EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  3464  84
Все про:отравление (1328) Шокин (711)

 Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  Шокин рассказал в интервью ТСН.

По его словам, он  последние пять месяцев борется за жизнь. Как говорится в телесюжете, впервые экс-генпрокурору стало плохо в сентябре прошлого года в Греции: он потерял сознание на улице.

"Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - заявил Шокин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани пообещал публикацию информации о попытке убить экс-генпрокурора Украины Шокина

Позже, по словам Шокина, было установлено, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике "Рудольфиннерхаус", где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.

Сейчас свое состояние Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.

Он также сообщил, что надеется на компетентность правоохранительных органов Греции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани прибыл в Киев для встречи с Шокиным и Куликом, - "New York Times"

"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - цитирует Шокина сайт ТСН.

Источник: https://censor.net.ua/n3173155
 
 
 Топ комментарии
 
Этот дедок совсем съехал с рельсов, старческий маразм.
 показать весь комментарий
 
Выстрелили ртутью из тепловизора.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Этот дедок совсем съехал с рельсов, старческий маразм.
 показать весь комментарий
 
 
а не потрібно з ким попало "кофейок попивати" Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью - Цензор.НЕТ 3442
 показать весь комментарий
 
 
Это после тепловизора обострение -- вор вымогатель и корупционер. Место ему в тюрьме с конфискацией Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью - Цензор.НЕТ 2912
 показать весь комментарий
 
 
Та да ,как награбленное оформить на типа бывшую жену никакого маразма .. Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 5799
 показать весь комментарий
 
 
крепкий падлюка, если даже ртуть не взяла

надо было тапком прихлопнуть ! Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 6184
 показать весь комментарий
 
 
Так хотели или отравили?
И ещё, после ртути он бы червей кормил, а не вьюхи раздавал...
 показать весь комментарий
 
 
Ну, вообще ртуть это, скажем так, яд небыстрого действия, не сулема и не мышьяк. Его б зае...закохались бы ртутью травить, у неё накопительный эффект, тобто травить надо что называется денно и нощно.
 показать весь комментарий
 
 
Вот-вот))
Пять месяцев кормят!
Как ребёнка манной кашей Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью - Цензор.НЕТ 9584

И, кстати, помимо ТСН этот любитель ртути ещё где-то лялякал?
 показать весь комментарий
 
 
рассказываю быль:

сижу у друга врача в его кабинете.
прибегает медсестра с выпученными глазами: "пациентка ртуть из градусника выпила !"
друг спокойно говорит: промойте желудок дуре, ртутью надо дышать, а кушать" Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 8030

рукожопье у нас во всем, если даже генпрокурор не знает как травят ртутью !
 показать весь комментарий
 
 
Ртути можжа цельну бутыль выпить и высрать, ана в кишках не расфоряицца. Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 9620 Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 3693 Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 3693
 показать весь комментарий
 
 
Да продолжение историй про тепловизор.
 показать весь комментарий
 
 
рачкатудей говорит шо цемаха взорвали, есть здесь кто в курсе?
 показать весь комментарий
 
Тююю... Я думал он уже на лифте к моторыле с захарастом укатил.
 показать весь комментарий
 
 
А откуда он это узнал,что только что высрал?И за какие грехи Украине приходится терпеть таких дебилов при власти...
 показать весь комментарий
 
 
То что его не травили - это однозначно. Тем более отравить можно испарениями ртути. Только вот насколько я читал - ртуть очень тяжело вывести с организма. Она может на всю жизнь там остаться. Так что не каждый ещё и высрать может.
 показать весь комментарий
 
Зеленский спасет Трампа от отставки,сообщает Нью-Йорк Таймс.Вот это поворот
 показать весь комментарий
 
Сегодня Республиканский сенат покончит с импичментом Трампа и переключится на Байдена.Щокин -часть этой игры.
 показать весь комментарий
 
 
он от испуга раздавил ректальный термометр
 показать весь комментарий
 
 
Стреляли зарядом ртути из тепловизора.
 показать весь комментарий
 
 
Он не бухал, он душу дезинфицировал!PS кстати, петята, это ж вашего гаранта генпрокурор, что скажете? Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью - Цензор.НЕТ 1052
 показать весь комментарий
 
 
Это не в него стреляли через окно???? Я в этих мусарах уже запутался!
 показать весь комментарий
 
 
"телевізором" не вдалося ...вирішили "ртуттю" ..."товагггищ" пшокин ...на дворі 21 сторіччя як хімія так і медицина далеко пішли вперед від часів алхіміків ...якщо вас і хотіли б отравити то ви навряд тут розповідали про "замах" на вимах ...
 показать весь комментарий
 
 
Травить ртутью - это какой-то изощренный мазохизм. Знать, что уже полгода как можно было отправить маразматика на тот свет и каждый день продолжать травить его ртутью. Отравители точно извращенцы. Нет, чтобы как кацапы в Норд-Осте, немного паров фентанила, пару вдохов - и тебя уже ничто не спасет. Но нет, они травили ртутью. Точно извращенцы.
 показать весь комментарий
 
A его нет в списках Интерпола, что он свободно путешествует в Австрию, Грецию???
 показать весь комментарий
 
 
Стаканчик ртути пропустил?
Бывает...
А вообще, симптомы при отравлении ртутью:
повышение температуры;
озноб;
общая слабость и головная боль;
металлический вкус во рту;
повышенное слюноотделение;
кровоточивость дёсен;
тошнота и рвота;боли в животе и груди;
понос.

