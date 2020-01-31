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 В Хмельницком на карантин закрываюся все школы, - горсовет

Школы Хмельницкого закрывают из-за повышения уровня заболеваемости учащихся гриппом и острыми респираторными инфекциями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Из-за повышения уровня заболеваемости учащихся учреждений общего среднего образования города Хмельницкого гриппом и острыми респираторными инфекциями и в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения с понедельника, 3 февраля, приостановлен образовательный процесс во всех учреждениях общего среднего образования Хмельницкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение составляют частные образовательные учреждения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат №2.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173106
 
 
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