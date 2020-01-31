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 "Украино-татарский полуостров", - сканворд в газете оккупационного "правительства" Крыма вызвал скандал

В издании извиняются, говорят о технической ошибке и поясняют, что правильным ответом является не слово "Крым", а совсем другое слово.

Сканворд с определением "украино-татарский полуостров" рядом с четырьмя пустыми клеточками для букв был опубликован в "Крымской газете" неделю назад. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

Публикация вызвала эмоциональное обсуждение в соцсетях.

Украино-татарский полуостров, - сканворд в газете оккупационного правительства Крыма вызвал скандал 01

В сегодняшнем номере редакция опубликовала объяснение.

"Как нам объяснил наш автор из Омска, которая уже несколько лет составляет сканворды для "Крымской газеты", имелось в виду крымскотатарское слово "ярым", что в переводе на русский или украинский язык означает "половина", "полу-". Однако при подборе подходящей комбинации программа выдала некорректную формулировку вопроса. Правильнее было бы спросить: "полуостров" в переводе с украинского на татарский. Однако, к нашему огромному сожалению, сканворд попал в печать в некорректном виде", — заявило издание.

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При этом слово "ярым" обозначает на крымскотатарском языке "половину", а не "полуостров". Полуостров по крымскотатарски – "ярымада", отмечает "Интерфакс".

Источник: https://censor.net.ua/n3173158
 
   
 Топ комментарии
 
аха-ха...
не петляйте и не изворачивайтесь ...все равно - украино-татарский полуостров ! )))
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"Украино-татарский полуостров", - сканворд в газете оккупационного "правительства" Крыма вызвал скандал - Цензор.НЕТ 6349
Ця листівка була видана в Бельгії у 1930-х роках.
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аха-ха...
не петляйте и не изворачивайтесь ...все равно - украино-татарский полуостров ! )))
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навіть і компютер про це знає, бо має назву "Apple-бандерівець" "Україно-татарський півострів", - сканворд у газеті окупаційного "уряду" Криму викликав скандал - Цензор.НЕТ 811
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"Украино-татарский полуостров", - сканворд в газете оккупационного "правительства" Крыма вызвал скандал - Цензор.НЕТ 6349
Ця листівка була видана в Бельгії у 1930-х роках.
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когда он украинский был? дату вступления скажешь? читай https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Підписання Брестського миру. Дату сам знайдеш.
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внуки
колымских лагерных вертухаев уже получили команду «фас»… и пока рабы в страхе -
их изголодавшиеся овчарки уже шалеют, предвкушая что будут рвать плоть человеческую за каждое слово и действие против властей
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"В издании извиняются, говорят о технической ошибке и поясняют..." скажите правду: не хотят оказаться "на подвале" вот и юлят!
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