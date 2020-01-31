 Враг с начала суток 31 января 6 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается:"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позиция м, а именно:
вблизи населенного пункта Широкино - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем;
рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
близи Викторовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме этого, из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия враг обстрелял защитников Луганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Сегодня, 31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".