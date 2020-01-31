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Все про:Житомир (488) Тарифы на отопление (585) энергоэффективность (98) Гончарук_Алексей (614)

 Дом утеплить, окна и двери - заменить, - Гончарук о том, как снизить платежки за отопление

Премьер-министр Алексей Гончарук во время поездки в Житомир осмотрел один из домов, жители которого провели термомодернизацию. Теперь они платят за тепло двое меньше соседей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В среднем за двухкомнатную квартиру в энергоэффективном доме жители платят 677 грн, их соседи на той же улице в доме, который требует термомодернизации — 1211 грн", — сказал Алексей Гончарук.

В доме, который осмотрел премьер, окна и двери, в том числе в тамбуре и полуподвальных помещениях, заменили на энергоэффективные, само здание утеплили.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Гончарук призывает местные власти способствовать снижению стоимости платежек за тепло: украинцы должны платить меньше. ВИДЕО

Всего на эти мероприятия потратили 889 тыс. грн. Значительную часть этих денег компенсировали из государственного (285 тыс. грн), городского (267 тыс. грн) и областного бюджетов (8 тыс. шрн). Таким образом, сами жители потратили на модернизацию 329 тысяч гривен..

"Цель правительства — сделать так, чтобы расходы людей на коммунальные услуги были не более 15% семейного бюджета. Самый эффективный способ снизить затраты — повысить энергоэффективность зданий. В платежке есть две составляющие — цена тепла и объем потребления. Существенно уменьшить потребление можно за счет энергоэффективных мероприятий. Экономия от 25% до 60% тепла ведет к уменьшению суммы в платежке", — подчеркнул Гончарук.

Всего в Украине 180 тысяч многоквартирных домов. Большинство из них не являются энергоэффективными.

Также на Цензор.НЕТ: Протестующие на Житомирщине сожгли платежки за доставку газа. ВИДЕО

В 2020 г. правительство выделило 400 млн грн на софинансирование "теплых кредитов" для населения и ОСМД на энергоэффективность: утепление домов, установку индивидуальных тепловых пунктов, счетчиков, замену окон. До 70% эти расходов компенсирует правительство. Также дополнительное возмещение за меры по энергоэффективности предусматриваются от местных властей.

Источник: https://censor.net.ua/n3173146
 
 
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258 днів Зеленського, ітогі падвєдьом.
1. Темпи росту економіки скоротилися вдвоє.
2. Промвиробництво впало на 8%
3. Діра в бюджеті оцінюється в 100-120 млрд. грн.
4. Мінус 33 млрд митниця.
5. Україна опустилася в рейтингу сприйняття корупції, повернувшись до рівня 2017 року.
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Ну што ты панимаешь, он исчо маладой, дайте бубке время он исчо раскрутиться😀
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а хто сумніваєца? Он уже раскрутілся - ето страна в дупє
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Є перелік всього того хорошого, що зробив Оманський Віслюк за 8 місяців гарант? Я не бачу. Чи то я такий нетерплячий і треба ще почекати? Дом утеплить, окна и двери - заменить, - Гончарук о том, как снизить платежки за отопление - Цензор.НЕТ 6254
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Котяра, Вова ж объяснял: это не отступление, это разбег. Правда, ощущение такое, что прыгать будем с крыши.
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А при чем тут Зеленский, порохоботы? Ведь президент у нас отвечает исключительно за внешнюю политику и военные вопросы, правильно?
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а може просто перестати опалювати Дом утеплить, окна и двери - заменить, - Гончарук о том, как снизить платежки за отопление - Цензор.НЕТ 5310
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Отже, що ми маємо :
Зе - малорос
Радник зе Єрмак - ФСБ-на ****
Богдан - **** Коломойського
Баканов - шобла-***** шапіто
Гончарук - профан
Мілованов - дебіл
Рябошапка - 100% свій
Глава ДБР Венедіктова - курва
Заступник курви - адвокат януковича
Радник РНБО - Сивуха
Юзік - депутат
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платіжок буде стільки, що можна буде ними і опалювати
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не допоможе ...тариф "за транпортування" хоч не хочеш плати ...обіцяють не тільки газ але й решта "послуг" "облагородять" транспортуванням
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Може відразу відключитися від мережі?
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они ж сцуки не разрешают, говорят теплосистема "разбалансируется"...это хорошо кто в новострой заезжает, там и котельные автономные и на радиаторах в каждой комнате свой терморегулятор, а в больших старых домах, если все перейдут на автономку, кто ж их кормить то будет?
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Пля ..то був один *пілотний * т.зв. проект ..на який і виділялось бабло місцевою владою для показухі !
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Глобальные изменения климата и с такой зимой на сегодня в Украине за 5 лет,можно ничего не утеплять.Як кажуть ДАРМА Праця
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а если сдохнуть вообще платежки платить не надо
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Дом утеплить, окна и двери - заменить, - Гончарук о том, как снизить платежки за отопление

Правильно. И дублёнку. И валенки.
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какаяразница, у них вата в голові, не замерзнуть.
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Я утеплил даже с подвала, на много теплее, но платежка таже.
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о том и речь. Только автономное отопление может помочь. Но попробуй получить на него разрешение и сколько это будет стоить
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Он хочет сказать что дома так сильно с прошлых лет прохудились?
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а український газ випадково не пробував не в роттердамі "купувати" ...падло ?
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Этот человек - реальный идиот. То что он пишет приемлемо для отдельных домовладений. В многоэтажках платить будешь, в лучшем случае. по показаниям домового счетчика тепла.
Дом утеплить, окна и двери - заменить, - Гончарук о том, как снизить платежки за отопление - Цензор.НЕТ 5830
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Брехня!!!
Усьо сделано -цена выросла!
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Нафига мне отопление казенное,если уезжаю на работу в 7 утра и приезжаю в 7?
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ага, поставіть гермєтічнийє окна і заклєїть вєнтіляцію. Ідєальнийє условія для всякіх короновірусов - тєпло, влажно, душно, от бзда туман стоїт
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И толку! Окна заменил, стены утеплил, а платежки такие же как и у соседей, разве, что намного теплее в квартире.
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Що за маячня? Як утеплення багатоквартирного будинку знизить вартість опалення? Ну було 23 градуси, а стане 27. Відкрию вікна, щоб не зваритись. Енергоефективно?
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Легко и просто , все зависимо как утеплители.
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Смысл утеплять, тратить кучу денег, если платежку выставляют не за количество потребленного тепла, а за метраж ? Гончарук видно профан не только в экономике
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У більшості багатоквартирних будинків подача теплоносія НЕ регулюється. Лише температуру підігріву води можна регулювати. Тож утеплюй-не утеплюй - все одно у квартирі спекотно. Кватирки не зачиняємо якщо надворі вище мінус десяти градусів.
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Того хто вигадав оце клаптикове утеплення що перетворює Україну на бразильські фавели потрібно судити. жах, третій світ. в ЄС такого не зустрічав.
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зима теплая - а представьте сколько бы шерсти стригли олигархи при минусовых температурах например в - 15-25 градусов ...
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