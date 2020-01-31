 Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

"30 января от стенки завода "Украина" г. Одесса в море вышел корабль, который спланирован для передачи Военно-Морским Силам ВСУ. Целью выхода было проведение части заводских ходовых испытаний. В течение дня представители завода вместе с экипажем выполняли различные задания по проверке качества работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, корабль построен из задела корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ и модернизирован в средний разведывательный. На воду его спустили в апреле 2019 года на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском". В начале октября корабль в плавучем доке переправили в Одессу, где проводится его дооборудование на предприятии "Судоверфь Украина".

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