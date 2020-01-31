Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ================================

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ. Фамилия Левочкиной теперь указана на странице Регламентного комитета Ассамблеи.
В состав Регламентного комитета входят 37 человек. Помимо Левочкиной, там есть еще один член украинской делегации — Сергей Власенко.
Работа комитета направлена на обеспечение надлежащего применения правил и процедур ПАСЕ. Он также должен следить за тем, чтобы тексты принимаемых Ассамблеей документов соответствовали ее практике.
Читайте на Цензор.НЕТ: Ясько о голосовании Левочкиной за возвращение российской делегации в ПАСЕ: Ни я, ни кто другой не может ее исключить
В четверг, 30 января, стало известно, что Юлия Левочкина голосовала за возвращение делегации России в ПАСЕ. Она — единственная представительница Украины, поддержавшая возвращение россиян.
Глава украинской делегации Елизавета Ясько после этого заявила, что не обладает полномочиями исключить Левочкину из состава украинской делегации.
еще рано ? да ?
Я вам уродам 5 лет говорил, что Левочкин ето правая рука Януковоща,человек-компьютер, как его называют в своих кругах рыгоаналы. Вы же уроды меня только банили и называли зрадофилом. Мол Петя всех купил и теперь они работают на Украины в том числе Кернес и Труханов.
Коли читав загаловки то мкні прочиталося так: "
Голосовавшую за возвращение России Левочкину избили членом..."
Это естественно...
а, ні, чекайте, там знизу шось гуркотить...
Pavlo Dudra 19.12.19 12:22 70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування "Рейтингу".
Більшість жителів України вважають Росію країною-агресором.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
Кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором щодо України, за останній місяць зросла (із 64% до 70%). Протилежної думки дотримуються 21% опитаних. Останніх найбільше на Півдні та особливо на Сході країни і серед прихильників партії "Опозиційна платформа - За життя".
а ти відразу "перескочив" на ясько..
С ********* смеемся, а представьте чтобы Песков или Лавров проголосовали за против Рашки.
Анатолий Штирлиц
@Shtirlitz53
·7 ч
Тут мені монтян інтим послуги запропонувала
Я так перелякалася як уявив це страхіття, що мабуть треба буде до бабок йти переляк знімати.
якось трішки обнадіює лише те,що новий короновірус НЕ ЗАБУДЕ старіючу,загниваючу,заражену лібералізмом толерастією вже нехристиянську Європу.. (
ну.. ми хоч не продалися за гроші як європейські проститути
Неужели нельзя придумать закон который исключает подобное?!
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