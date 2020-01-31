Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ================================

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ. Фамилия Левочкиной теперь указана на странице Регламентного комитета Ассамблеи.

В состав Регламентного комитета входят 37 человек. Помимо Левочкиной, там есть еще один член украинской делегации — Сергей Власенко.

Работа комитета направлена на обеспечение надлежащего применения правил и процедур ПАСЕ. Он также должен следить за тем, чтобы тексты принимаемых Ассамблеей документов соответствовали ее практике.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ясько о голосовании Левочкиной за возвращение российской делегации в ПАСЕ: Ни я, ни кто другой не может ее исключить

В четверг, 30 января, стало известно, что Юлия Левочкина голосовала за возвращение делегации России в ПАСЕ. Она — единственная представительница Украины, поддержавшая возвращение россиян.

Глава украинской делегации Елизавета Ясько после этого заявила, что не обладает полномочиями исключить Левочкину из состава украинской делегации.