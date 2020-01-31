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 Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний. ФОТО

Разведывательный корабль ВМС Украины, достраивающийся сейчас на судоверфи в Одессе, впервые вышел в море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний 01

"30 января от стенки завода "Украина" г. Одесса в море вышел корабль, который спланирован для передачи Военно-Морским Силам ВСУ. Целью выхода было проведение части заводских ходовых испытаний. В течение дня представители завода вместе с экипажем выполняли различные задания по проверке качества работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком", - говорится в сообщении.

Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний 02

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Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний 03
Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний 04

Напоминаем, корабль построен из задела корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ и модернизирован в средний разведывательный. На воду его спустили в апреле 2019 года на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском". В начале октября корабль в плавучем доке переправили в Одессу, где проводится его дооборудование на предприятии "Судоверфь Украина".

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Источник: https://censor.net.ua/n3173132
 
   
 Топ комментарии
 
С почином . Надеюсь подпалятся много ватных мышебратьев
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"Лагуна» получила отечественную станцию радиотехнической разведки «Мельхиор». Главная особенность этой системы - работа полностью в пассивном режиме, то есть анализ всего радиочастотного спектра, излучаемого кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами без собственного излучения.
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А на палубу краски не хватило ? Ржавчина весь вид портит.
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ну хоть одна новость сегодня порадовала..ну еще и полезный приезд Майка.. Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний - Цензор.НЕТ 7165
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Бывший траулер с кормовым тралением я так полагаю...

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минным...Во время ВМВ тральщики стали минными тральщиками...
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Во времена ВМВ, океанские траулеры, переделывали в корветы.
Автономность, мореходные качества, позволяющие использовать корабли в северной атлантике, и приличная грузоподъемность (штук 50-80 глубинных бомб).
И вперед, сопровождать атлантические конвои!
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и снова на базе рыбальского траулера..
Малый разведывательный корабль "Угломер" проекта 1824Б Тихоокеанского флота ВМФ России. В 1989 году вошел в состав ВМФ.

Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний - Цензор.НЕТ 2287

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Смотрите , - Очень много надстроек , заметность на локаторе 1000% Его делали из рыбацкой шхуны . Все уже перешли по типу подводной лотки надводной эксплуатации. минимум надстроек и Гирлянд.
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Дело не в количестве надстроек, а в оборудовании которым он нашпигован.
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Все оборудование превращается в большой Одномоментный хлам при Обнаружении. Посмотрите на модели нового поколения и их Скрытность в Обнаружении. Между обнаружением и поражением проходят секунды. И Когда пливет корабль светясь всеми гирляндами и светится на радарах как новогодняя елка , то как можна назвать корабль Разведовательным.
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Когда летит самолет с огромной белой балдой на фюзеляже, думаешь не понятно что он разведывательный? Для проведения разведки такому кораблю не надо заходить непосредственно в зону объекта разведки, для этого существуют спутники, все происходит дистанционно.
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И, что прекратить Коля, ты большой спец по морской разведке, или так, языком потрепать?
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это что еще за " подводные лодки надводной эксплуатации " ????
а незаметность для круга решаемых задач " Лагуне" особо и не нужна

Середні розвідувальні кораблі призначені виконувати наступні функції:радіоперехват каналів зв'язку на різних частотах
ретрансляція закритих каналів зв'язку
телеметрична розвідкарадіотехнічна розвідка

виявлення приналежності та характеристик джерел радіовипромінювання
ідентифікація та систематизація джерел електромагнітного випромінювання
заміри фізичних полівскладання акустичних та електромагнітних "портретів" кораблів та підводних човнів
контроль морських комунікацій
фіксація переміщення кораблів противника
спостереження за артилерійськими стрільбами та пусками ракетного озброєння
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С почином . Надеюсь подпалятся много ватных мышебратьев
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Без противоракетного вооружения функциональное предназначение этого корабля быть большой вкусной целью.
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Рашист-чебураха, корабль будет оснащен 6ю ракетами Нептун
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А на палубу краски не хватило ? Ржавчина весь вид портит.
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перед гос приемкой, корабли красят по новому.. это общемировая практика..
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"Лагуна» получила отечественную станцию радиотехнической разведки «Мельхиор». Главная особенность этой системы - работа полностью в пассивном режиме, то есть анализ всего радиочастотного спектра, излучаемого кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами без собственного излучения.
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ВСе буде добре. На жаль, в країні так багато спеціалістів, що , навіть, на рузькій язик нікого відіслати.
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