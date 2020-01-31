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 В Ривном положили в инфекционный бокс девушку, которая вернулась из Китая

В Ривном на карантин положили в инфекционный бокс 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая. Девушка сама обратилась к медикам за помощью.

Об рассказала Радио ТРЕК главный врач инфекционного отделения Ровенской ЦГБ Галина Максимчук, передает Цензор.НЕТ.

В больницу она обратилась сама, потому что у нее повысилась температура, появились насморк и кашель. Девушка сообщила, что на днях вернулась из Китая

"Паниковать не нужно. Потому этот случай нельзя считать как подозрение на коронавирус. Клинических признаков нет. Привлекать медиков из столицы пока нет смысла. Девушка в нашем отделении находится для дообследования и наблюдения. Она сейчас в изолированном боксе, всем необходимым ее обеспечивают. Посуда обрабатывают спецсредствами. Посещения, конечно, запрещено", - отметила Максимчук.

Девушку изолировали на 10 дней.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173121
 
 
 Топ комментарии
 
дзвінок у двері, чоловік відкриває - на порозі стоять люди у костюмах протиепідемічного захисту та з вогнеметами:
- Скажіть, це ви щойно повернулись із відрядження до Китаю?
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" -Больной, мы назначаем вам блинную диету.
- зачем доктор?
- потому что ничего кроме блинов под дверь не пролезет"
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Тре терміново відправити її на зустріч з Віслюком Оманским і нехай вона на нього чхне.
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дзвінок у двері, чоловік відкриває - на порозі стоять люди у костюмах протиепідемічного захисту та з вогнеметами:
- Скажіть, це ви щойно повернулись із відрядження до Китаю?
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а каким маршрутом она возвращалась в Рівне?
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Delta Air Lines приостанавливает все полеты в Китай.

American Airlines приостанавливает все рейсы в Китай.
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Через Борисполь, естественно. Людей же привезли, и распустили по домам. Хорошо, если температуру проверили. ПроФФесиАналы зеленые, чо.
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Закопати у хлорному вапні доки не пізно.
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Человечество несколько тысяч лет разрабатывало новые и совершенствовало старые способы уничтожения людей.
На медицину времени не хватило...

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Медицина тут при чому, якщо той вірус втік з лабораторії в тому самому Ухані?
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Можно заявить, что вирус инопланетяне подкинули, только вряд ли это будет правдой.
Тем не менее, желтая пресса, для рейтинга и увеличения количества читателей, может и такую идею подкинуть.
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Нафіга хворих впкскати в Україну і звозити їх спеціально з Китаю, хай би вже досиділи до кінця ВС в Китаї.
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Ви краще подумайте, що буде, коли сюди ломануться з рашки...
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" -Больной, мы назначаем вам блинную диету.
- зачем доктор?
- потому что ничего кроме блинов под дверь не пролезет"
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Паниковать не надо, но всех, кто был с ней в контакте надо изолировать до выяснения чем она больна.
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А выяснять кто будет? Тестов, о которых долго врала Скалецкая, в Украине, как выяснилось, нет. И будут не скоро. Девушка сдохнуть успеет, прежде чем что-то узнает..
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По-мудрому, всіх ідіотів, які поїхали в Китай вже ПІСЛЯ інформації про епідемію, а тепер повертаються, або тих, що сиділи там до цих пір, пілять, потрібно ізолювати разом з літаками, якими вони прилетіли. Там, прямо в Борисполі. На два тижні, не менше. А ще краще, тих придурків збивати ще на підльоті. І тих довбаних туристів з комерсантами, і тих, хто організовує ті перельоти. Та нехай вже сидять в тому Китаї, доки все не вщухне. Якого, питається, хрена? Ні, то реально, епідемія шизофренії в Україні по поширенні вже на першому місці. Ну нафіга, питається, заразу по цілому світу розносити?
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Перший підтверджений випадок зараження вірусом 2019 nCoV в Йончепінг, Швеція.
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не короновірус.замала ймовірність була заразитись

Суто статистична методика показує,що основним джерелом зараження в Україні буде останній рейс 4-го лютого з Саньї.
москалі рейсам в цей же час звідти запланували 14-ти денний карантин..

наші 'урядовці' поки що думають...(
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BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих предприятиях в КНР 31 января 2020 года, 18:26 Германские автопроизводители BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих предприятиях в КНР из-за вспышки коронавируса в этой стране. BMW продлевает на одну неделю, до 10 февраля, каникулы по случаю празднования Нового года по китайскому календарю на трех заводах в Шеньяне, сообщил представитель компании. С понедельника работу на предприятиях возобновят лишь офисные сотрудники, которые будут работать из дома. В Шеньяне находится крупнейший в мире филиал BMW, на котором около 10 тыс. работников производят до 500 тыс. автомобилей и двигателей в год, отмечает Deutsche Welle. VW приостановил до 10 февраля работу в рамках совместных предприятий с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works - SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen. Возобновление будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении автоконцерна. Шведская Volvo также продлевает каникулы на китайских заводах по крайне мере до 9 февраля
http://www.fixygen.ua/news/20200131/bmw-i-volkswagen.html
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