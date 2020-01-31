 Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.
"30 января от стенки завода "Украина" г. Одесса в море вышел корабль, который спланирован для передачи Военно-Морским Силам ВСУ. Целью выхода было проведение части заводских ходовых испытаний. В течение дня представители завода вместе с экипажем выполняли различные задания по проверке качества работы механизмов и агрегатов корабля в соответствии с запланированным графиком", - говорится в сообщении.
Напоминаем, корабль построен из задела корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ и модернизирован в средний разведывательный. На воду его спустили в апреле 2019 года на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском". В начале октября корабль в плавучем доке переправили в Одессу, где проводится его дооборудование на предприятии "Судоверфь Украина".
Автономность, мореходные качества, позволяющие использовать корабли в северной атлантике, и приличная грузоподъемность (штук 50-80 глубинных бомб).
И вперед, сопровождать атлантические конвои!
Средний разведывательный корабль "Кильдин" проекта 861М Черноморского флота ВМФ России. В 1970 году вошел в состав ВМФ.
Малый разведывательный корабль "Угломер" проекта 1824Б Тихоокеанского флота ВМФ России. В 1989 году вошел в состав ВМФ.
а незаметность для круга решаемых задач " Лагуне" особо и не нужна
Середні розвідувальні кораблі призначені виконувати наступні функції:радіоперехват каналів зв'язку на різних частотах
ретрансляція закритих каналів зв'язку
телеметрична розвідкарадіотехнічна розвідка
виявлення приналежності та характеристик джерел радіовипромінювання
ідентифікація та систематизація джерел електромагнітного випромінювання
заміри фізичних полівскладання акустичних та електромагнітних "портретів" кораблів та підводних човнів
контроль морських комунікацій
фіксація переміщення кораблів противника
спостереження за артилерійськими стрільбами та пусками ракетного озброєння