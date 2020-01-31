 Нардепы от ОПЗЖ подали представление в КС с целью вернуть неприкосновенность

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

Депутаты считают закон неконституционным, поскольку Верховная Рада приняла его с нарушением процедуры. Так, за него предварительно проголосовали в ночь на 30 августа и окончательно приняли 3 сентября. Чтобы это было возможным, депутаты начали первую сессию раньше и закрыли после одного заседания.

В представлении отмечается, что первая сессия не была очередной, поэтому на ней нельзя было рассматривать поправки в Конституцию.

Также депутаты отметили, что Верховная Рада при принятии закона проигнорировала предостережения Конституционного суда. Тогда суд обратил внимание, что при принятии закона необходимо учитывать состояние политической и правовой системы в стране и ее способность обеспечить беспрепятственное осуществление депутатами своих полномочий.

Кроме того, в представлении подчеркивают, что законопроект подал бывший президент Петр Порошенко, а не Владимир Зеленский. Отмечается, что по ст. 105 регламента Верховной Рады, поданный президентом законопроект считается отозванным, если его полномочия были приостановлены до принятия законопроекта в первом чтении.

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Напомним, Верховная Рада в сентябре приняла законопроект (№7203) о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

18 декабря парламент проголосовал в целом за законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.