. 203 КУоАП", — сказано в сообщении.

В миграционной службе подчеркнули, что с уважением относятся к представителям религиозных и национальных меньшинств.

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"Во время проверки на территорию мечети, расположенной рядом с местом отработки на ул. Дегтяревской, работники Миграционной службы и полицейские не заходили, права вероисповедующих не нарушались, проявлений дискриминации на почве расы, национальности, религии и гражданства работниками ЦМУ ДМС в г.Киеве и Киевской области допущено не было", — добавили в ГМС.

О проведении операции по выявлению нелегалов на выходе из мечети ранее сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он называл случившееся "вопиющим и массовым нарушением прав человека" и призвал всех, кто "подвергся этому унизительному и обидному действию со стороны сотрудников миграционной службы и полиции", детально написать о случившемся в Меджлис.

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