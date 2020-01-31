EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  4468  39
Все про:обмен (918) терроризм (18177)

 Нового обмена не будет, пока Украина не проведет "процессуальную очистку" тех, кого обменяли в прошлый раз, - террористы

Члены незаконного вооруженного формирования "ДНР" выдвинули Украине "условие" для проведения следующего обмена удерживаемыми лицами.

Это условие озвучила представитель НВФ "ДНР" в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова. Ее слова цитируют подконтрольные боевикам СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Обмен, прошедший 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новым обменам речь идти не может", — заявила Морозова.

"Только полное выполнение всех достигнутых договоренностей позволит участникам процесса как можно скорее перейти от теоретической работы к практической.

Читайте на Цензор.НЕТ: Харьковские террористы после обмена обжаловали пожизненный приговор

29 января в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили вопросы противоминной деятельности, водоснабжения, поиск пропавших без вести, а также вопросы выплаты пенсий, мобильной связи и выборов на временно неподконтрольной территории.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Мне неизвестно о договоренности о новом обмене удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, - российский омбудсмен Москалькова

Источник: https://censor.net.ua/n3173162
 
 
 Топ комментарии
 
Здається, Зєлю круто лохонули.
 показать весь комментарий
 
Теперь эти мрази будут еще условия ставить... Спасибо Бубочке!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да не можэт быть !.
.
Он жэ не ЛОХ !
.
И напомню ..._

ему 42 года !!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо порівнювати з тими хто за нього голосував то він таки не лох, в нелоха вілла в італії а там тепло, а лохам дві платіжки в зуби і бубенн на шию хай гріються
 показать весь комментарий
 
 
Они СДЕЛАЛИ население Украины - как немецкую АКТРИССУ ..
.
При том,- с любой стороны ..
И сделали их вместе с ними !
.
Смотрим дальше сериалы---СКОТЫ "сватов " и слуг " скотов "
НАРОДА !
.
 показать весь комментарий
 
зелю то лоханули, но страдать будет украинские хлопчики и девки, а того янелоха по мне и четвертовать могли, он не интересен.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь эти мрази будут еще условия ставить... Спасибо Бубочке!
 показать весь комментарий
 
 
Вава схавает любое дерьмо, лиш бы с рашисткой приправой.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так логично. Ведь у руссо-фашистов уже нет никаких дедлайнов по решению Морского Трибунала.
 показать весь комментарий
 
 
Так, а если расшиХВровать их требАвАния, означает, что всех упырей которых им отдали дожны реАбилитирАвАть Шо ли? Нового обмена не будет, пока Украине не проведет "процессуальную очистку" тех, кого обменяли в прошлый раз, - террористы - Цензор.НЕТ 935
 показать весь комментарий
 
Ну да. Льготы, как участникам АТО. Землю и прочие нищтяки.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский а как твоё обещание что до нового года все украинские заложники будут дома?!
 показать весь комментарий
 
 
А ця Морозова - що вирішує?
Чому вона вякає? Чому не ***** умови ставить?

Хоча, відповідь на це питання проста: **** намагаєиться впендюрити оце ордло зебілу як "сторону конфлікту, процесу". І що саме в цьому полягає зрада: клоун на це ведеться. Чим зраджує інтереси України, виводить касапію з-під санкцій і навпаки, дає модивість волати про "гражданскую войну" та відповідальність за неї уряду України та всього ВІЛЬНОГО українського народу.
 показать весь комментарий
 
А, голосували, як Путін сказав? «Только нє Порошенко»?...
.

Чи, наперекір ворогу?.
???
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.
.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????!!"!!ю.ю........?!
 показать весь комментарий
 
 
Это уже террористы ставят условия бубочке ? Такого позора Украина никогда не испытывала
 показать весь комментарий
 
 
Як там? ЯНЕЛОХ? Хоча, пох воно. Тут лохом вся держава стала з таким янелохом...
 показать весь комментарий
 
 
Закрийте нарешті вже всі КПВВ (доки самі "годувальці України" не піднімуть бунт у ЛуганДоні)! А не піднімуть ніколи, то й ЙуХ з ними!
 показать весь комментарий
 
 
Обмен был всех на всех. Почему поменяли не всех ? 😵
 показать весь комментарий
 
 
Привет Вове Нового обмена не будет, пока Украина не проведет "процессуальную очистку" тех, кого обменяли в прошлый раз, - террористы - Цензор.НЕТ 8026 кинули тебя через бедро терористі
 показать весь комментарий
 
 
Ну я бы на месте Ленки отказался! Пусть Новосад будет похожа на йожика! Нового обмена не будет, пока Украина не проведет "процессуальную очистку" тех, кого обменяли в прошлый раз, - террористы - Цензор.НЕТ 7607
 показать весь комментарий
 
рашисты загоняют Зелю под шконку...
и к сожалению вместе с ним всю Украину...
"уступил 5 раз - уступит еще 25, он и раком встанет за ради Мира и своей спокойной жизни" - думают они...
Правы вообщем то...
 показать весь комментарий
 
 
і ти це , звісно , "героїчно" з траншеї написав ? Нового обмена не будет, пока Украина не проведет "процессуальную очистку" тех, кого обменяли в прошлый раз, - террористы - Цензор.НЕТ 4736
 показать весь комментарий
 
обліковий запис - так те кто в траншеях не довольные...

убивают их сепары с бывших позиций ВСУ гораздо чаще чем до шута...
 показать весь комментарий
 
а ще вбивцям домалювати німб та надрукувати в урядовому кур'єрі..
 показать весь комментарий
 
Полонені і їх обмін дуже болюча тема.
І тут Зе таки добився якогось прогресу.
І на цьому ж його і підловив ворог - хочеш

далі набирати рейтингу на обмінах, виконуй наші умови.
А умови такі, що виконати їх неможливо - як виправдати

в судовому порядку вбивць і катів!?
Можливо ця умова буде знята, якщо Зе поступиться десь у іншому,

більш важливому для РФ питанні.
Шантаж.
 показать весь комментарий
 
Почему бы просто не убить этих террористов, пусть не всех сразу, пусть не быстро, но начать это делать, и не в ответ, а на опережение?
Не может дамбаское быдло и наркоманы указывать стране, хоть кому-то там должно же быть элементарно стыдно...
 показать весь комментарий
 
для проведения следующего обмена удерживаемыми лицами. Источник: https://censor.net.ua/n3173162 - слово "заручники" не використовується після того , як скасували АТО - нема терористів , а отже - нема і заручників ?
 показать весь комментарий
 
Один из обмененных Зеленским уже хочет назад к березкам на Родину, поскольку является гражданином России. Верните его домой, он здесь страдает.
 показать весь комментарий
 
 
Хм... А у світі культивують постулат, що цивілізовані країни не розмовляють (тим більш не договорюються) з терористами...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх