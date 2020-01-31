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 Политика Украины
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Все про:дискриминация (83) Нацполиция (10827) украинский язык (760) русский язык (402)

 Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе

Депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар подал в полицию заявление на военного медика Ярину Чорногуз и волонтера аэроразведки Настю Конфедерат. Он считает, что требованием выключить в автобусе российский сериал те нарушили принцип равноправия граждан вне зависимости от национальности.

Об этом Брагар сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Подал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного Кодекса. Заявление подано относительно высказываний Настенки Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине", — написал Брагар.

По мнению депутата, это высказывание является дискриминацией по языковому признаку

"Не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют. При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такой же", — подчеркнул Брагар.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Умови нам ніхто ставити не буде!": В автобусе "Луцк-Киев" отказались выключить российский сериал по просьбе волонтерок и они вышли на трассе. Перевозчик обещает уволить водителя. ВИДЕО

Ст. 161 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, а также ограничение прав по признакам расы, пола, языковым или другим признакам.

Санкции по этой статье находятся в диапазоне от штрафа в сумме до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, 28 января водители автобуса, который следовал из Луцка в Киев, отказались выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса - госпитальера Ярины Чорногуз и волонтера аэроразведки Насти Конфедерат. Пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал.

Также на Цензор.НЕТ: Призываю не писать заявление на волонтерок, заступившихся за украинский язык, потому что это будет репрессией уровня Сталина, - Зинкевич обратилась к Брагару

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар заявил о планах обратиться в полицию, так как волонтерки якобы нарушили закон.

Нардеп от "Европейской Солидарности", председатель ВСК по вопросам правовой защиты ветеранов войны Яна Зинкевич призвала Брагара не писать заявление в полицию. Она напомнила, что по закону все услуги в Украине должны предоставляться на украинском языке.

Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173109
 
 
 Топ комментарии
 
Сказочный. И пдрс, в плохом смысле слова.
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и где швабода?где нацжены?правый сектор в конце концов?обьясните депутату,что и на него можно чего нить подать...
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ось бачиш ,де що прорізується але важко....де3,14здат цей від "зе слуг" , читай уважно...
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*****, однозначно! Попадись в 90-е с такой "милой" харей - сигареткой бы не откупился!
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йоханый совок.... клеймим позором единоглассно Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе - Цензор.НЕТ 1020
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Конец этому кацапскому реваншу будет? Где все эти яроши, тягныбоки, билецкие и т.п.?
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Ярош, ес южили, чистить зброю... і зберігає спокій.
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Не стесняйтесь, Слуги. Запрещайте украинский язык.
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желание трудящихся закон - как большинство решит так и будет, по закону что не запрещено то разрешено
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стане впізнаваемим завдяки своєму **********
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Як кацапня голову підняла. При наступному кіпіші (типу майдан) аеропорти перекриють першими.
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Скотство. Пусть на его трауре тоже будет дискотека.
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А я дурак думаю почему на востоке Украины ни одной трассы не собираются ремонтировать?
Теперь ясно .НЕ ТА МОВА.
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Ось так на рівному місці людина заробила медаль Пушкіна. Б**,та тож не наша медаль. Хоча хто знає,хто тепер наші.
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Надо подавать на фирму,ну а Брагара Нк и ПС должны научить Украину любить.Мне кажется обструкция всем антисоросятам вполне уместна.Полемика должна быть крайне жёсткой,как с представителем ОПЗЖ.Этот похуже насильника будет.Майданчик против Брагара тоже не помешал бы.Обмочить его портрет или чучело.Нельзя спускать такое зло на тормозах.Хорошие Юристы Украине не перевелись?
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Можно еще на слуг народа.
Что бы они не врали про какая разница.
Если нет никакой разницы то для чего смотреть русскоязычный сериал?
Если можно на любом другом языке?
Значит разница для них все таки есть.
Для других людей то же может быть разница.
Так какое право они имеют нарушать права украиноязычных граждан ?
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что ни делает дурак, все он делает не так.
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пора заводить на этих зетварей народные уголовные дела. ну и где их мы будем искать через четыре года (в нашем ростове (на кол!) тварей)
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Полазил сегодня в профиле на ФБ этого кренделя , там споры и "дискуссии" конечно , намного похлеще цензоровских . Так вот , немного неожиданно удивило количество прокацапского дерьма , на его странице .. Кого там только нет ,, и - уставших ат вайны замирцев любой ценой , и даунбаситов и крысчан и кацапни недорезанной , и другого отребья ,, кошмар .!! И все лайкают эту гниду , что есть мочи .. Вот вам и "слуги " ,, украинского народа . .

