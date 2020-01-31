 Нового обмена не будет, пока Украина не проведет "процессуальную очистку" тех, кого обменяли в прошлый раз, - террористы

Это условие озвучила представитель НВФ "ДНР" в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова. Ее слова цитируют подконтрольные боевикам СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Обмен, прошедший 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новым обменам речь идти не может", — заявила Морозова.

"Только полное выполнение всех достигнутых договоренностей позволит участникам процесса как можно скорее перейти от теоретической работы к практической.

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29 января в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили вопросы противоминной деятельности, водоснабжения, поиск пропавших без вести, а также вопросы выплаты пенсий, мобильной связи и выборов на временно неподконтрольной территории.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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