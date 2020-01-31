 Ермилов признался, что ошибся, утверждая, будто Антоненко в ночь перед убийством Шеремета ночевал в его загородном доме. ВИДЕО

Видео опубликовано на канале Национальной полиции в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

На нем Алексей Ермилов признает, что был уверен, что Андрей Антоненко ночевал у него с 19 на 20 июля 2016 года — в ночь перед убийством Шеремета. Но теперь понимает, что мог перепутать даты.

"Я прочитал новости, и я был уверен, что это было в этот день. Я поговорил ... я был с мамой своей в Днепропетровске, и она сказала - да, мы были. Она проверила по билетам. Они на этой же неделе с отцом ездили в Европу, и я с Андреем ездил, чтобы деньги взять у родителей", — сказал Ермилов.

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Теперь, по его словам, он не может точно назвать дату, в которую Антоненко ночевал у него дома. "Это, может быть, было там с 18 на 19, может, это было с 20 на 21 или с 21 на 22", — пояснил он.

Свою ошибку Ермилов назвал "психопатологией обыденной жизни".

В МВД подчеркнули, что сейчас проверяет заявления остальных свидетелей по делу Шеремета об алиби подозреваемых.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.