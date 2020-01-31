 За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал деньги от предпринимателей за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые ввозились в Украину. В случае отказа злоумышленник угрожал бизнесменам искусственными препятствиями и торможением процесса оформления и пропуска грузов. За оформление одной таможенной декларации он требовал 500 гривен. Таким образом с каждой коммерческой структуры он получал ежемесячно дань в размере 50 тыс. гривен.

Правоохранители задержали инспектора на рабочем месте при получении части взятки из общей суммы в 40 тыс. гривен.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.