 В Израиле с понимаем отнеслись к тому, что Зеленский отдал места украинской делегации жертвам Холокоста, - посол Лион

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил посол Израиля в Украине Джоел Лион.

"Министр охраны окружающей среды Израиля Зеев Элькин и другие израильские министры тоже отказались от своих мест на церемонии в пользу жертв Холокоста, так что к решению Зеленского отнеслись с пониманием... Президент Зеленский, кстати, предложил отдать одно из мест моей маме, но мы не захотели этого делать", - отметил дипломат.

Посол добавил, что в Израиле проходит третья по счету досрочная избирательная кампания, поэтому в адрес иностранных лидеров могут звучать разные заявления от тех или иных чиновников.

В то же время Лион указал, что руководство "Яд Вашем" изначально пригласило жертв Холокоста, но не учло возраст пострадавших в трагедии.

"Знаю от сотрудников Яд Вашем, что было принято решение приглашать жертв Холокоста, но при этом еще нужно было учесть, что людям может быть просто физически тяжело. Когда приезжает столько глав иностранных государств, система безопасности настолько жесткая, что иногда проще посмотреть церемонию дома по телевизору", - сказал посол.

Напомним, что президент Зеленский был в Израиле во время проведения форума памяти Холокоста, но не присутствовал на нем. Он отдал места украинской делегации жертвам Холокоста и их семьям. Таким образом президент Украины не участвовал в ключевой церемонии форума, где одним из спикеров был президент РФ Владимир Путин.

Вместо этого по приглашению главного раввина Украины Моше Асмана Зеленский посетил Стену плача, где была произнесена молитва за мир в Украине.

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