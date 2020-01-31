 Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе

Об этом Брагар сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Подал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного Кодекса. Заявление подано относительно высказываний Настенки Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине", — написал Брагар.
По мнению депутата, это высказывание является дискриминацией по языковому признаку
"Не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют. При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такой же", — подчеркнул Брагар.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Умови нам ніхто ставити не буде!": В автобусе "Луцк-Киев" отказались выключить российский сериал по просьбе волонтерок и они вышли на трассе. Перевозчик обещает уволить водителя. ВИДЕО
Ст. 161 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, а также ограничение прав по признакам расы, пола, языковым или другим признакам.
Санкции по этой статье находятся в диапазоне от штрафа в сумме до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 5 лет.
Напомним, 28 января водители автобуса, который следовал из Луцка в Киев, отказались выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса - госпитальера Ярины Чорногуз и волонтера аэроразведки Насти Конфедерат. Пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал.
Также на Цензор.НЕТ: Призываю не писать заявление на волонтерок, заступившихся за украинский язык, потому что это будет репрессией уровня Сталина, - Зинкевич обратилась к Брагару
Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар заявил о планах обратиться в полицию, так как волонтерки якобы нарушили закон.
Нардеп от "Европейской Солидарности", председатель ВСК по вопросам правовой защиты ветеранов войны Яна Зинкевич призвала Брагара не писать заявление в полицию. Она напомнила, что по закону все услуги в Украине должны предоставляться на украинском языке.
Теперь ясно .НЕ ТА МОВА.
Что бы они не врали про какая разница.
Если нет никакой разницы то для чего смотреть русскоязычный сериал?
Если можно на любом другом языке?
Значит разница для них все таки есть.
Для других людей то же может быть разница.
Так какое право они имеют нарушать права украиноязычных граждан ?
Правда , влетает им там не менее крепко , чем тут . ..
Впечатление такое что , вроде попал на какую нибудь страницу к мудведчуку ..
Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці:
Де той рік, де той проклятий тиждень і день,
Коли ми, українці, забули, що ми українці?
І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот,
І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в'ється,
І що ми на Вкраїні - таки український народ,
А не просто населення, як це у звітах дається.
І що хміль наш - у пісні, а не у барилах вина.
І що щедрість - в серцях, а не лиш у крамничних вітринах.
І що є у нас мова, і що українська вона,
Без якої наш край - територія, а не Вкраїна.
Я до себе кажу і до кожного з вас - Говори!
Говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати!
Запитайте у себе: відколи, з якої пори
Почали українці себе у собі забувати?
Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття,
У якому свідомості нашій збагнути незмога,
Чим солодший од меду нам видався чад забуття
Рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога.
Українці мої! То вкраїнці ми з вами, чи як?
Чи в "моголах" і вмерти судила нам доля пихата?
Чи в могили й забрати судилось нам наш переляк,
Що розцвів нам у думах смиренністю "меншого брата"?
Українці мої! Як гірчать мені власні слова...
Знаю добре, що й вам вони теж - не солодкі гостинці.
Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива,
Коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці.
Я вже й сам ладен мовить: "Воно тобі треба?.. Стерпи!"
Тільки ж хочу, вкраїнці, спитати у вас нелукаво:
Ради кого Шевченкові йти було в Орські степи?
Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву?
То хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря,
І хіба не зотліє на тлін українство між нами,
Коли навіть на згарищі долі й зорі Кобзаря
Ми і досі спокійно себе почуваєм хохлами?
Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо нахилить до Ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна...
автор і виконавець - Віктор Баранов
И потом, междугородний автобус - общественное место, как магазин и театр, городской общественный транспорт и ресторан, компания имеет лицензию государства Украина на перевозку по Украине, но законы Украины выполнять не ХОЧЕТ, почему наше государство должно продлевать лицензию на перевозки (в данном случае) компании которая игнорирут законодательство страны в котором зарабатывает деньги? В конце концов - хотят пассажиры смотреть куриное видео - надели наушники, взяли в руки планшеты и смотрите до усрачки.
Это чучело говорит "о дискриминации русского языка", но молчит о том что в данном случае произошло ровно наоборот, была дискриминация Украинского языка.
"Была идея продавать воду в Россию. Речь шла о Крыме", - нардеп от "СН" Аристов. (Друге заявило, що крим кацапським). І це тільки за сьогодні
Это в отдельно взятом автобусе,как срез украинского общества.
Нарушение конституционных прав однозначно.
Заявление можно писать в произвольной форме и ссылаться на статью конституции.
Я голосував за СН. Дуже шкода, що у Зеленського було мало часу на формування якісної команди...
...
Тьху! Хоч би повстидався у такому зізнаватись!
Лицензии на кинозал у водилы нет.
Волонтёрам, которые в кутузке сейчас сидят, тоже "ничего" возможно не сделают.
Только они сейчас сидят в кутузке с подачи *********** гавна-зе плокулола и авакяна...
А ни на водилу за нарушение прав, ни на этого *********, ни на авакяна, ни на *********** позовы не поданы.
Где этот порохосвин, якобы "оппозиция" но на самом деле нихера не делающий?
Точнее - Порохосвин, создавая видимость что он "оппозиция" зе-гниде, просто держит эту нишу занятой, чтобы реальные силы не смогли втулится.
А где чистильщик оружия, где нацжёны?
Где водящие хороводы с факелами на 1 января и на Героев Крут?
В жопе?
В жопе...
Потому что это всё проект кремля.
Так что просрали Украину...
Почему нет импичмента зе-гавна за зраду?
Потому что они оба один кремлёвский проект.
То какая разница под каким памятником свидание с любимой девушкой?
То имею право на русском языке смотреть и точка.
А принцип какая разница тут оказывается не работает.
Это партия Зезидента.
73 процента ********* одобряют.
Я не знаю, лично мне было бы стыдно так делать, даже если бы я был махровым сепаром.
Ні честі, ні совісті, ні Батьківщини... навіть чоловічої гідності нема, безстатеве чмо.
Фу таким бути. Фу! Фу-у-ууууууу!!!
А в даний час на анексованою проклятиими москалями української Кубані немає жодної Української школи майже немає (кілька відсотків) Українців нащадків славних слов'ян гордих українських козаків які відродили козацтво в цій жахливій не слов'янській личаковій Росії -Орді. Ну а зараз вже ******* липові потішні так звані бутафорські "Кубанські козаки" це бридкі вщент пропиті, і з ніг до голови обісцяні кацапські козламорді рябі пики, з рязанським і вологодським кацапським говором, з жахливим - матом личакових москалів, притому вони всі поголовно прокремлівські фашисти -опричники )(уйла і люті вороги для Української держави ...