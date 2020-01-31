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 Политика Украины
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Все про:КС (1408) неприкосновенность (987) Оппозиционная платформа - За життя (30)

 Нардепы от ОПЗЖ подали представление в КС с целью вернуть неприкосновенность

50 депутатов, большинство которых из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", хотят оспорить в Конституционном суде закон об отмене депутатской неприкосновенности, который вступил в силу 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

Депутаты считают закон неконституционным, поскольку Верховная Рада приняла его с нарушением процедуры. Так, за него предварительно проголосовали в ночь на 30 августа и окончательно приняли 3 сентября. Чтобы это было возможным, депутаты начали первую сессию раньше и закрыли после одного заседания.

В представлении отмечается, что первая сессия не была очередной, поэтому на ней нельзя было рассматривать поправки в Конституцию.

Также депутаты отметили, что Верховная Рада при принятии закона проигнорировала предостережения Конституционного суда. Тогда суд обратил внимание, что при принятии закона необходимо учитывать состояние политической и правовой системы в стране и ее способность обеспечить беспрепятственное осуществление депутатами своих полномочий.

Кроме того, в представлении подчеркивают, что законопроект подал бывший президент Петр Порошенко, а не Владимир Зеленский. Отмечается, что по ст. 105 регламента Верховной Рады, поданный президентом законопроект считается отозванным, если его полномочия были приостановлены до принятия законопроекта в первом чтении.

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Напомним, Верховная Рада в сентябре приняла законопроект (№7203) о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

18 декабря парламент проголосовал в целом за законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.

Источник: https://censor.net.ua/n3173117
 
 
 Топ комментарии
 
А в ЖОПЕжз случаем не охамели?
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Нардепы от ОПЗЖ подали представление в КС с целью вернуть неприкосновенность - Цензор.НЕТ 1862 идиот Разумков недавно же хвастался, что нарушение процедур и регламента ВР дает возможность быстрее принимать законы...

А теперь пускай вылезут на форум те кто обсерал умного и грамотного Парубия...

Депутаты считают закон неконституционным, поскольку Верховная Рада приняла его с нарушением процедуры. Источник: https://censor.net.ua/n3173117
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бачу, шановний, шо ви намагались скласти з літер ОПЗ та Ж слово "щастя"
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бачу, шановний, шо ви намагались скласти з літер ОПЗ та Ж слово "щастя"
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Може, так краще? За - ЖОПУ - За Життя - Опозиційна Платформа України!
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Он имел ввиду, что ОПЗЖопые начали бояться попасть на нары.
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Да возмите этих 50 сепаров и выгоните-- нахер они нужны в депутатах ? Врагов Украинского Народа гоните вшею что бы немутили воду !!! Эти твари прокацапские еще и получают наши деньги с бюджета -- писец какой то Нардепы от ОПЗЖ подали представление в КС с целью вернуть неприкосновенность - Цензор.НЕТ 3363
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идиот Разумков недавно же хвастался, что нарушение процедур и регламента ВР дает возможность быстрее принимать законы...

А теперь пускай вылезут на форум те кто обсерал умного и грамотного Парубия...

Депутаты считают закон неконституционным, поскольку Верховная Рада приняла его с нарушением процедуры. Источник: https://censor.net.ua/n3173117
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Що швидко робиться, те кривим родиться.
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безвідносно до ригів, чи "слуг", я вважаю що питання позбавлення недоторканності дуже неоднозначне
з одного боку це ставить депутатів поза законом, а з іншого - бувають ситуації (от, як зараз), коли недоторканність може захистити добросовісного депутата від бєспрєдєла виконавчої влади
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Россия в шоке: популярная телеведущая рубанула правду (смотреть до конца!)




Яніна Соколова

@IaninaSokolova

·22 ч

Ми з вами знову в топі ютьюба!
В коментарях

наклали вже цегли на цілий хмарочос
Дякую вам за підтримку, друзі! Отримайте задоволення:



https://www.youtube.com/watch?v=Vz-q_oA8czw&feature=youtu.be

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А знаєте, мені чомусь здається що повернуть недоторканність. 😁 Зєля не керує процесами., им далі, тим більше це очевидно.
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красивый спектакль разыгрывают слуги с зажопинцами...
и зачем надо было валить регламент??? а ларчик то просто открывался
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...зажопники рулят..!!! плесень на подхвате, принеси-подай..моношныри у красноперых))).. Нардепы от ОПЗЖ подали представление в КС с целью вернуть неприкосновенность - Цензор.НЕТ 8416 Нардепы от ОПЗЖ подали представление в КС с целью вернуть неприкосновенность - Цензор.НЕТ 5357
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