Сложно все это пропустить и ни с того ни с сего, потерять сознание на улице.
 показать весь комментарий
 
 
Острые отравления ртутью в истории токсикологии не зарегистрированы! Если заставить его дышать парами ртути над емкостью с кипящей тонной ртути, тогда может быть! Если же заставить выпить 100 мл чистой ртути, а это 1кг 300 гр. примерно, то тоже ничего не будет! Правда желудок может до мочевого пузыря растянуться, но то другое дело! Экс-генпрокурор , прекращай звиздеть! Ты и так этим всю жизнь занимался! Отдохни!
 показать весь комментарий
 
 
"Если же заставить выпить 100 мл чистой ртути, а это 1кг 300 гр", то можно разбить унитаз - вот и весь результат отравления...
 показать весь комментарий
 
Травить ртутью это ацтой, сейчас новичком травят.
 показать весь комментарий
 
 
А так і не скажеш....Добре, що наші пенсіонери мають кошти на лікування в Греції,та щей в реанімації,а реабілітацію проходять в Германії.Держава піклується про вас....Нє,ну в Байден маладец,таке відмочити !? )))
 показать весь комментарий
 
 
йєслі піть бєспробудно, то може примерещитись і не таке
 показать весь комментарий
 
 
Да! говорит, упал прямо возле госпиталя где лечили Юща, упал - очнулся - ртуть! Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 9843
 показать весь комментарий
 
Кому он на хер нужен,дебил уже не знает как о себе напомнить.
 показать весь комментарий
 
 
Невже в нього нема нікого з рідні,які б про нього потурбувались, знайшли б нормальну психіатричну клініку,підлікували б його трохи,якшо ще не зовсім пізно? Бо так же і до примусової госпіталізаціі недалеко,він же може бути небезпечним для оточуюючих...Для Байдена,зокрема,ще покусає його...
 показать весь комментарий
 
 
А що, толіка з тепловізором поряд не було?! От клоуни!
 показать весь комментарий
 
 
Та хоч би й так. Тепловізором не получилось. А шкода.
 показать весь комментарий
 
 
Це та жирна тварина яку призначив падлошенко?
То чому ти не здох собака?
 показать весь комментарий
 
 
іііі.......чому не отруїли?чу-чуть не рахується...
 показать весь комментарий
 
 
Амальгама -прекрасный материал для пломбирования зубов содержит ртуть.
 показать весь комментарий
 
на пшокине решили не экономить, даже градусник купили ))
 показать весь комментарий
 
 
Вот это фантазия у человека ! Ему бы книги писать про секретных агентов, про тепловизоры всякие, про ртуть. Дальше что расскажет ? Чернобыль ради него взорвали, в него целились, не попали.
 показать весь комментарий
 
 
Таким вурдалакам в погонах , як ця Пшомошонка , Пшокін ,Юа ,урка-Мурка , та багато інших гнид паразитів ,тільки осиновий кілок і зразу ж на гільляку з тієї ж деревини . Тоді може й був би результат !😈
 показать весь комментарий
 
 
Ты шо сдурел. Как гоям можно думать о таких избранных жидах.
 показать весь комментарий
 
Старий маразматик .і навіщо йому піаритися
 показать весь комментарий
 
 
Гроші. У старого маразматика молода дружина і мала дитина, а їздити по Греціях хочеться.
 показать весь комментарий
 
 
Трамп купив нашого Шокіна, щоб відмитися. От і дає покази старий дуралєй проти Байдена. Якби хотіли вбии не ртуттю б вбивали. Ртуті треба відро видихати, щоб насмерть.
 показать весь комментарий
 
 
А что через окно ГПУ в него уже не стреляли?
 показать весь комментарий
 
 
Антиресно. Жиды решили убить жида? Смотрите гои как енто делаетси.
 показать весь комментарий
 
 
Вот еще один сказочник))) Андерсенов нынче развелось мама не горюй)))))))))
 показать весь комментарий
 
 
електрошокери ))) не завадилоб , ще при народженні, а в реанімації використовують - дефибрілятори! По друге, ртуть не токсична, токсичні пари ртуті, то він їх вдихав де? діагноз - маразм!
 показать весь комментарий
 
шокин форточку закрыл
тепловизор уронил
из него, как хлынет ртуть
просто жуть, просто жуть...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх