EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  4489  111
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4436) Тарифы на отопление (585) тарифы (1629) Гончарук_Алексей (614)

 Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление. ФОТО

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения. В совещании приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление 01

Зеленский заслушал информацию о том, какие шаги были сделаны для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления с момента, когда этот вопрос обсуждался на заседании Совета развития общин и территорий в декабре 2019 года.

"Все мы боролись за это. Пожалуйста, по результатам. Меня интересует, какая платежка была в декабре, в сравнении - в январе, что ждет людей в феврале", - сказал Президент. Зеленский отметил, что, по его информации, многие потребители действительно констатируют уменьшение сумм в счетах за услуги ЖКХ. В то же время есть сообщения о минимальном снижении тарифов или его полном отсутствие.

Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление 02

По словам премьер-министра Гончарука, за декабрь потребителям было начислено к уплате на 5-35% меньше - в зависимости от города и региона.

Смотрите: Люди должны получить платежку за декабрь и там должно быть снижение , - Зеленский провел совещание по тарифам на отопление. ВИДЕО

"В целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными администрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу", - сообщил глава правительства.

Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление 03

Премьер подчеркнул, что в тех городах, где тарифы на тепло раньше были более экономически обоснованными, сейчас меньше возможности для их снижения, чем в регионах, где они были завышенными. Гончарук также добавил, что на стоимость тепла в каждом регионе влияет техническое состояние предприятий теплокоммунэнерго, их оборудование, объемы потребления и потери тепла.

Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский о тарифах на коммуналку: Платежки не должны быть для людей приговором. ВИДЕО

Участники встречи согласились, что основной запас уменьшение стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а в проведении эффективной термомодернизации зданий и реализации мероприятий по энергоэффективности в жилом фонде.

Источник: https://censor.net.ua/n3173147
 
 
 Топ комментарии
 
...видели уже такие совещания Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление - Цензор.НЕТ 8661
Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление - Цензор.НЕТ 5332
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Что Петина канцелярия сидела с умным видом , что Зеленские . что вообще 10 ти классники . Была , есть и будет одинаковая жопа .разницы на выходе нет!
 показать весь комментарий
 
 
Василий,забирай свою молодую команду и валите
на Зеленський провів нараду з питань зниження тарифів на опалення - Цензор.НЕТ 5101 достали...
 показать весь комментарий
 
 
А ты какую ждешь *канцелярию* с медведчуком, с бойко с недоимперским миром?
 показать весь комментарий
 
Надо украинцев пересилить в Оман на зиму и вопрос решён!!!
 показать весь комментарий
 
 
Чтож не цитируете целиком презика. Там еще было: "в квартире моих родителей" ахахахах. понижальщик хренов )))
 показать весь комментарий
 
так премьер же ж все порішав - двері і вікна міняемо, отоплення виключаемо і всі на Канари, там тепло.
 показать весь комментарий
 
Веселые истории услышать не хотите ли? Вот одна из них. По результатам совещания Кривому Рогу списали 1,5 млрд долга за отопление. И фопы уже выплачивают налоги вперед. Впрочем, за последнее не уверен. Кто их разберет, этих сборщиков податей...
 показать весь комментарий
 
Ну шо зебилы, получили?))
Сейчас вы реально привели к власти барыг,коллаборантов!
Сколько еще бубочке дать дней?))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх