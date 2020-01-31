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Все про:дети (3837) защита (107) права (161) Офис генерального прокурора (65)

 Планируем полностью перезагрузить систему защиты прав ребенка, - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора начал работу над полной перезагрузкой системы защиты прав ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мемедова, на данный момент уже полностью реформировано соответствующее управление ОГП, а также расширены его полномочия.

Сейчас Офис работает над полной перезагрузкой системы защиты прав ребенка: от разработки стратегии с использованием лучших мировых практик и роли прокуратуры в этих процессах к реализации пилотных проектов по медиации и превенции", - отметили в ОГП.

Также в Офисе генпрокурора отметили на необходимости создания специализированного института: судей, следователей, прокуроров и адвокатов.

В ближайшее время планируется реализация пилотного проекта в Киеве и Киевской области, по принципу американского Children's Justice Centre.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173110
 
 
 Топ комментарии
 
Чё-то после подобных заявлений становится тревожно за детей...
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Дети ....бегите с этой страны!
Тикайте безумцы!
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Чё-то после подобных заявлений становится тревожно за детей...
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Кто б сомневался. Зелень превращает в дерьмо всё, к чему прикасается.
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надеюсь что не так как трудовой закон, в сторону уменьшение прав работника и увеличение работодователя.
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не надейтесь...
до этого что не закон - то абсурд или нарушение прав человека...
и сейчас также будет..
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Если начнёте перезагружать в гендерную равность народ вас кончит. Я настроения народа знаю.
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Что значит "детей пожалейте"? Они детей любят. В плохом смысле слова.
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Дети ....бегите с этой страны!
Тикайте безумцы!
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зараз та сістєма - відібрати дитину від рідних і віддати чужим, заплативши останнім. А допомогти рідним нє
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Ну начнем из истенноукраинской фамилии сраного перезагрущика.Кто и как в праве указывать как воспитывать ребенка.Наши отцы и деды нас воспитывали без законов и всяких там положений,воспитатльный закон всегда весел на гвозде и из медной пряшкой.И те кто сейчас пишет в этом блоге испытали это воспитание на себе и это пошло в прок так как еще в цензоре пишут и блольшенство имеет свое мнение и видиние не подавая своих отца и мать в суды.А теперь новыми законами нас хотят вернуть во времена НКВД где любой донос считался истенной.
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Давайте! Це новий підхід! Взять всьо і перезагрузіть. Повністю. Геніально. А шо, власне, грузіть? Право на лєво?.. Скільки дєньог треба? Гривень 500 вистачить?
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На папері можна грузити до опупіння. Шо і буде успішно реалізовано.
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І не атвлєкайтесь. Вчителям ви вже десь по $40 косих заборгували. Кожному. Воно можна і почекать, але не довго.
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Может стоит начать с детей инвалидов Киева которых мордует кличковская опг с убийцей гинзбург, главой дрз Киева?
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слово то какое модное "перезагрузить","проектов по медиации и превенции" как мы раньше до этого жили!?
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