Правда , влетает им там не менее крепко , чем тут . ..
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Чому вас дивує підтримка цього кацапського лайна таким же кацапським лайном? Це ж закономірність. Мені цікаво, ті хто це вибрали, свідомо вибирали сепара, чи вони голосували паприколу
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Да не знаю ,,просто , как то , не ожидал я , что этот фуфел настолько популярен у ваты Депутат від СН Брагар написав заяву в поліцію на дівчат, які вимагали вимкнути російський серіал в автобусі - Цензор.НЕТ 88 .
Впечатление такое что , вроде попал на какую нибудь страницу к мудведчуку ..
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***
Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці:
Де той рік, де той проклятий тиждень і день,
Коли ми, українці, забули, що ми українці?

І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот,
І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в'ється,
І що ми на Вкраїні - таки український народ,
А не просто населення, як це у звітах дається.

І що хміль наш - у пісні, а не у барилах вина.
І що щедрість - в серцях, а не лиш у крамничних вітринах.
І що є у нас мова, і що українська вона,
Без якої наш край - територія, а не Вкраїна.

Я до себе кажу і до кожного з вас - Говори!
Говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати!
Запитайте у себе: відколи, з якої пори
Почали українці себе у собі забувати?

Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття,
У якому свідомості нашій збагнути незмога,
Чим солодший од меду нам видався чад забуття
Рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога.

Українці мої! То вкраїнці ми з вами, чи як?
Чи в "моголах" і вмерти судила нам доля пихата?
Чи в могили й забрати судилось нам наш переляк,
Що розцвів нам у думах смиренністю "меншого брата"?

Українці мої! Як гірчать мені власні слова...
Знаю добре, що й вам вони теж - не солодкі гостинці.
Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива,
Коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці.

Я вже й сам ладен мовить: "Воно тобі треба?.. Стерпи!"
Тільки ж хочу, вкраїнці, спитати у вас нелукаво:
Ради кого Шевченкові йти було в Орські степи?
Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву?

То хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря,
І хіба не зотліє на тлін українство між нами,
Коли навіть на згарищі долі й зорі Кобзаря
Ми і досі спокійно себе почуваєм хохлами?

Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо нахилить до Ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна...

автор і виконавець - Віктор Баранов
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За..бали своим могучим говором на которого все наступают ....
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Странное дело, на курятнике закрывают телеканалы, только потому, что канал вещает на одном из языков меньшинств. Этому каналу вменяют в вину экстримизм, а у нас ограничивают вещание на украинском так как будто бы мы живем не в Украине, а на курятнике. Может надо правильно формулировать законы, не об ограничении украинского контента 60-70 %% времени, а говорить о том, что каналы имеющие лицензии на трансляцию должны ограничивать 1-5% передачи на не государственном языке.
И потом, междугородний автобус - общественное место, как магазин и театр, городской общественный транспорт и ресторан, компания имеет лицензию государства Украина на перевозку по Украине, но законы Украины выполнять не ХОЧЕТ, почему наше государство должно продлевать лицензию на перевозки (в данном случае) компании которая игнорирут законодательство страны в котором зарабатывает деньги? В конце концов - хотят пассажиры смотреть куриное видео - надели наушники, взяли в руки планшеты и смотрите до усрачки.
Это чучело говорит "о дискриминации русского языка", но молчит о том что в данном случае произошло ровно наоборот, была дискриминация Украинского языка.
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Якого народу ці слуги, вже очевидно. Одне захищає кацапський діалект.
"Была идея продавать воду в Россию. Речь шла о Крыме", - нардеп от "СН" Аристов. (Друге заявило, що крим кацапським). І це тільки за сьогодні
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а проти волі пасажира ніззя включати кіно - люди купували квиток шоп отримати послуги транспорту, а не білєт на балєт. Правила користування транспортом розділ шість пункт два
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і ніякого голосування чи більшості. Тільки консенсус. Повний.
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В стране давно плюют на интересы пассажиров, посетителей, клиентов. Низкопошибное быдло рулит.
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Я так розумію що цей клоун - однодумець пацака...
Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе - Цензор.НЕТ 8018
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вот такое чучело из прислуги уродов и представляет всех "уставших о войны"
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Вот я только что понял, почему мне так несимпатичны борцы за права животных. Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе - Цензор.НЕТ 2417
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Некому защитить девушек -воинов от судебного произвола паршивого Слуги Народа.Некому.Вот очередная паршивая овца в СН.Надо его прославить,что бы от него цурались,как от чорта.
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Так тут дискриминация украиноязычного меньшинства русскоязычным большинством не нуждается в комментариях.
Это в отдельно взятом автобусе,как срез украинского общества.
Нарушение конституционных прав однозначно.
Заявление можно писать в произвольной форме и ссылаться на статью конституции.
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То,что он мудак-понятно. Интересно другое: лицензии на пасажироперевозки выдаются на основании конкурса. Предусмотрено ли в условиях конкурса предпочтение тем перевозчикам, кто не будет использовать шансон, российскую пропаганду в любом ее проявлении ит.д. Тогда может и в маршрутках наших ездить будет приятно!
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Я голосував за СН. Дуже шкода, що у Зеленського було мало часу на формування якісної команди. Якщо ці депутатики і далі будуть себе так поводити, то думаю недовго і до розпуску ВР!
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Taras Volynyanyn

Я голосував за СН. Дуже шкода, що у Зеленського було мало часу на формування якісної команди...

Депутат від СН Брагар написав заяву в поліцію на дівчат, які вимагали вимкнути російський серіал в автобусі - Цензор.НЕТ 7833
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Пока,только 8% заражены ею.Это опаснее коронавируса
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Зебилоид, ну хоть бы раз ты перднуло в тему того поста, которому отвечаешь.
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вакуум в голові вирішується перфорацією ос париетале
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Я голосував за СН

...
Тьху! Хоч би повстидався у такому зізнаватись!
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"Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе" - повторяется история с Рошен, такие же мелкие, предательские шажки, типа, не обратил внимание, что твоя команда делает, "не успевает" поставить пистон, но у Рошен это связано, в основном с баблом, а у Лицедея, лояльность, возможно связана с кремлёвским бесом, т.е. Украина теряет время, которого у неё нету, на разоблачение коррупционеров, либо на коллаборантов, а может хватит, надо просто ставить к стенке?
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Отмолчаться Зеленскому по поводу этого отморозка в своих рядах не удастся.Нужны петиции на разные уровни Президенту и каждому из депутатов СН.
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Ничего он им не сделает . Это водила нарушил их право на просмотр видеоконтента на государственном языке . Они были вправе требовать выключить сериал , потому что его трансляция не отвечала требованию закона Украины - "Про забезпечення функціонування української мови як державної",, где согласно ст. 23 , указано что - " Мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова"....а пункт 6 этой статьи , гласит --"кіновидовищні заклади можуть демонструвати іноземні фільми мовою оригіналу, СУПРОВОЖДУЮЧИ СУБТИТРУВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ".. .Чего сделано не было , и поэтому права украинских граждан были нарушены ..
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Тем более ,, нечего там крутить разную хрень . ! Депутат від СН Брагар написав заяву в поліцію на дівчат, які вимагали вимкнути російський серіал в автобусі - Цензор.НЕТ 1740 .
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Вот и нефиг навязывать пассажирам свои г-но-фильмы.
Лицензии на кинозал у водилы нет.
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Пля - а при чём "он им не сделает"?

Волонтёрам, которые в кутузке сейчас сидят, тоже "ничего" возможно не сделают.
Только они сейчас сидят в кутузке с подачи *********** гавна-зе плокулола и авакяна...

