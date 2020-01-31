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Все про:вооружение (3306) Польша (5065) США (16107)

 Польша покупает у США 32 новейших истребителя F-35, чтобы "избавиться от долгой российской тени"

Польша и США подписали соглашение о закупке 32 истребителей пятого поколения F-35. Это один из крупнейших контрактов в польской армии. Его общая сумма — $4,6 миллиарда. Польша хочет заменить истребителями старые МИГи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

От польской стороны соглашение подписал министр национальной обороны Мариуш Блащак в присутствии президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого, а также посла США в Польше Джорджетт Мосбахер и представителей компании-производителя самолетов Lockheed Martin.

"Это очень важный день для польской военной авиации, пилотов истребителей, для безопасности Польши и этой части Европы", — заявил президент Польши Дуда на церемонии подписания в польском Демблине, где находится учебный центр Воздушных сил РП.

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Он отметил, что Польша является надежным партнером НАТО и серьезно относится к выполнению 5-й статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне.

По его словам, это один из крупнейших контрактов в польской армии.

В свою очередь премьер-министр Моравецкий отметил, что благодаря покупке этих самолетов Польша "пытается избавиться от долгой российской тени, которая доминировала в этой части Европы".

Он отметил, что, несмотря на вывод российских войск из Польши в начале 1990-х годов, на вооружении польской армии еще оставались самолеты советского/российского производства МиГ-29 и Су-22.

"Появление F-35 в Польше будет способствовать тому, что русская тень будет устранена", — констатировал Моравецкий.

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Вместе с тем министр Блащак отметил, что он обещал завершить постсоветскую эпоху в Воздушных силах Польши — и сделал это. По его словам, первые самолеты F-35 Польша получит через четыре года.

Польша в прошлом году обратилась к США с предложением покупки 32 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II по программе "Harpia". Американские самолеты должны заменить постсоветские МиГ-29.

Компания-производитель самолетов Lockheed Martin планирует осуществить поставку самолетов в Польшу до 2030 года. Первая партия приобретенных самолетов должен поступить в 2024 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3173135
 
   
 Топ комментарии
 
Це показує,що Польща розвинена країна.
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рашист, твоя рашка - гавно, а твой вождь - недоделанное пуйло... Так, что обтекай молча, лапотный недоделок
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Nemozno sbyt togo sto nevydes.Da nebudet Izrael bombit ruskix v Siriji a zacem im eto nado?Im Iran vrag
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Як я і писав вище,московити в цій темі будуть гадити.
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А в 80-х роках приїжджали до Львова макарони з борошном змітали з полиць, тому що в Польщі був взагалі повний писець, голі прилавки.
Господи (!!!)за що ти даєш вже 30 років Україні якихось пройдисвітів ???
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тут проблема в виборцях, а не у владі. Бо обирати такий мотлох впродовж стількох років....
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O тo ж я і питаю Всевишнього чому він дає виборцям в голову ковбасу по 2,20 а не мізки під час виборів!?
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Рашка вже може забирату додому свою Калінінградську групіровку і не дуже надіятись на авіабази в Білорусі. Польща не зассала, а наш ЗЕПРЕзидент боїться вголос сказати хто противник і агресор.
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Кацапы в восторге!
Польша покупает у США 32 новейших истребителя F-35, чтобы "избавиться от долгой российской тени" - Цензор.НЕТ 4526

