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 Ермилов признался, что ошибся, утверждая, будто Антоненко в ночь перед убийством Шеремета ночевал в его загородном доме. ВИДЕО

Министерство внутренних дел обнародовало видео допроса Алексея Ермилова - товарища подозреваемого в убийстве журналиста Шеремета музыканта Андрея Антоненко.

Видео опубликовано на канале Национальной полиции в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

На нем Алексей Ермилов признает, что был уверен, что Андрей Антоненко ночевал у него с 19 на 20 июля 2016 года — в ночь перед убийством Шеремета. Но теперь понимает, что мог перепутать даты.

"Я прочитал новости, и я был уверен, что это было в этот день. Я поговорил ... я был с мамой своей в Днепропетровске, и она сказала - да, мы были. Она проверила по билетам. Они на этой же неделе с отцом ездили в Европу, и я с Андреем ездил, чтобы деньги взять у родителей", — сказал Ермилов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Собранных в деле об убийстве Шеремета доказательств недостаточно для передачи его в суд, - Рябошапка

Теперь, по его словам, он не может точно назвать дату, в которую Антоненко ночевал у него дома. "Это, может быть, было там с 18 на 19, может, это было с 20 на 21 или с 21 на 22", — пояснил он.

Свою ошибку Ермилов назвал "психопатологией обыденной жизни".

В МВД подчеркнули, что сейчас проверяет заявления остальных свидетелей по делу Шеремета об алиби подозреваемых.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3173157
 
   
 Топ комментарии
 
Какая тупая манипуляция. МВД смещает акценты с ловкостью российских пропагандонов.. Нет алиби... А мотив есть? А доказательства есть? Ваша экспертиа, - это полное фуфло, - лучше выпускайте сейчас, меньшую сумму придется заплатить по иску в ЕСПЧ! Как там фамилии тех генералов что в присутствии зеленого дурака просили давать им доказательств?!
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А у нас точно презумпція невинуватості? Ермилов признался, что ошибся, утверждая, будто Антоненко в ночь перед убийством Шеремета ночевал в его загородном доме - Цензор.НЕТ 1833
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если прищемить хвост любому свидетелю и убедить его по почкам или компроматом на него самого...то я думаю любой свидетель запутается в своих показаниях и скажет так как... просють
виновность должно доказывать следствие...доказывать, а не презентовать шоу программу.
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Какая тупая манипуляция. МВД смещает акценты с ловкостью российских пропагандонов.. Нет алиби... А мотив есть? А доказательства есть? Ваша экспертиа, - это полное фуфло, - лучше выпускайте сейчас, меньшую сумму придется заплатить по иску в ЕСПЧ! Как там фамилии тех генералов что в присутствии зеленого дурака просили давать им доказательств?!
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100% мотив они сами наговорили на записях. Доказательств- выше крыши, иначе их бы не обвиняли. Вот теперь слабенькие алиби рассыпаются. Так что все там ясно.
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У кацапії регіонів багато. У більшості з них навіть кацапський ізик не використовують. А Ви від людини хочете англійський почути😁
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Человек слаб! Слаб Духом! Страх- это самый страшный грех, а не Гордыня! Инстинкт самосохранения! Ну " ошибся" и "ошибся"! С кем не бывает.....
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С ним поговорили и "убедили", что бывает "психопатология обыденной жизни", щас ещё с другими "поговорят" и - психопатология расцветёт буйным цветом.
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не "расследование""попытки дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине". а сплошные конвульсии и инсинуации
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Ну так именно попыткой дестабилизации ситуации в стране кремлем и объясняли при Петре Лексеиче все громкие убийства, включая шатуны и тп.
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и были ,однако,на 100% правы.таки ***** уши везде торчат
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"уши *****" стирчали лише за перемогою ПОПа на виборах в 2014 - Лавров як сказав тоді - "парашенко лучшій варіант для України .." (с)
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ты всегда этому курящему коню верил и сейчас веришь?
еще машку -пропойцу цитни
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Ну так в чём криминал - Порошенко лучший выбор для Украины, ну не для рашки же.
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Лавров як сказав тоді - "И-го-го-го-го!" (с)

