 К понедельнику Минздрав должен подготовить план мероприятий по недопущению заноса коронавируса на территорию Украины, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"В Украине на сегодняшний день не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания среди людей. Но мы готовы к любым сценариям. С сегодняшнего дня контроль за работой специально созданного оперативного штаба - под моим личным контролем", - заявил глава правительства.
Он поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.
На утро понедельника, 3 февраля, должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса вируса и распространения его на территории Украины.
Также Гончарук поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса с привлечением Минздрава, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и ведомств. Председатели ОГА и госадминистрации в Киеве должны усилить меры защиты на местном уровне.
Также, по словам Гончарука, правительство рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты.
Там же наши люди)
И с аэропорта своим ходом) кто такси, кто метро)
@You_are_Future
Хорошая новость заключается в том, что:
пневмония развивается в менее 10% случаев
критические состояния - в менее 20% развившихся пневмоний
о показателе смертности пока говорить рано, но критические состояния развиваются всего в <5% случаев заражений
Но #Коронавирус очень заразен
Президент
Офис президента
Парламент
Кабмин
Офис Генерального прокурора
В срочном порядке
сваливают нахрен отсюдаотправляются в рабочую поездку в США и там в течении 5-6 месяцев составляют план борьбы с вирусом.
Всем остальным, мыть руки и хорошего настроения!
Sentinel #Україна
Отакот... та часть генома #коронавирус которая не похожа на другие #коронавірус наиболее похожа на соотвествующий фрагмент у ВИЧ
В жисть не поверю, что хоть один из эвакуированных из Китая не привез этот вирус.
И сейчас он (а может они) будет преспокойно разносить его до окончания инкубационного периода.
Ну да конечно как и на что списать несуществующие миллиарды из бюджета если не на борь бу с вирусом.
що з карантином рейсів?
відповіді немає.
Статистика показує,що поки що ні...Але з останнім рейсом Рейн Айр -точно(
[28/01/2020 - 14 infected] Sanya, Hainan)
Але ,звичайно, при будь-яких заходах шансів оминути епідемію немає...
але чим пізніше "начнемо" -тим менше буде смертей.. тому що будуть у світі вироблятись певні методики протидії.. НЕ У НАС,звичайно...
я все таки пропоную розглянути пропозицію...
У майбутньому (через нову ВР) провести Закон про тимчасовий дозвіл застосування смертної кари і принципу "закон зворотної сили не має" щодо теперішнього уряду і всіх "рішал" щодо "профілактичних заходів по розповсюдженню вірусу в Україні.." За діяльність,що призвела до особливо важких наслідків" ..