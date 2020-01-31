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Все про:донор (60) здравоохранение (270) медицина (1926) кровь (27)

 Службу крови в Украине может спасти государственно-частное партнерство, - Чугриев

Законопроект по оптимизации службы крови №2429, предложенный председателем Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким и принятsq парламентариями в первом чтении, крайне необходим украинским пациентам и отрасли донорства в целом.

Об этом заявил президент Ассоциации службы крови Украины, главный врач Житомирского областного центра крови Анатолий Чугриев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Он напомнил, что проектом закона предлагается предоставление частным субъектам права осуществлять заготовку плазмы для фракционирования для производства из нее препаратов крови на территории Украины, ужесточение требований для вывоза компонентов крови, в частности, плазмы, как сырья для производства препаратов крови, и упрощение порядка экспорта готовой продукции - лекарственных средств (препаратов крови), а также форсирование процесса комплексного реформирования донорства крови для приведения ее к европейским стандартам в рамках выполнения Соглашения пр ассоциации.

Чугриев подчеркнул, что в украинских государственных коммунальных учреждениях нет оборудования, которое бы отвечало потребностям пациентов и делало невозможным инфицирования при переливании крови и плазмы.

"Сегодня каждый центр крови - даже областные, а городские еще меньше, финансируются примерно на 45-50% от потребностей. Оборудование, которое стоит, имеет довольно большой возраст - 10-20 лет. Так не может использоваться оборудование, потому что центрифуга, в которой центрифугируется кровь, дает от 3 до 4500 оборотов. Представьте себе, скан, где находится две дозы крови, вдруг вылетает. Он пробьет не только крышку этой центрифуги, но и человека убить может. Поэтому их просто нельзя уже использовать", - рассказал эксперт.

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По его словам, также нуждается в замене оборудование лабораторного исследования. "Надо тестировать кровь двумя методами, а мы тестируем одним. Кажется, в Сумах, Запорожье, Белой Церкви, сейчас ставится во Львове - есть второй вид тестирования, генное тестирование, тестирование на ДНК и РНК вирусы. Это обязательный метод тестирования в других странах. Первый метод - определение антител к вирусам, а второй - должен быть обязательным - это определение самых вирусов, их ДНК и РНК. Поэтому это надо сделать", - отметил Анатолий Чугриев.

Он добавил, что практически ни в одном центре крови нет специализированного автотранспорта для заготовки крови на выездах в районы, города, области. "Тоже надо купить. Я могу дальше перечислять кучу проблем, где надо модернизировать оборудование, провести соответствующие ремонты, замену систем отопления, электрификации и всего остального. Материальная база во многих центрах крови очень запущена. Соответственно, если сегодня на текущие расходы государство обеспечивает на 48-50%, то на капитальные расходы просто нет средств. Где их взять - возникает вопрос", - рассказал главный врач Житомирского областного центра крови.

По мнению эксперта, выходом из этой ситуации может стать государственно-частное партнерство.

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"Нужно привлекать средства частных лиц, предприятий, которые будут заинтересованы. Но любой бизнесмен заинтересован вернуть вложенные деньги - как минимум, а как максимум - получить прибыль. Поэтому на паритетных условиях нужно позволить хотя бы заготовки плазмы для фракционирования, из которой изготавливаются препараты крови - лекарственные средства, частным субъектам предпринимательской деятельности ", - считает Чугриев.

Напомним, в декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2429 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения". За документ проголосовали 259 нардепов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173122
 
 
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Кровишкой приторговывать намылились?
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Впрочем, как и было обещано до выборов. Хоть здесь не наврали.
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пора розуміти

бариг у владі змінили наркомани-геї-насильники
далі лише вампіри.. Службу крові в Україні може врятувати державно-приватне партнерство, - Чугрієв - Цензор.НЕТ 7056
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ну типа здавай по 10 мы тебе потом зальем (не дай Бог!)по 100 ,а если не хочешь ставай в очередь,за бесплатной Службу крови в Украине может спасти государственно-частное партнерство, - Чугриев - Цензор.НЕТ 2214
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земля и кровь остались,мозгов нет тут все плохо
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Кто пробовал сдать кровь для своих родственников, тот знает, что не все так просто...
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Панадемік

@DistMist


31 січня 1893 у Патентному бюро США реєструють торгову марку Coca-Cola і в той самий день в 1865 році Мєндєлєв захищає знамениту дисертацію «О соединении спирта с водою»... Совпадєніє?

Службу крови в Украине может спасти государственно-частное партнерство, - Чугриев - Цензор.НЕТ 7498
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кто должен формировать Банк крови?частник?кто будет контролировать качество?паленную будем пациентам гнать-томатный сок по венам?кто будет отвечать уголовно?прививки уже закупали получили летальные исходы и отбили желание у родителей делать их детям на 100 лет,шо вы творите бл*ди!?
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Ніякі то невеликі затрати всі ці центрифуги та електропроводки.
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Ну пипец... если теперь еще и частные лавочки будут кровь брать.....
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