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 Экс-нардeпу Дубовому по делу завода "Краян" назначили залог в размере 15 млн грн

Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 15 млн грн экс-нардeпу Алeксандру Дубовому по делу одесского завода "Краян".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Новому фигуранту инкриминируют организацию коррупционной аферы по завладению 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода "Краян" за заведомо вдвое завышенной ценой", - пишет издание.

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Прокуратура просила Дубовому залог в 30 млн грн. Суд назначил залог в размере 15 млн грн, а также обязал его нe общаться со свидетелями и сдать паспорта. И Дубовой, и его защитники от комментариев после судебного заседания отказались.

Издание отмечает, что в деле по завладению более 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода "Краян" за вдвое завышенной цене в 2016 году появилось четверо подозреваемых: экс-депутат Килийского райсовета Одесской области Анатолий Коломиец, депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, экс-нардеп Александр Дубовой и помощницы мэра Одессы Геннадия Труханова Алена Попова.

Источник: https://censor.net.ua/n3173096
 
 
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Нормальные, я считаю, расценки. 15 % украденного отстегнул - и на свободу с чистой совестью. Подоходный налог.
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