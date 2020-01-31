 Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский заслушал информацию о том, какие шаги были сделаны для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления с момента, когда этот вопрос обсуждался на заседании Совета развития общин и территорий в декабре 2019 года.

"Все мы боролись за это. Пожалуйста, по результатам. Меня интересует, какая платежка была в декабре, в сравнении - в январе, что ждет людей в феврале", - сказал Президент. Зеленский отметил, что, по его информации, многие потребители действительно констатируют уменьшение сумм в счетах за услуги ЖКХ. В то же время есть сообщения о минимальном снижении тарифов или его полном отсутствие.

По словам премьер-министра Гончарука, за декабрь потребителям было начислено к уплате на 5-35% меньше - в зависимости от города и региона.

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"В целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными администрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу", - сообщил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что в тех городах, где тарифы на тепло раньше были более экономически обоснованными, сейчас меньше возможности для их снижения, чем в регионах, где они были завышенными. Гончарук также добавил, что на стоимость тепла в каждом регионе влияет техническое состояние предприятий теплокоммунэнерго, их оборудование, объемы потребления и потери тепла.

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Участники встречи согласились, что основной запас уменьшение стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а в проведении эффективной термомодернизации зданий и реализации мероприятий по энергоэффективности в жилом фонде.