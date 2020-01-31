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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (876) Зеленский (4436) Кулеба Дмитрий (251) Виктор Орбан (7)

 Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба

Украинская сторона работает над организацией и содержательным наполнением встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы - я, министр иностранных дел, Офис Президента - все работаем над тем, чтобы встреча между премьер-министром Венгрии и Президентом Украины состоялась. Но они на ней должны о чем-то договориться, а договоренности такого масштаба нужно очень тщательно готовить", - сказал он.

Комментируя заявление Орбана о том, что Венгрия "ждет своей очереди" на встречу с Президентом Украины, Кулеба отметил, что премьер-министр Венгрии - слишком значительная политическая фигура, чтобы "ждать в очереди".

"Просто у премьер-министра замечательное чувство юмора. По-моему, это была шикарное дипломатическое заявление. Я еще раз оценил дипломатический талант Виктора Орбана", - отметил вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины, - Дмитрий Кулеба

Он напомнил, что украинская сторона месяцами посылала Венгрии очень четкие сигналы, в том числе публичные, о том, что хочет нормального предметного разговора, направленного на поиск решения, которое устроит обе стороны.

По словам Кулебы, он лично "сто тысяч раз" отмечал, что так, как было до принятия закона о среднем образовании в 2017 году, уже не будет, но о том, как будет, можно договориться в рамках украинского законодательства и с уважением к интересам Венгрии и Украины.

"Вершиной этой коммуникации было новогоднее поздравление Президента Украины, в котором он сказал несколько фраз на венгерском языке. И после этого премьер-министр Орбан нас услышал и почувствовал, что это и есть момент, когда надо ответить. Вместе с тем, важно, что это было обращение, прежде всего, к венгерскому меньшинству - украинским гражданам венгерского происхождения. И когда будем встречаться с венгерскими партнерами, будем конкретно говорить о проектах, которые будут вести к развитию Закарпатья", - сообщил Кулеба.

Также читайте: В отношениях с Венгрией у нас сейчас осторожный оптимизм, - Кулеба

Напомним, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой VIII созыва 25 апреля. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

Еще до его принятия Венгрия неоднократно заявляла, что Будапешт будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО до тех пор, пока Киев будет "ущемлять права национальных меньшинств".

6 декабря Венецианская комиссия обнародовала выводы, согласно которым закон о функционировании украинского языка как государственного следует пересмотреть. Кроме того, Украине следует срочно подготовить закон о национальных меньшинствах.

Источник: https://censor.net.ua/n3173141
 
 
 Топ комментарии
 
Венгрии ещё не прилетало. Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 8059
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а она (встреча) нам нахер нужна?!..
кстати, Венгры были в коалиции с гитлеровской Германией, и зверствовали в Украине "неподецки".. Может быть начнем разговор с компенсаций и репараций?!
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то будет эпохальная встреча двух дебилов... клоунов Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 3489
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хоч би зустріч відбулася на території мадяр - може Закарпаття уникне потопу Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 368
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а она (встреча) нам нахер нужна?!..
кстати, Венгры были в коалиции с гитлеровской Германией, и зверствовали в Украине "неподецки".. Может быть начнем разговор с компенсаций и репараций?!
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Больше чем кацапы, в Украине, не зверствовал и не зверствует никто. Может с них компенсацию и репарацию требовать?
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а все к этому идет.. Совок заплатил по долгам Парижского клуба спустя более 70 лет..
и нам заплатят.. нужно работать над этим!
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Клован "наработает"! Еще и должны останемся.
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что мне интересно, чего ваш зелёный овощь наболтал такое, что все страны заняли неитрально ожидающую позицию, а президент Литвы прямо сказал, что надеиться и посоветовал зелёному чумирле не сдовать интересы Украины. Да ещё, кто там рядом с Венгрией, бывает что задевает и соседей.
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А давайте организуйте так, как вы организовали с султаном Омана. Так чтобы через неделю, не больше и этот ****** того...
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а могли все троём, ну типа ***** ещё пригласить и всей троицой ласты склеить.
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О да! Интересный бы получился челледж бедоносцев - победит опытный но старый или молодой но перспективный. В любом случае это будет позитив.
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надо было на нем до Омана потренироваться...а то сразу с султана начал ))))
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зеленский отменит санкции конгресса сша и евросоюза.война закончилась.теперь россия мышибраття навеки.
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Венгры - очень интересная нация
Их вымуштровали австрийцы. Венгры - шляхетны Венгры держат всех на растоянии
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ВЕНГРЫ любят порядок . дороги в ВЕНГРИИ прекрасные . хотя у австрияк - лучше
Венгрия - сплошной геотермальный курорт. большие доходы от туристов
В Закарпатье тоже есть термальные воды .НО МЕСТНЫЕ КНЯЗЬКИ СОВСЕМ ЗАЖРАЛИСЬ И НЕ ДАЮТ ИНВЕСТОРАМ УКРАИНСКИМ РАБОТАТЬ - ПОТОМУ И НОРМАЛЬНЫХ КУРОРТОВ НЕТ
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Разве мог бы Закарпатью помешать такой курорт? НО МЕСТНАЯ ЗНАТЬ контролирует все и не дает работать
Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 6945
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Кулеба ,до визита разберитесь с погрнаничнымпереходом БЕРЕГШУРАНЬ
Венгры 2 года назад подогнали нрвые дороги к границе и построили новые здания - а с украинской стороны СПЛОШНОЕ ПОЗОРИЩЕ
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Та нахыба оті дороги тут треба, щоб народ швидче звалив до европи?
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А нам какое дело до переходов, ни хер шастать, а кто шастает, пусть и строит дороги. А государство причем?
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Вопрос дорог в Берегово . Где кстати находится консульство Венгрии . Это позорище из ям на дорогах
Когда венгерские делегации приезжают в Закарпатье - они в шоке от дорог
Как требовать чего то от венгров .когда такой срач в Закарпатье ?
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А на хер Украине Венгерские делегации? Хватит, нараздавали паспортов!
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А венгры, если не нравиться могут спокойно п..ваь вт Венгрию, а не в Украине воду мутить!
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Теперь о когтрабанде
через всю ВЕНГРИЮ ИДЕТ НОВЫЙ АВТОБАН В АВСТРИЮ И ИТАЛИЮ
Русская сигаретная мафия пристроилась тягать фуры с сигаретами . ВЕНГРЫ С ЭТИМ БОРЮТСЯ .А Украина ???
До встречи хоть тут порядок навести бы
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Венгры- таки очень интересная нация! А Орбан с сияртой так ваще ! Они, как наша бубочка свою нацию позорят! За подачки от *уйла.
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Важное замечание
За Орбана голосует сельское население .ТАКОВА реальность .как и в Украине за ЗЕ
Но переговоры вести надо
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С венграми .словаками поляками . румынами НУЖНО делать двойное гражданство . шоб не терять украинских граждан
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с падением цены на нефит и газ,падет и россия.
петр первый.1721 год.
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Встреча двух про*уйловских идиотов! А Кало-Мойша их позовет кофэ пить?!)
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...работнички фуевы, никак расцветку подобрать не можете?
Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 2235

Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 1879
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"Вершиной этой коммуникации было новогоднее поздравление Президента Украины, в котором он сказал несколько фраз на венгерском языке. И после этого премьер-министр Орбан нас услышал Источник: https://censor.net.ua/n3173141
бл шо они только не несут в массы! Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 8821
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Зе, не забудь самое главное - на калени встать!!
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