"Высокие зарплаты руководителей госпредприятий - предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий"

В своем блоге на УНИАН Валентин Гвоздий высказал мнение, что сама суть роли наблюдательного совета в целом и каждого его члена в частности состоит в большой ответственности. Чтобы эти люди согласились взять на себя такую большую ответственность, они должны быть в этом заинтересованы, пишут Факты.

Он считает, что достойная оплата делает ответственную должность члена/главы набсовета привлекательной и в то же время выполняет функцию предохранителя: исключает необходимость участия в коррупционных схемах.

"Сегодня много говорят о высоких зарплатах топ-чиновников, руководителей госпредприятий и членов набсоветов. Но это мнение ошибочно. Если сравнивать их с уровнем оплаты труда в европейских и мировых компаниях, то суммы будут ниже. Да, стоит признать, что сейчас ситуация с оплатой работы топ-менеджмента бюджетообразующих предприятий значительно улучшилась по сравнению с той, что была еще несколько лет назад. Это стало возможным в том числе благодаря большому количеству реформ, включая реформу корпоративного управления госпредприятий и внедрение системы государственных закупок ProZorro, которые значительно снизили коррупционные риски. Уверен, существование взвешенного баланса между оплатой труда и системой антикоррупционного комплайенса в Украине принесет результаты в перспективе. А высокие зарплаты — оправданы, поскольку отображают реалии, в которых работают украинские компании", — прокомментировал глава набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздий.

Он также акцентировал внимание на роли набсоветов в контексте высоких зарплат руководителей предприятий госсектора. По его словам, именно на наблюдательные советы закон возложил функции оценки эффективности работы руководителя предприятия и определения соответствующей суммы вознаграждения за эту работу.

"Это абсолютно адекватная и цивилизованная система, которая делает привлекательными руководящие должности для действительно современного топ-менеджмента и дает возможность приглашать профессионалов в управление государственными предприятиями", — резюмировал Гвоздий.

Он также убежден, зарплаты руководителей государственных предприятий — не те критические цифры, из которых надо делать скандал. Надо смотреть на суммы, которыми пополняется государственный бюджет, а также уделять огромное внимание вопросу комплаенс — постоянно контролировать выплаты компании, разрабатывать и выполнять инвестиционные проекты.