 Нового обмена не будет, пока Украина не проведет "процессуальную очистку" тех, кого обменяли в прошлый раз, - террористы

Это условие озвучила представитель НВФ "ДНР" в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова. Ее слова цитируют подконтрольные боевикам СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
"Обмен, прошедший 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новым обменам речь идти не может", — заявила Морозова.
"Только полное выполнение всех достигнутых договоренностей позволит участникам процесса как можно скорее перейти от теоретической работы к практической.
Читайте на Цензор.НЕТ: Харьковские террористы после обмена обжаловали пожизненный приговор
29 января в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили вопросы противоминной деятельности, водоснабжения, поиск пропавших без вести, а также вопросы выплаты пенсий, мобильной связи и выборов на временно неподконтрольной территории.
29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: Мне неизвестно о договоренности о новом обмене удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, - российский омбудсмен Москалькова
.
Он жэ не ЛОХ !
.
И напомню ..._
ему 42 года !!
.
При том,- с любой стороны ..
И сделали их вместе с ними !
.
Смотрим дальше сериалы---СКОТЫ "сватов " и слуг " скотов "
НАРОДА !
.
Чому вона вякає? Чому не ***** умови ставить?
Хоча, відповідь на це питання проста: **** намагаєиться впендюрити оце ордло зебілу як "сторону конфлікту, процесу". І що саме в цьому полягає зрада: клоун на це ведеться. Чим зраджує інтереси України, виводить касапію з-під санкцій і навпаки, дає модивість волати про "гражданскую войну" та відповідальність за неї уряду України та всього ВІЛЬНОГО українського народу.
.
Чи, наперекір ворогу?.
???
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.
.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????!!"!!ю.ю........?!
и к сожалению вместе с ним всю Украину...
"уступил 5 раз - уступит еще 25, он и раком встанет за ради Мира и своей спокойной жизни" - думают они...
Правы вообщем то...
убивают их сепары с бывших позиций ВСУ гораздо чаще чем до шута...
І тут Зе таки добився якогось прогресу.
І на цьому ж його і підловив ворог - хочеш
далі набирати рейтингу на обмінах, виконуй наші умови.
А умови такі, що виконати їх неможливо - як виправдати
в судовому порядку вбивць і катів!?
Можливо ця умова буде знята, якщо Зе поступиться десь у іншому,
більш важливому для РФ питанні.
Шантаж.
Не может дамбаское быдло и наркоманы указывать стране, хоть кому-то там должно же быть элементарно стыдно...