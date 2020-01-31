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Все про:Фонд гарантирования вкладов (142) Бахматюк (132) ВАБ Банк (11)

 Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Бахматюк возобновили переговоры о реструктуризации долга

30 января в Фонд гарантирования вкладов физических лиц поступило повторное обращение от Олега Бахматюка с предложением возобновить переговоры по урегулированию задолженности по кредитным портфелям VAB Банка и банка "Финансовая инициатива" перед фондом и НБУ.

Таким образом, ФГВФЛ сейчас изучает это предложение.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба фонда.

Отмечается, что в последние годы Олег Бахматюк неоднократно обращался в фонд с предложениями о добровольном урегулировании задолженности перед фондом и НБУ, в частности в октябре 2019 поступило предложение о погашении 8 млрд гривен в течение 7 лет в пользу фонда и НБУ.

"Окончательного решения о приемлемости или неприемлемости этого предложения фондом не принималось, поскольку это требует глубокого анализа альтернативных сценариев погашения задолженности и возможных денежных потоков, а также определения механизмов для осуществления погашения", - сообщили в фонде.

30 января 2020 в фонд поступило повторное обращение от Олега Бахматюка с предложением возобновить переговоры по урегулированию задолженности по кредитным портфелям VAB Банка и банка "Финансовая инициатива", а также перед фондом и НБУ.

В письме отмечается, что сейчас проводится анализ финансовых возможностей группы компаний "Укрлендфарминг ПЛС" осуществить погашение задолженности в сжатые сроки после чего будет предоставлено предложение по конкретным суммам и срокам.

Для принятия фондом решения по этому предложению обязательными этапами остается оценка альтернативных сценариев и способности погашения предложенных сумм и сроков.

Фонд подчеркивает, что в вопросах взыскания ущерба со связанных с банками лиц, главной целью является получение максимальной денежного потока для возврата средств кредиторам банков и государству.

Источник: https://censor.net.ua/n3173104
 
 
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Шо, акции "курятника" на бирже перестают котироваться?
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Эти 3,14ры уже забыли о вкладах СССР до 1990 года.КОГДА СБЕРБАНК НАЧНЕТ ВЫПЛАТУ??? КОГДА ВР СДЕЛАЕТ ПЕРЕРАСЧЕТ РУБЛЯ ДО1990 ГОДА К ГРИВНЕ???
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