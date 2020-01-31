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Все про:Деркач А. (29) журналистика (2569) земля (1653) суд (22848)

 Деркач подал в суд на журналистов, рассказавших, как его окружение присвоило 41,5 га земли в Конча-Заспе

Факт незаконного завладения землей выявили прокуратура и СБУ, а Печерский суд арестовал землю и начал процесс ее возвращения в госсобственность. Но Деркач хочет получить с журналистов 50 тысяч гривен компенсации.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Bihus.info Александр Курбатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы раскрутили дело на миллиард! Наше расследование о том, как окружение нардепа Деркача отхватило себе около 42 гектаров земли между озерами Конча и Заспа заинтересовало СБУ и киевскую прокуратуру. Они оценили землю в 930 млн гривен и "разоблачили факт незаконного завладения" этими 41,5 гектарами заветной земли. Сейчас Печерский суд арестовал эти земельные участки и начались мероприятия по их возвращению в государственную собственность", — написал журналист.

Курбатов подчеркнул, что 41,5 га — это больше, чем имение площадью 20 га у Ахметова и 35 га у Юрия Иванющенко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Люди из окружения нардепа Деркача бесплатно получили 41,5 га земли в Конча-Заспе, - Bihus.Info. ВИДЕО

По данным журналистов-расследователей, эту землю разделили на 23 участка, которую получили помощники, партнеры и доверенные лица Деркача, а также сотрудники принадлежащей ему ТРК "Эра". После эта земля собралась в руках четырех человек, трое из которых — максимально близки к Деркачу.

"После нашего сюжета Деркач подал на меня и BIHUS.info иск. Якобы, мы наврали, что эти люди с ним не связаны, что они получили землю законно. А еще Деркач хочет 50 000 гривен компенсации. Но, Андрей Леонидович, вместо наших денег у вас заберут землю. А, точно, это не у вас, а у людей, которые не имеют к вам отношения. Ну тогда и переживать вам нет смысла. Не переживаете, нит?" — добавил Курбатов.

Также на Цензор.НЕТ: Чиновники Госгеокадастра и Обуховской РГА перевели на подставных лиц 42 га заповедника в Конча-Заспе, - СБУ

Деркач подал в суд на журналистов, рассказавших, как его окружение присвоило 41,5 га земли в Конча-Заспе 01Деркач подал в суд на журналистов, рассказавших, как его окружение присвоило 41,5 га земли в Конча-Заспе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173131
 
   
 Топ комментарии
 
Сколько в Украине порядочных, честных людей, в тяжелое для страны время вставших на ее защиту, но во власть всегда пролезают подонки и воры, как эта КГБ-шная тварь, которая работала и сейчас продолжает работать на нашего врага!
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опрышки должны мозги вправлять деркачам,не журналисты...
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шойсь анансованих змін не видко..чи мені повилазило..? усі ці бойки, ахмети та менша наволоч на кшталт цих - повинна бути утилізована..
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закон о журналистике начал працювать,если занести в суд чуть чуть,то журналисты выплатят 50 тыс,могут и больше присудить
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опрышки должны мозги вправлять деркачам,не журналисты...
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Из-за проплаченных сми, таже "эра", нормальных журналистов не было слышно. Но анархию в публикациях и компроматах нужно прекращать.
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..посмотрим чем кончится сие дело.... Деркач подал в суд на журналистов, рассказавших, как его окружение присвоило 41,5 га земли в Конча-Заспе - Цензор.НЕТ 1856...кто сядет, и кто кому сколько заплатит..
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отак ВСЯ "власть" и дерибанит активы Украины и украинцев....- не те "Майданы" проходили , ой не те....
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шойсь анансованих змін не видко..чи мені повилазило..? усі ці бойки, ахмети та менша наволоч на кшталт цих - повинна бути утилізована..
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Крышевание проходимцев, воров и мошенников, а также устные договорняки с ними бывшим президентом Порошенко закончились, теперь будут отвечать перед законом и деркачи и усачи и бородачи.
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А сколько по 10 га наворовано? Но я за то - хай воруют землю и строят побольше и покрасивше, ширше и крепче... Ибо когда я прийду к власти я заберу у них всё и организую там пансионаты, сананатории, базы отдыха и спорта для всех граждан Украины - кроме казнокрадов, ибо им при мне будет не до отдыха.
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Вам би фантастику писати! Може б на віть Нобелівку отримали за краще науковонеобосноване фантастичне оповідання або навіть роман!
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Сколько в Украине порядочных, честных людей, в тяжелое для страны время вставших на ее защиту, но во власть всегда пролезают подонки и воры, как эта КГБ-шная тварь, которая работала и сейчас продолжает работать на нашего врага!
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папік,колишній голова сбу допомагав кучмі грабувати та руйнувати Україну,синочок продовжив діло.
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Нам потрібен суд за межами країни з несовкових суддів.
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Когда жлобы на деньги коммунистов
Открыли банк Американ Экспресс,
Чекисты дали волю аферистам,
Имея свой бубновый интерес.

И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.

Трофим "Аристократия помойки"
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