А ни на водилу за нарушение прав, ни на этого *********, ни на авакяна, ни на *********** позовы не поданы.

Где этот порохосвин, якобы "оппозиция" но на самом деле нихера не делающий?

Точнее - Порохосвин, создавая видимость что он "оппозиция" зе-гниде, просто держит эту нишу занятой, чтобы реальные силы не смогли втулится.

А где чистильщик оружия, где нацжёны?
Где водящие хороводы с факелами на 1 января и на Героев Крут?

В жопе?
В жопе...
Потому что это всё проект кремля.

Так что просрали Украину...
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"Волонтёрам, которые в кутузке сейчас сидят," - имеется ввиду "дело Шеремета" .
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где семенченко,билецкий,парасюк,сракаашвилле? почему не вещают о свинарчуках?
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Це ще раз доводить, що всі ці персоналі були задіяні на зняття про-українського призедента на малоросійського
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А почему твой "проукраинский" ********** только создаёт видимость и нихера не делает?
Почему нет импичмента зе-гавна за зраду?
Потому что они оба один кремлёвский проект.
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Да уж мужик ,можно даже сказать с большой буквы мужик. Дебил мля
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Это надо так врать на голубом глазу?
То какая разница под каким памятником свидание с любимой девушкой?
То имею право на русском языке смотреть и точка.
А принцип какая разница тут оказывается не работает.
Это партия Зезидента.
73 процента ********* одобряют.
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Какой треш. Мужик с халеной рожей, наверняка уклонявшийся от призыва, пишет донос на женщин, которые прошли войну.
Я не знаю, лично мне было бы стыдно так делать, даже если бы я был махровым сепаром.
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Писать нужно заявление о дискриминации укроиноязычных граждан в правоохренительные органы,а не в фейспук.
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Пару раз по морде дать бы и очки 👓 в жопу засунуть))
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Конченная тварь. Как и все до единого слуги урода.
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Все ж таки написав? Тьху, гидота!
Ні честі, ні совісті, ні Батьківщини... навіть чоловічої гідності нема, безстатеве чмо.
Фу таким бути. Фу! Фу-у-ууууууу!!!

Депутат від СН Брагар написав заяву в поліцію на дівчат, які вимагали вимкнути російський серіал в автобусі - Цензор.НЕТ 9649
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А чому цей урод не в армії , він за віком підходить ? Не захищає свою країну . Гріє свою товсту дупу в депутатському кріслі . А хлопці гинуть на війні . В окоп його захищати російську мову. Яким покидьком потрібно бути , щоб написати донос- кляузу на дівчину яка похоронила свого хлопця який загинув на цій війні . У цього виродка немає ні совісті , ні душі , ні гідності . Яскравий приклад виродків- слуг народа .
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Зараз при антиукраїнській владі продажних ЗЕбілів - капітулянтів ******* Україна може повторити жахливу долю Української Кубані (КНР) цієї етнічної української території злочинно анексованою Московією - ордою. За офіціальним переписом 1926 року, на Кубані яка завжди належала до стародавніх українських етнічних землях ще налічувалося 1,5 млн українців, або більше 62% всього населення Кубані з татар, москалів, калмиків ... Тут офіційно діяло понад 150 українських шкіл і багато неофіційних. Але в 1933 р всі українські школи були злочинно закриті, ліквідовані всі українські видавництва,радіо і газети, а українське населення було поголовно майже півтора мільйона українців знищено кривавими кремлівськими окупантами кацапами комуно -фашистами: голодомором, розстрілами, репресіями, депортацією ....
А в даний час на анексованою проклятиими москалями української Кубані немає жодної Української школи майже немає (кілька відсотків) Українців нащадків славних слов'ян гордих українських козаків які відродили козацтво в цій жахливій не слов'янській личаковій Росії -Орді. Ну а зараз вже ******* липові потішні так звані бутафорські "Кубанські козаки" це бридкі вщент пропиті, і з ніг до голови обісцяні кацапські козламорді рябі пики, з рязанським і вологодським кацапським говором, з жахливим - матом личакових москалів, притому вони всі поголовно прокремлівські фашисти -опричники )(уйла і люті вороги для Української держави ...
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