Пора и Украине, начать решать вопрос с заменой авиации ВВС.
Самые новые наши самолеты, уже третий десяток размочили, а для военного самолета, это очень солидный возраст.
Можно конечно пытаться себя убедить в том, что модернизации и ремонт исправят положение, но это мера временная.
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Да нет,сперва Украине надо иметь избыток хотя-бы ПЗРК и комплексов типа ,,Девелин,,А уж за тем подумывать об дорогостоящем наступательном оружии.Еще нечем оборонятся а уже хотят тратить бабло на заведомо провальные прэкты.
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ПЗРК, - тут вообще не при чем... Необходимо восстанавливать с хранения все ЗРК, - С300В, Куб, Бук, С-200 и покупать в США Patriot
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В Украине нет ни одного, военного самолета, моложе 30 лет.
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Да занимаются всякой херней.Ведь переносные ЗРК сполобны уничтожить взлетающие даже самолеты 7-го поколения.
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Сасибо за совет,учту.Пойду к психиатру а то уже таких как Вы перенести нету мочи.
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Эти спокойно летают на высоте, недоступной ПЗРК.
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Во первых при взлете,а во вторых такие монстры и на такой высоте просто не эффективны и им надо опустится на доступную для ПЗРК высоту.
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Стелсам как раз и не нужно летать на малой высоте, что бы их не достали обычные ЗРК в отличии от самолетов предыдущего поколения. К тому же у них на высокоточное управляемое оружие, позволяющее атаковать цели, не входя в зону действия наземного ПВО.
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Танковый Бог Германии, генерал Роммель, говорил (не цитата, близко к тексту), зачем мне все эти "Тигры" и "Пантеры", делайте лучше "лошадки" (Т-IV), их будет в разы больше, и они эффективнее. F-35 обладают малозаметностью (основной козырь). Иран опубликовал карту воздушного пространства в момент сбития украинского лайнера. На карте имеются семь летающих аппаратов ВВС США, и среди них, несколько "неведимок". Большинство экспертов говорят, что лучше четыре "Раптора" (Ф-22), чем один Ф-35.
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Dva raznyje samolioty jest Raptors i F-35.Raptors nevydymka on tixi informacijej nedelitsia,F-35 tam u nego elektroniki ocen mnogo nafarsirovano on delitsia informacijej s drugimi,kak pravilno idut paroj ecio droni mozet podkliucytsia.F-35 ranse liubogo PVO zafiksirujet ego i opasnost,kak pravilno odin samoliot sobirajet informaciju a udarit drugoj po pervogo danim.Realno ix sbit nemozno
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А если посмотреть телеканал Звезда там эксперды и не такое расскажут про славу русского оружия и про то как американцы сбили иранский Боинг. Кыцик, ну куда ты лезешь, здесь не любят русский мир даже если он прикрывается американским флагом.
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Вот именно что даже для суппер-пуппер техники надобно зайти для атаки на высоты на которых их могут поразить из переносного вооружения квалифицироваными воинами из соответственного даже переносного оружия.
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Уточнение - лучше 1 F-22, чем 4 F-35. Один из европейских экспертов назвал американцев жуликами, которые имея автомобиль (F-22), пытаются впарить остальным мотороллер (F-35) по цене автомобиля
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У Египта/Сирии/Иордании, перед Шестидневной войной, было множество "лошадок": МиГ-15,МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21
Только все они оказались до сраки.
Выучка израильских пилотов+отлично спланированная операция+современная техника и 300 "лошадок" стали металлоломом.
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вот было бы здорово,если бы Украина ,за отсуженые у Гаспрома $3 млрд,купила бы тоже F-35 ! взрыв пуканов за поребриком обеспечен!
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и че дальше? обслужывать самолеты за какие бабки американцам гонять будем? американцы не дибилы,они потратили на разработку 1.5 миллиарда не просто так и не просто так продают самолеты,они еще требуют чтобы их у них обслужывали и платили бабосы и очень немалые,ничего личного только бизнес, короче кто имеет деньги типа Швеции,Норвегии,Польшы и других тот и на коне,кто не имеет типа нас тот продолжает сидеть на совковом говне лахматых годов.
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Лучше бы переносные зенитно-ракетные комплексы.Нам,нужна оборона а не нападение.
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Ох і порвала новина пердаки щіхлєбатєлєй Польща купує у США 32 новітні винищувачі F-35, щоб "позбутися довгої російської тіні" - Цензор.НЕТ 9578
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Польша покупает на десятки миллиардов в общем-то ненужные вещи вроде дорогих самолетов, Пэтриотов, содержание американской базы. Это просто дорогие игрушки. Но это вложение в отношения с США. Потому что они могут себе это позволить. Американцы не смогут взять и сказать "а кому интересны эти поляки?"
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Кожен рік гроші за транзит газу направляти на купівлю F-35, щоб фуйло зі страху в дурку попав.
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відсуджені в Газрому бабки, нова влада вже розписала на премії собі любимим, їм літаки до лампочки, їм мир давай і шоу
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