...
Що? Ані хмуйочка не можу прочитати.
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Та да.
Тогда в 2014 Путлер помог Олексійовичу.
Когда двінул войска в Україну, і нарід так пересрав, побачивши що витворяє союз іхтамнєтов і люмпенпролєтаріата Дамбасса, що голосував з ПЕРЕЛЯКУ не головою, чи серцем, а ІНСТИНКТОМ, і віддав 55% голосів за Порошенка.
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Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року проголосила Загальну декларацію прав людини, у преамбулі якої зазначила: «…Беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення».
З процитованого слідує, що право на повстання існує.
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тільки от на ООН "ложили" всі її "засновники ...
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Психопатология обыденной жизни, новая нормальность. Зебилы, продолжите последовательность слов. Мне это не под силу.
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Ну, Рябошапка дав завдання поліції знайти додаткові докази. Ото поліція почала більш предметно працювати зі свідками. 😏
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Этого мошенника надо посадить за дачу ложных показаний.
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Тобі жиде, давно було б треба відрізати язика і запхнути в сраку за системну і систематичну брехню. Чим вилизувати сраку зєльоній наволочі будеш, може спробуємо?
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если прищемить хвост любому свидетелю и убедить его по почкам или компроматом на него самого...то я думаю любой свидетель запутается в своих показаниях и скажет так как... просють
виновность должно доказывать следствие...доказывать, а не презентовать шоу программу.
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Зачем заставлять врать друзей если не виноват?
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Друзья в принципе могут желать помочь, это нормально.
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могут... и это нормально... но петляя и выдумывая - помочь не получится
но я что-то склоняюсь к версии о принудительно-убедительном отказе от своих слов этого человека... а почему? а потому что ментовка будет подтасовывать под фактики только под свои слова, отбрасывая то, что не вписывается в в их канву (например убийственное алиби - рост, который не может на 10 см варьироваться когда захочет....или окатость плеч..и т.д.)
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А ви це у мєнтів спитайте. Навіщо примушувати брехати друзів людини, що не винувата?
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ну да уже выбили под угрозами..авакова накуй!
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Ловко придумано, но неуверенность свидетеля не может быть доказательством виновности.
На суде, если он будет, адвокаты задолбают этого свидетеля, они будут готовится к этому с сегодняшнего дня. Интересно, для чего раскрываются сейчас карты???
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могли запугать или купить этого свидетеля....
а мог и вправду перепутать дату..
разбираться адвокатам нужно...., но пока никакой сенсации....
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белыми канатами и гагантскими стежками -

чтоб все видели и никто не сомневался ! Ермилов признался, что ошибся, утверждая, будто Антоненко в ночь перед убийством Шеремета ночевал в его загородном доме - Цензор.НЕТ 1551

где будет прятаться Сабаков ?
принимаю ставки
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в Италии конечно! Есть сомнения? Он там уже прятался..
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В Италии у него отельный бизнес. Зачем ему прятаться?
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Та хрен с этими рассказами ротом.Где 10см роста шерлокхомсы?
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Аваков ще потрібний..
подавити можливі заворушення після дозволу приватизації землі іноземцями і "трудового кодексу"
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он наверника ужэ имеет там виллы..
.
а как население Украины, -которое "сделало " себя ВМЕСТЕ ???
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я як тепер пам"ятаю де спав рік назад ...вдома ...черговий "пук" ні про що
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Алиби не смогут предоставить миллионов 10 украинцев как минимум!
И вообще, обвиняемый не должен доказывать свою невиновность - это обязанность следствия. Которое ничего, кроме заключения экстрасенса не имеет.
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да просто европейские товарищи намекнули,шо шота там с шереметом не так...вот и пытаются задним ходом занять предыдущие позиции
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Знеленский спалился для меня на полицаях и прокурорах - с такой правохренительной системой сюда ни один вменяемый инвестор не сунется.
А пойду голосовать или митинговать за кого угодно, кого не знаю - желательно за гитариста на этот раз! Хуже не будет...
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справжня влада , в Україні , вже 6 років належить лише Авакову - Пластир , Офшорник , Зеленський , чи буде гітарист - все одно справжня влада буде лише у Авкакова , доки він залишатиметься на своїй посаді ...
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Чувак просто не помнит. У любого пьющего человека так бывает.
Сказал бы сразу: "не помню" - и не было бы вопросов
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Ему пальцы в двери вставляли? Или яйца обещали отрезать? А может О_Оченькупили?-Трусло пакостное друга сдал. До того утверждал-"мама, даты на билетах..".Билеты пропали, или мама врет?
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Методів багато. Банально підкинути наркоти в рюкзак, наприклад. Через кілька метрів чувака затримують і привозять на бесіду до слідчого, який пропонує вибір - або даєш потрібні свідчення, і про цей інцидент ми забуваємо, або присядеш на кілька років.
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Аваков знайшов гачки на Єрмілова. Поплив товариш. Навіть квитки перевірили 2016 року. Єрмілов потім скаже, що змусили, а так він друг і чесна людина.
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нічого катастрофічного.... просто дехто перевірив "друга" "на вошивість" ...
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похоже этому кодлу лавры овоща покоя не дают, еще немного и они его переплюнут
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За пол года, когда представили подозреваемых в деле Шеремета, уже похоронили два труппа!

Только не говорите, что перед допросом Ваня сам застрелился...
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Можно конечно перепутать дни, даты, если ничего примечательного не случилось.Но если Антоненко у него ночевал а утром уже все СМИ сообщили про убийство,то наверно они обсуждали этот вопрос.Когда давал показания значит был уверен,что именно той ночью он был у него.Теперь не помнит.. Объяснение какое то мутное.
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