 "Я свой, налоговая, от##битесь от меня": в Харькове поймали пьяным за рулем следователя ГФС. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Police Control Ukraine".

По информации СМИ, патрульные заметили автомобиль "Peugeot 207", который выезжал от развлекательного клуба "Инжир". Водитель нарушил правила и не включил поворотники, а номер его автомобиля не был освещен.

"Патрульные остановили указанный автомобиль, и водитель начал кричать "Я свой, налоговая милиция, от**тесь от меня". В автомобиле был сильный запах алкоголя и в нем находились бутылки с алкогольными напитками. Водителем оказался старший следователь Главного управления ГФС в Харьковской области Корниенко Дмитрий Николаевич", - сообщает СМИ.

Патрульные предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он начал утверждать, что автомобиль остановили незаконно, и отказался показать документы. После этого водитель сел за руль и попытался сбежать, но полицейские успели задержать его.

"Во время транспортировки задержанный вел себя буйно и бил салон полицейского автомобиля. Эти следы видны на фото. Мужчину повезли в местный отдел полиции, а он включил музыку на телефоне и заснул в салоне полицейского авто", — сообщает издание.

После этого мужчина начал жаловаться, что ему плохо. Патрульные вызвали скорую. Водителя забрали в больницу, где он тоже отказался проходить освидетельствование.

"Патрульные составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), вынесли постановление за нарушение ПДД по ч.1 ст.126 КУоАП. Также составили протокол по ст. 185 КУпАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). Но через некоторое время следователь пошел жаловаться на патрульных в прокуратуру, что его избили. Сейчас этот следователь "лечится" в больнице и уже нанял себе адвоката", - сообщает СМИ.

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