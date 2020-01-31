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 Враг с начала суток 31 января 6 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается:"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позиция м, а именно:

вблизи населенного пункта Широкино - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем;

рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

близи Викторовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия враг обстрелял защитников Луганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Сегодня, 31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Также читайте: Враг применил на Донбассе 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3173128
 
 
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