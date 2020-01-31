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 За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ уличили в систематическом получении взяток главного государственного инспектора таможенного поста "Запорожье" Днепровской таможни ГТС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста Запорожье, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал деньги от предпринимателей за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые ввозились в Украину. В случае отказа злоумышленник угрожал бизнесменам искусственными препятствиями и торможением процесса оформления и пропуска грузов. За оформление одной таможенной декларации он требовал 500 гривен. Таким образом с каждой коммерческой структуры он получал ежемесячно дань в размере 50 тыс. гривен.

Правоохранители задержали инспектора на рабочем месте при получении части взятки из общей суммы в 40 тыс. гривен.

Смотрите: Таможенник в Виннице предлагал взятку в $1000 сотруднику СБУ за невручение ему подозрения. ФОТО

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3173144
 
 
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...ну вот и результаты деятельности таможни для гетманцева Хавай.Те! За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ - Цензор.НЕТ 7740
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Урод,брал бы не систематически,был бы на свободе.
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Це все до гузна. Доки вирішувать будуть люди, буде корупція.
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За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье"

Мы - таможня, нам всё можно! (с) За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ - Цензор.НЕТ 2898
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А навіщо його мордою у лінолеум класти? Він чинив опір чи щоб принизити людську гідність особи в погонах?
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правильно ,не надо было в лінолеум, надо было мордой в асфальт... с торможением, только так он поймет за что ,а не разговорами о птичках
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И как долго были эти "систематические взятки", пять - десять лет? И почему так долго ждали?
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а брав би не систематично - а наприклад по "нечетним"...., працював би і дальше За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ - Цензор.НЕТ 8978,
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зарплату ему За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ - Цензор.НЕТ 739 2 млн гр и воровать не будет по мнению дураков .
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На поруки,чи під заставу? І від роботи відстороняти не думайте,бо потім компенсаціїї замахаєтесь платити...
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Когда уже заголовки будут выглядеть так- "Посажен на 10 лет за ..........".
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