 Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шокин рассказал в интервью ТСН.
По его словам, он последние пять месяцев борется за жизнь. Как говорится в телесюжете, впервые экс-генпрокурору стало плохо в сентябре прошлого года в Греции: он потерял сознание на улице.
"Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - заявил Шокин.
Позже, по словам Шокина, было установлено, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике "Рудольфиннерхаус", где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.
Сейчас свое состояние Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.
Он также сообщил, что надеется на компетентность правоохранительных органов Греции.
"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - цитирует Шокина сайт ТСН.
надо было тапком прихлопнуть !
И ещё, после ртути он бы червей кормил, а не вьюхи раздавал...
зае...закохались бы ртутью травить, у неё накопительный эффект, тобто травить надо что называется денно и нощно.
Пять месяцев кормят!
Как ребёнка манной кашей
И, кстати, помимо ТСН этот любитель ртути ещё где-то лялякал?
сижу у друга врача в его кабинете.
прибегает медсестра с выпученными глазами: "пациентка ртуть из градусника выпила !"
друг спокойно говорит: промойте желудок дуре, ртутью надо дышать, а кушать"
рукожопье у нас во всем, если даже генпрокурор не знает как травят ртутью !
Бывает...
А вообще, симптомы при отравлении ртутью:
повышение температуры;
озноб;
общая слабость и головная боль;
металлический вкус во рту;
повышенное слюноотделение;
кровоточивость дёсен;
тошнота и рвота;боли в животе и груди;
понос.
Сложно все это пропустить и ни с того ни с сего, потерять сознание на улице.
То чому ти не здох собака?
тепловизор уронил
из него, как хлынет ртуть
просто жуть, просто жуть...