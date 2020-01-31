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 "Я свой, налоговая, от##битесь от меня": в Харькове поймали пьяным за рулем следователя ГФС. ВИДЕО

Харьковские патрульные поймали пьяным за рулем старшего следователя облуправления Государственной фискальной службы. Он пытался сбежать, но его задержали, после чего он уснул прямо в автомобиле патрульных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Police Control Ukraine".

По информации СМИ, патрульные заметили автомобиль "Peugeot 207", который выезжал от развлекательного клуба "Инжир". Водитель нарушил правила и не включил поворотники, а номер его автомобиля не был освещен.

"Патрульные остановили указанный автомобиль, и водитель начал кричать "Я свой, налоговая милиция, от**тесь от меня". В автомобиле был сильный запах алкоголя и в нем находились бутылки с алкогольными напитками. Водителем оказался старший следователь Главного управления ГФС в Харьковской области Корниенко Дмитрий Николаевич", - сообщает СМИ.

Патрульные предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он начал утверждать, что автомобиль остановили незаконно, и отказался показать документы. После этого водитель сел за руль и попытался сбежать, но полицейские успели задержать его.

"Во время транспортировки задержанный вел себя буйно и бил салон полицейского автомобиля. Эти следы видны на фото. Мужчину повезли в местный отдел полиции, а он включил музыку на телефоне и заснул в салоне полицейского авто", — сообщает издание.

После этого мужчина начал жаловаться, что ему плохо. Патрульные вызвали скорую. Водителя забрали в больницу, где он тоже отказался проходить освидетельствование.

"Патрульные составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), вынесли постановление за нарушение ПДД по ч.1 ст.126 КУоАП. Также составили протокол по ст. 185 КУпАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). Но через некоторое время следователь пошел жаловаться на патрульных в прокуратуру, что его избили. Сейчас этот следователь "лечится" в больнице и уже нанял себе адвоката", - сообщает СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он же выпивший, разве так можно?" - экс-начальник ГАИ Ершов задержан в Киеве за пьяную езду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3173133
 
   
 Топ комментарии
 
А если бы он столкнулся на дороге с другим автомобилем. Отгадайте, кого бы сделали виноватым.
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А б... б... бе-е-е-бе-бе-бе-бе-бд... Аэ... Э! Я э... Э-э-эээ... Я н... Ш-шо? Я п... пьяный?! С... сам ты п... пья... э... Варня-я-я-яяя!..
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Пароль поменялся,сейчас надо говорить :"Я свой,клоун квартальный"
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"свой" это такая привилегия мол можно ездить бухим.....
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А б... б... бе-е-е-бе-бе-бе-бе-бд... Аэ... Э! Я э... Э-э-эээ... Я н... Ш-шо? Я п... пьяный?! С... сам ты п... пья... э... Варня-я-я-яяя!..
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не...ну в натуре...патрульные вырвали из-за руля...кучу запчастей сломали..
а Вам хихиньки! )))))))))
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А если бы он столкнулся на дороге с другим автомобилем. Отгадайте, кого бы сделали виноватым.
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Ну наверное инспектора Пожарной Охраны "Я свой, налоговая, от##битесь от меня": в Харькове поймали пьяным за рулем следователя ГФС - Цензор.НЕТ 1051
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***
егор майор прокуратуры
олег народный депутат
понять гаишникам непросто
кому горел зелёный свет
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составили протокол "Я свой, налоговая, от##битесь от меня": в Харькове поймали пьяным за рулем следователя ГФС - Цензор.НЕТ 7065!
туалетная бумага полезнее!
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Извини ГЕТЬМАН но завтра или послезавтра будет кто-то уволен по сокращению или по несоответствии своей должности.
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а при такой зебильной власти другого не стоит ожидать!
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при мародёре потрохе Зайки убивали прохожих и ничего..отмазывались до поры до времени)))
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Да, сейчас клован оманский тебе на рояле поиграет))
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Та не, он может даже игровым инструментом валере по лбу пощекотать
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Вот и напрашивается вопрос,а что делать простому обывателю?
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Следователь не следователь, а за езду в говно, нужно давать как за покушение на убийство.
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По уму так а как по жизни?Про Законы Украины уже и не говорю...
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Пароль поменялся,сейчас надо говорить :"Я свой,клоун квартальный"
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А за кого він голосував на виборах?
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Да вы что совсем ******?Ведь пяный за рулем по новым вроде бы Законам это уже криминальное преступление.А это просто чуть-чуть выпившый с литер чиновник да еще и при власти.А на таких Законы Украины не распространяются так как они наши законодатели или лучшие советники законодателей.
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Та да...Я тоже обратил внимание. Уже по Криминальному кодексу должны, а не по административному...Еще и в суд подаст-за нарушение прав человека.
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П'яне ще й резина лиса у слЄдАвАтЄля, мля... "Я свой, налоговая, от##битесь от меня": в Харькове поймали пьяным за рулем следователя ГФС - Цензор.НЕТ 4305
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Зачем всё это? Зачем писать? Всё равно ему ничего не будет...
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Нищета налоговая на 207 Пыжике... стыд и срам!
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Давно должен был быть закон о том что если ловят гос.чиновника пяным за рулем то автоматически увольняют с должности без возможности восстановления, а также такой чиновник в ближайшие 3-5 лет не может работать в гос. органах вообще.
Штрафы для чиновников за нарушение ПДД должны быть в 2 раза выше чем для обычных граждан, потому что чиновники показывают пример.
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Машинка скромная. Ну, ничего, кассовые аппараты и новые штрафы для ФОП повысят благосостояние чувака.
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