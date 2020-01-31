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Все про:взятка (4859) ФГИ (553) САП (1251)

 Одному из фигурантов дела о даче взятки главе ФГИ суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста с возможностью залога 12,5 млн грн

Избрана мера пресечения одному из подозреваемых, который, вместе с сообщниками пытался подкупить председателя Фонда госимущества

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП.

В сообщении отмечается: "По ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ одному из лиц, уличенных в предложения 5 млн долл. США неправомерной выгоды Председателю Фонда государственного имущества Украины, избрана мера пресечения.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детектива и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12,5 млн гривен. Кроме того, на лицо возложен ряд процессуальных обязанностей.

Напомним, лицу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Избрании меры пресечения еще двум подозреваемым по делу продолжаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило о подозрении троим задержанным на взятке в $50 тыс. директору ФГИ

Как известно, осенью 2019 три человека предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности по указанным предприятием.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ и осуществляют его С ноября 2019 года.

31 января трем фигурантам дела было сообщено о подозрении.

Они были задержаны сразу после оказания первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. Долларов США.

Источник: https://censor.net.ua/n3173149
 
 
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Так вот же оно то дело , которое так долго ждали от Холодницкого и Сытника, и на которое Зеленский давал им два месяца. Главнр\ое , чтоб они теперь не подрались из него , кто лучше работал.
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Заплатит , и пускай Живет ,дальше, - А если не заплатит , то значит не того задержали, а Почтальона .
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С. Пояркову за критику зеленой шмаркли прокуроры требовали ночной домашний арест. И взяточнику - домашний арест. Критику *********** приравняли к взятке. Что будет завтра за карикатуру?
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надо по ТВ сделать отдельный канал типа National geographic, где будут показывать наших высокосидящих чиновников как их ловят, как их садят и как через месяц выпускают...
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Наверное у них есть печатный станок , уж на залог то они себе напечатают.
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