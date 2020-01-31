 Польша покупает у США 32 новейших истребителя F-35, чтобы "избавиться от долгой российской тени"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

От польской стороны соглашение подписал министр национальной обороны Мариуш Блащак в присутствии президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого, а также посла США в Польше Джорджетт Мосбахер и представителей компании-производителя самолетов Lockheed Martin.

"Это очень важный день для польской военной авиации, пилотов истребителей, для безопасности Польши и этой части Европы", — заявил президент Польши Дуда на церемонии подписания в польском Демблине, где находится учебный центр Воздушных сил РП.

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Он отметил, что Польша является надежным партнером НАТО и серьезно относится к выполнению 5-й статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне.

По его словам, это один из крупнейших контрактов в польской армии.

В свою очередь премьер-министр Моравецкий отметил, что благодаря покупке этих самолетов Польша "пытается избавиться от долгой российской тени, которая доминировала в этой части Европы".

Он отметил, что, несмотря на вывод российских войск из Польши в начале 1990-х годов, на вооружении польской армии еще оставались самолеты советского/российского производства МиГ-29 и Су-22.

"Появление F-35 в Польше будет способствовать тому, что русская тень будет устранена", — констатировал Моравецкий.

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Вместе с тем министр Блащак отметил, что он обещал завершить постсоветскую эпоху в Воздушных силах Польши — и сделал это. По его словам, первые самолеты F-35 Польша получит через четыре года.

Польша в прошлом году обратилась к США с предложением покупки 32 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II по программе "Harpia". Американские самолеты должны заменить постсоветские МиГ-29.

Компания-производитель самолетов Lockheed Martin планирует осуществить поставку самолетов в Польшу до 2030 года. Первая партия приобретенных самолетов должен поступить в 2024 году.