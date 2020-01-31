 Кабмин запустил экспериментальный проект по ежеквартальной оценке результатов деятельности глав ОГА

Согласно постановлению правительства №35, до 31 декабря 2021 года приостанавливается действие постановления об ежегодном отчете глав ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Мониторинг и оценка будет проводиться с целью анализа результатов выполнения полномочий местными администрациями, выявления проблемных вопросов развития регионов и причин их возникновения, а также повышение эффективности принятия управленческих решений.

Мониторинг и оценка будут проводиться секретариатом Кабмина путем отслеживания динамики получаемых показателей государственной статистики, информации центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций и других источников открытых данных. Такая информация будет подаваться в секретариат правительства ежеквартально не позднее 29 числа следующего месяца.

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В течение 3 месяцев после завершения реализации экспериментального проекта секретариат Кабмина должен будет подготовить заключение о результатах его реализации и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты.