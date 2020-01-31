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Все про:Нефьодов (166) Гетманцев (44) Государственная таможенная служба (8)

 По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова

Глава налогово-финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев вісказал свое отношение к деятельности главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью  LIGA.net

Отвечая на вопрос о деятельности главы ГНС Сергея Верланова и главы ГТС Максима Нефьодова, Гетманцев отметил: "Мы вовлечены в процесс деятельности этих органов, потому что у нас в комитете есть такая практика – мы регулярно заслушиваем их отчеты. Верланова заслушивали один раз, Нефьодова – уже дважды. Действительно по Нефьодову ситуация хуже, хотя он выровнялся с показателями, если сравнивать поступления в долларе год к году. Даже сделал чуть больше в долларе, но в гривне это катастрофическая разница. Она, конечно же, объясняется курсом и энергорынком, но вопросы все равно остаются.

Чего мы не видим на таможне, что мы видим в ГНС? Если посмотрим на деятельность таможни невооруженным взглядом, видим те же самые очереди, объявления в интернете о завозе товара по какой-то стоимости за килограмм без внутреннего досмотра. Мало того, что этот бизнес работает, так он еще и общедоступен. Схемы по уклонению от налогообложения как работали, так и работают. Мы помним, как еще летом СБУ перекрыла контрабандные каналы. Сети, потребители жаловались, что не могут получить товар. Не нужно никуда ходить, даже цифры проверять. Все видели, что контрабандные потоки прекратились. А теперь почему-то возобновились. У нас есть вопрос – почему?

Поэтому по деятельности таможни мы еще не видим результатов. Может быть, мало времени прошло".

Отвечая на вопрос, что Нефьодов должен "железной рукой" разогнать коррупционерв, глава комитета ВР отметил: "Это вопрос политической воли, я согласен. На самом деле те несколько семей, которые осуществляют контрабандную деятельность совокупно с силовыми органами, общеизвестны. Тем более правоохранительным органам. Это вопрос правил игры на этом рынке. То есть до них доводится информация: "Уважаемые господа, с завтрашнего дня мы начинаем таможиться или прекращаем работу". Уверен, механизмы прекращения серого импорта просты и все находятся в руках у руководства таможни".

"Я убежден в том, что у контрабандистов очень доходный бизнес. Но никто с государством не будет вступать в активную конфронтацию. Мы же не банановая республика", - резюмировал Гетманцев. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций

Источник: https://censor.net.ua/n3173143
 
   
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Зеленський призначив низку посадовців, які потрапляють під дію закону про люстрацію, - "Схеми" - новини Еспресо TV | Україна

По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова - Цензор.НЕТ 3444
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Зеленський призначив низку посадовців, які потрапляють під дію закону про люстрацію, - "Схеми" - новини Еспресо TV | Україна

По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова - Цензор.НЕТ 3444
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Нова митниця від Слуг Урода, все схвачено і все поділено
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такого жирного суслика - и не видеть)))
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По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова

А кто-то стопудово видит. По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова - Цензор.НЕТ 1062
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Данііл Гєтманьцев не бачить результатів! Я так дивлюсь на всі ці «нові лиця»...
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так таможню же уже перегрузили, а результат ещё хуже
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Як можна бачити результат роботи, якої нема?
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Владимир Зеленский раскритиковал таможенников на Закарпатье, но никто из них не подал в отставку
Таможенники, которым Владимир Зеленский во время совещания на Закарпатье устроил разнос и предложил начинать нормально работать, или писать заявления на увольнение, не покинули свои должности. Об этом сказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в интервью "Сегодня".
"Никто не написал заявления, конечно..." - сказал он.
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Потому что кроме бороды нужно иметь мозги и совесть
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Лучше бы немцев или английских таможенников поставили по контракту чем наших ненасытных поросяток. По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова - Цензор.НЕТ 3015
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ну если труба с бакновым обсуждают % на таможне результат должен быть,плохо ищите По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова - Цензор.НЕТ 36
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