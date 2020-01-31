EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1846  64
Все про:зарплата (2000) коррупция (7624) Гвоздий (4)

 Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий

Глава набсовета "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий считает, что достойные зарплаты руководителей госпредприятий дают возможность привлекать к управлению эффективных менеджеров, профессионалов своего дела.

В своем блоге на УНИАН Валентин Гвоздий высказал мнение, что сама суть роли наблюдательного совета в целом и каждого его члена в частности состоит в большой ответственности. Чтобы эти люди согласились взять на себя такую большую ответственность, они должны быть в этом заинтересованы, пишут Факты.

Он считает, что достойная оплата делает ответственную должность члена/главы набсовета привлекательной и в то же время выполняет функцию предохранителя: исключает необходимость участия в коррупционных схемах.

"Сегодня много говорят о высоких зарплатах топ-чиновников, руководителей госпредприятий и членов набсоветов. Но это мнение ошибочно. Если сравнивать их с уровнем оплаты труда в европейских и мировых компаниях, то суммы будут ниже. Да, стоит признать, что сейчас ситуация с оплатой работы топ-менеджмента бюджетообразующих предприятий значительно улучшилась по сравнению с той, что была еще несколько лет назад. Это стало возможным в том числе благодаря большому количеству реформ, включая реформу корпоративного управления госпредприятий и внедрение системы государственных закупок ProZorro, которые значительно снизили коррупционные риски. Уверен, существование взвешенного баланса между оплатой труда и системой антикоррупционного комплайенса в Украине принесет результаты в перспективе. А высокие зарплаты — оправданы, поскольку отображают реалии, в которых работают украинские компании", — прокомментировал глава набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздий.

Он также акцентировал внимание на роли набсоветов в контексте высоких зарплат руководителей предприятий госсектора. По его словам, именно на наблюдательные советы закон возложил функции оценки эффективности работы руководителя предприятия и определения соответствующей суммы вознаграждения за эту работу.

"Это абсолютно адекватная и цивилизованная система, которая делает привлекательными руководящие должности для действительно современного топ-менеджмента и дает возможность приглашать профессионалов в управление государственными предприятиями", — резюмировал Гвоздий.

Он также убежден, зарплаты руководителей государственных предприятий — не те критические цифры, из которых надо делать скандал. Надо смотреть на суммы, которыми пополняется государственный бюджет, а также уделять огромное внимание вопросу комплаенс — постоянно контролировать выплаты компании, разрабатывать и выполнять инвестиционные проекты.

Источник: https://censor.net.ua/n3173098
 
 
 Топ комментарии
 
А может результаты деятельности гос предприятия, залог высокой зарплаты? Как можно получать высокие зарплаты при убыточном предприятии, только из бюджета, за счет налогопалательщика. А это узаконенная коррупция...
 показать весь комментарий
 
К высоким зарплатам надо еще добавить расстрел за коррупцию и конфискацию всего имущества до седьмого колена.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
я чето подумал, что Помпео сейчас будут бить, возможно даже ногами Високі зарплати керівників держпідприємств - запобіжник від участі в корупційних схемах, - Гвоздій - Цензор.НЕТ 3131
 показать весь комментарий
 
Главный почтмейстер страны Украина имеет зарплату выше чем зарплата президента США , но от этого украинская почта не стала работать лучше, просто стало лучше главному почтмейстеру страны Украина!!!
 показать весь комментарий
 
 
А может результаты деятельности гос предприятия, залог высокой зарплаты? Как можно получать высокие зарплаты при убыточном предприятии, только из бюджета, за счет налогопалательщика. А это узаконенная коррупция...
 показать весь комментарий
 
 
К высоким зарплатам надо еще добавить расстрел за коррупцию и конфискацию всего имущества до седьмого колена.
 показать весь комментарий
 
 
Да не будет такого никогда, мы к врагам толлерантность проявляем, а своих воров стрелять? Неее...
 показать весь комментарий
 
 
Сократить штат СБУ,ГПУ ПОЛИЦИИ и.т.д.А зачем они нужны? все будут получать по 2 лимона и на сделки не пойдет. А МОЖЕТ САДИТЬ ТЕХ КТО БЕРЕТ??? И ТЕХ КТО ДАЁТ???
 показать весь комментарий
 
 
Причем в свои 30 лет, она не замужем и детей не имеет...
 показать весь комментарий
 
 
А название должности этой гниды "мiнiстр освiти i науки", представьте себе министра с пед.училищем. В Украине, что нету достойных людей с научными степенями. А учитель с двумя высшими образованиями получает 8 тыс.грн. Этой не руки рубать, а голову.
 показать весь комментарий
 
 
Это беда. У нас во власти всегда были хотрожопые приспособленцы, а теперь вообще случайные люди с улицы, причем второе я считаю хуже первого.
 показать весь комментарий
 
 
2019-12-31 09:30:00 "Премьер Гончарук подарил своей любовнице кресло министра образования." Все претензии к молодому министру - это предисловие к отставке премьера Гончарука. Дело в том, что Анна очень близка к премьеру, они даже жили вместе продолжительное = время. Ее министерское кресло - единственное условие, которое Гончарук поставил перед своим назначением Зеленскому. Примечательно, что сам Зеленский на выборах обещал, что его правительство будет отличаться от предшественников именно отсутствием кумовских, родственных, деловых связей. Однако, на поверку оказалось, что Зеленский пристроил помощником депутата даже своего тестя, сами же "слуги" привели в Верховную раду парикмахеров, маникюрш, тренеров по фитнесу и водителей - в качестве своих помощников.

Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 1699

 показать весь комментарий
 
 
Да не уволят его, он из них самый умный...
 показать весь комментарий
 
помилуйте, ну какое же здесь кумовство?
здесь высокие отношения !

или Новосад еще и кума Гончаруку? Високі зарплати керівників держпідприємств - запобіжник від участі в корупційних схемах, - Гвоздій - Цензор.НЕТ 3447
 показать весь комментарий
 
НА ПАНЕЛЬ ИДИ. ТАМ БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ.
 показать весь комментарий
 
 
это пипец..просто не воровать они не могут..только за бабки..шож это за сущности..
--------
и кто уверен в том..что они не клептоманы.. Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 7712
 показать весь комментарий
 
 
Рассчитано на зебилов. Людям же известно, что жадность она только разгорается: чем руководящее животное больше имеет, тем сильнее оно чувствует дискомфорт от того, что оно не имеет ещё больше!
 показать весь комментарий
 
 
вам, скотам,сколько не плати,всё мало будет
 показать весь комментарий
 
 
Не то вы батенька предохранителем называете. Предохранитель - это когда за коррупцию пожизненное дают с конфискацией. А в этом варианте это сахарная пудра на шоколадный донат. Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 6533
 показать весь комментарий
 
 



ШотваРіцца

@dneprlena

·5 ч

дякую
@JRobur
шикарна нарізка ! тра поширювати під всіма вказівками ОПУ, рішеннями КМ, голосуваннями ВР, повідомленнями ДБР, ОГП та МВС


https://twitter.com/i/status/1221487877886029825



 показать весь комментарий
 
 
менеджеры с высокими зарплатами и при рошене и при "зе" заганяли и заганяют Украину в одну из самых нищих стран не только Европы ...так для чего Украине дорогостоящие грабители страны .когда можно нанять и дешевых- результат будет тот же...?
 показать весь комментарий
 
 
Їм можна взагалі не платити, однаково вкрадуть)))
 показать весь комментарий
 
 
Даже смертная казнь не есть "предохранитель от участия в коррупционных схемах".
 показать весь комментарий
 
 
- Сёма, вы таки знаете, если бы я был королём то жил бы лучше чем король.
- Это почему?
- А я бы ещё немножечко шил.
 показать весь комментарий
 
 
Чем выше будут зарплаты - тем больше будут воровать. Они знали куда шли? Тем более сейчас большинство из низ работают на по профилю. Еще ничего не сделали а высокие зарплаты им дай.
 показать весь комментарий
 
 
Воровать это мозги нужны, а если их нет? Назначаешь себе зарплату мильен, и нихрена не делаешь...
 показать весь комментарий
 
 
були схематозники на адекватній зарплатні, стали - на підвищеній
прогрес - на лице
 показать весь комментарий
 
 
На вигляд серйозний дядько, а таку, вибачте мене, херню несе, що аж смішно!
 показать весь комментарий
 
 
Высокие зарплаты руководителей госпредприятий - предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий

"баные вы козлы.
 показать весь комментарий
 
 
"Высокие зарплаты руководителей госпредприятий - предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий"
Гвоздий, ты забыл где живешь? напомню-в Укнаїні, яка займае одне зперших місць з корупції.... Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 8612
 показать весь комментарий
 
 
...Ну а простим працівникам вже анонсували новий трудовий кодекс. І нехай тільки спробують щось привласнити з підприємства щоб на тому заробити для прожиття.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, зарплата в 100тыс грн сильно повлияет на чиновника когда ему взятки миллионами долларов несут. Ето как сильно помогло увеличение штрафов уменьшить пьяных за рулем и как переговоры помогли остановить войну. Только руки рубать и в тюрьму садить.
 показать весь комментарий
 
 
Наличие денег ни когда не было предохранителем от желания иметь еще больше. Полнейшая чушь.
 показать весь комментарий
 
 
Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 4861их же на эти места не под угрозами сажали!?взявший взятку,априори подлец!что они лепят? Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 4861
 показать весь комментарий
 
 
Эти тупые ишаки поперлись "спасать сРану", типа герои! Почему волонтеры спасают страну бесплатно, а люди жертвуют последнее, и животных бродячих спасают бесплатно, и добровольцы тоже бесплатно. А эти клоуны спасают, но за хорошее вознаграждение, типа как проститутки - доставлю огромное удовольствие но 100$ в час. За "табу" доплата- "предохранитель от участия в коррупционных схемах".
 показать весь комментарий
 
 
Наличие госпредприятий - это уже извращение!
Если чиновники занимаются комерцией (госбанки, госфонды, госпредприятия), то зачем мы платим им налоги...? Они сами себе способны заработать...
 показать весь комментарий
 
 
А давайте все скажем у себя на работе что если нам не повысят зарплату в 10 раз то будем воровать. Представьте что вам на ето ответит ваше начальство. А прикиньте, чиновники, они же государственные служащие, имеют право шантажировать народ. Хотя ето уголовное преступление вплоть до измены.
 показать весь комментарий
 
 
Нужны достойные наказания, а не достойные зарплаты.
 показать весь комментарий
 
 
Очередные мифы от идитов. Зарплата пана с Укрпочты в 1,4 млн грв в месяц это вы окая зарплата. Нет это кощунство, когда у почтальона 5 тыс.... Таких деятелей нужно просто заставить работать за минималку. Что касается зарплаты и коррупции. То как то щарплата Кобеля в 2 млн грв в месяц уже в течении 3 лет коррупцию в Нафтогазе как то не поборола.....
 показать весь комментарий
 
Желаю чтобы ети чиновники легли на операционный стол а врач и медсестра которые получают 3-5тыс. грн зарплаты сказали ему что мы тебя нах. щас порежем и х**й ты проснешься потому что у нас маленькая зарплата.
 показать весь комментарий
 
 
А сам Гвоздій дійсно вірить в те, в чому хоче переконати піпл? Можна, напевно, погодитися лише з тезою, що зарплатня менша за мінімум, необхідний для фізичного виживання (в буквальному сенсі) може стимулювати пошуки інших (і не обов'язково законних) джерел доходу, в т.ч. і корупційних. Адже не принципово від чого померти, якщо вірогідність смерті від голоду наближається до 100:. Але ж це не випадок держчиновників! Вище цієї планки посадовця обмежують лише власні моральні перестороги та страх покарання (якщо це покарання достатньо жорстке і невідворотне).
 показать весь комментарий
 
 
Давайте поднимайте пенсии и минимальную зар.плату чтобы народ в коррупционных схемах не участвовал.
 показать весь комментарий
 
 
В странах Запада максимальная зарплата не превышает 8 минимальных. Можете проверить на зарплате Трампа.
 показать весь комментарий
 
 
На Заході репутація виявляється запобіжником від корупції, а не зарплати. В США державний сектор промисловості не менший за підприємницький. Менеджери на державних підприємствах дорожать своїм становищем, бо якщо будуть замішані у корупції то не знайдуть собі роботи ні в державних ні в в приватних фірмах. Ніколи. Це путівка в один кінець.
Гвоздій - ти ідіот, марш до мене на лекції.
 показать весь комментарий
 
 
Предохранитель - закон , судебная система . А зарплата , какая бы ни была высокая , не спасет.
 показать весь комментарий
 
 
Высокие зарплаты у чиновников в самой бедной стране в Европе и во время войны это и есть коррупция. Так, шо всё вернёте назад. Бнять - дайте мне мешок денег шоб я не воровал. Оправдание пиндец. Не можешь не воровать - не иди руководить, а попался не жалуйся, шо расстреляли. Так должно быть. А не так как вам удобно, ибо так коррупцию не остановить. Только суровые наказания как в Китае могут обрушить уровень коррупции в Украине, а мешками денег коррупцию можно только раззадорить. Деятели. Сделайте что-то для страны сначала, а потом рот за зарплаты открывайте.
 показать весь комментарий
 
 
Вот интересно, само идиот, а думает, что люди идиоты. Хочешь хорошую зарплату, иди в бизнес. Чего же тебя понесло в то кресло, которое поближе к корыту?
 показать весь комментарий
 
 
А в чем разница получил 20 и украл ещё 300 тысяч или просто сразу 320 тысяч в виде зарплаты? Ах да, с зарплаты платятся больничные и насчитывается пенсия. Воровать это тоже труд. Нужно придумывать всякие схемы, регистрировать левые предприятия, проводить по ним фиктивные сделки и т.д. А нынешним видимо уже и воровать то ли лень, то ли мозгов не хватает.
 показать весь комментарий
 
 
Валентин Гвоздий-- показательный идиот( пчелы против меда) !!! Сколько не будут получать не важно-- если вор все равно будет воровать и вымогать деньги Високі зарплати керівників держпідприємств - запобіжник від участі в корупційних схемах, - Гвоздій - Цензор.НЕТ 2382
 показать весь комментарий
 
 
Влада прикриваючись боротьбою з корупцією намагається задовольнити свої бажання. На раше високі зарплати не врятували від корупції, лише заохотили до більших грошей.
 показать весь комментарий
 
 
Предохранитель-это пожизненно или автомат калашникова!
 показать весь комментарий
 
 
а иначе чиновники "Укргидроэнерго" пригрозили что будут ВОРОВАТЬ ДОЖДЬ !!!!

вы хотите без дождя остаться ?
отож ! Високі зарплати керівників держпідприємств - запобіжник від участі в корупційних схемах, - Гвоздій - Цензор.НЕТ 1304
 показать весь комментарий
 
Високі зарплати не зупинять НІКОЛИ й НІКОГО. Корупцію зменшить тільки важке невідворотне покарання, конфіскація і реальні строки... Уся країна у глибокій ж...пі саме через наявність гігантського і ненажерного прошарку чиновників, які ні за що не відповідають, нічого не виробляють і не генерують жодних світлих ідей. Досить подивитися на їхні пики....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх