EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  3430  86
Все про:ПАСЕ (1512) Левочкина (57)

 Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ

Комитет состоит из 37 членов. Его задача - обеспечивать надлежащее применение правил и процедур Парламентской ассамблеи совета Европы.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ. Фамилия Левочкиной теперь указана на странице Регламентного комитета Ассамблеи.

В состав Регламентного комитета входят 37 человек. Помимо Левочкиной, там есть еще один член украинской делегации — Сергей Власенко.

Работа комитета направлена на обеспечение надлежащего применения правил и процедур ПАСЕ. Он также должен следить за тем, чтобы тексты принимаемых Ассамблеей документов соответствовали ее практике.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ясько о голосовании Левочкиной за возвращение российской делегации в ПАСЕ: Ни я, ни кто другой не может ее исключить

В четверг, 30 января, стало известно, что Юлия Левочкина голосовала за возвращение делегации России в ПАСЕ. Она — единственная представительница Украины, поддержавшая возвращение россиян.

Глава украинской делегации Елизавета Ясько после этого заявила, что не обладает полномочиями исключить Левочкину из состава украинской делегации.

Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173095
 
 
 Топ комментарии
 
очередная дипломатическая перемога вазелиновой команды!
 показать весь комментарий
 
зебилы - вы сделали это вместе)))))
 показать весь комментарий
 
Московия помогает и продвигает своих агентов...
Это естественно...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
очередная дипломатическая перемога вазелиновой команды!
 показать весь комментарий
 
 
А вот три слуги в пророссийской группе ПАСЕ -- это уже Вова.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, один из них -- это новый глава комитета по внешней политике Рады. Это полный вынос тела.
 показать весь комментарий
 
 
а я прочитал избили в регламентном комитете....

еще рано ? да ? Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9230
 показать весь комментарий
 
ЕЙ уже 6-лет на ЗОНЕ прогулы ставят. А ЭТО еще и депПУтат
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ты, змей не помнишь, что твой Пэтя позволил уродам из ОПЗЖ голову поднять, что именно Пэтя возродил РыгоАналов.
 показать весь комментарий
 
 
При Зебиле они вернулись всем кодлом в парламент, получили новые полномочия, а некоторые, такие как Портнов стали управлять судами. Так что зебилы, не нужно свои перемоги другим присваивать. Это происходит сейчас Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4035
 показать весь комментарий
 
 
Портнов не з команди Зе,брехливі порохоботи ! Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4473
 показать весь комментарий
 
 
Он управляет всеми судами во времена Зе. А под кем он там, под Богданом, Коломой или Х...лом мне мало интересно. Факт в том, что сейчас потужна реформа судов проходит под управлением Портнова. Вы сделали это вместе, зебилыЛьовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 1136
 показать весь комментарий
 
 
Не зебилы голосовали за ОПЗЖопых на выборах, не неси чушь.
 показать весь комментарий
 
 
Но именно зебилы привели к власти Зебила, который отдал суды Портнову Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6572
 показать весь комментарий
 
 
К этому привели Пэтины рэхформы, и долго мы еще будем расхлебывать, то, что Пэтя натворил.
 показать весь комментарий
 
Т.е. это Петя виноват, что Зебил отдал суды Портнову? Зебил, меньше пей зеленки, от нее у тебя разжижение мозгов пошло
 показать весь комментарий
 
Пэтины рехформы еще долго будут боком вылазить.
 показать весь комментарий
 
Ага. Особенно креатуры рыгов, которых Зебил назначает
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ето вы порохосрань сделали все вместе. СПАСИБО.
Я вам уродам 5 лет говорил, что Левочкин ето правая рука Януковоща,человек-компьютер, как его называют в своих кругах рыгоаналы. Вы же уроды меня только банили и называли зрадофилом. Мол Петя всех купил и теперь они работают на Украины в том числе Кернес и Труханов.
 показать весь комментарий
 
 
Как там Портнов? Или ты язык в ж...у засунул? Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6281
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Высунь морду из под стола и спроси у своего Пети который провел 144 потужных рехвормы и особенно судебную которой он хвастался до последнего Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4839
 показать весь комментарий
 
 
Судебная реформа была только начата, а сейчас суды под Портновым. Это реформа от Зебила зеленый? По всем показателям коррупции Украина за полгода на 15-20 мест откатилась во всех рейтингах При Порохе Украина получила безвиз, Томос и ЗСТ с ЕС, а при этом зеленом что получила? Пока что одни перемоги. От сдачи позиций, да управления судами Портоновым и полный просыр всех позиций по миру Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9111
 показать весь комментарий
 
 
Да что ты п***шь урод соевый. Парашенко сцал в уши что ПРОВЕЛ и ЗАКОНЧИЛ судебную реформу. Даже своих судей верховных поставил. Так что хватит доставать говно из своих штанов и бросаться по людях
 показать весь комментарий
 
Был закончен только первый этап. А сейчас зебил Портонов проводит потужную реформу от зебилов. Или ты го...но не согласно, что Портонов это потужна реформа? Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6844 Ты сам го...но. зачем тобой бросаться Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8313
 показать весь комментарий
 
Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе
 показать весь комментарий
 
 
він не є постраждалою стороною -суд не може розглядати його заяву...
 показать весь комментарий
 
Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ================================
Коли читав загаловки то мкні прочиталося так: "
Голосовавшую за возвращение России Левочкину избили членом..."
 показать весь комментарий
 
Московия помогает и продвигает своих агентов...
Это естественно...
 показать весь комментарий
 
 
Мы прёмся в ЕС, а оно коррумпировано ****** до трусов. Может пора вспомнить, шо мы Самостийныки?
 показать весь комментарий
 
 
Штепу для баланса внедрить в биндеровское звено.
 показать весь комментарий
 
це вже дно?
а, ні, чекайте, там знизу шось гуркотить...
 показать весь комментарий
 
 
Значит скоро умрет, Кабздон концерты только на том свете дает.
 показать весь комментарий
 
Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8124

Pavlo Dudra 19.12.19 12:22 70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування "Рейтингу".
Більшість жителів України вважають Росію країною-агресором.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором щодо України, за останній місяць зросла (із 64% до 70%). Протилежної думки дотримуються 21% опитаних. Останніх найбільше на Півдні та особливо на Сході країни і серед прихильників партії "Опозиційна платформа - За життя".
 показать весь комментарий
 
 
для кого война и враг, а для зеленой падлы и его своры - бизнес и братский народ.
 показать весь комментарий
 
 
Звідки ти такий дебільний ? Яким боком ця хвойда відноситься до зе якщо вона з мертвечуківських зажопників і була в ПАСЕ і при потроху?
 показать весь комментарий
 
 
ну пока дебильный только ты. назначать кацапскую шлюху ясько главой делегации - это еперный стыд и срам.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе смердючого пуйломовного козла ніхто не питає кого нам призначать і куди. Мова йде про льовочкіну кацапську хвойду, а не ясько.ПТН -ПНХ Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3705 ПОРЄБРИК ТАМ.
 показать весь комментарий
 
 
Не займайся демагогією,ігорчику..Ти запитуєш про Льовочкіну-тобі відповіли..
а ти відразу "перескочив" на ясько..
 показать весь комментарий
 
 
Вот ***** с Лавровым там ржут. Таких дебилов как украинцы еще поискать надо, Сами проголосуют за уничтожение своей страны.
С ********* смеемся, а представьте чтобы Песков или Лавров проголосовали за против Рашки.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
С ОПЗЖ и шоколадно- соевым барыгой и врагов не надо!
 показать весь комментарий
 
 
Не качайте лодку, кричали тогда петеботы.
 показать весь комментарий
 



Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53

·7 ч

Тут мені монтян інтим послуги запропонувала

Я так перелякалася як уявив це страхіття, що мабуть треба буде до бабок йти переляк знімати.



Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ - Цензор.НЕТ 3413

 показать весь комментарий
 
 
соглашайся, какая разница... ЯБВДЛ...
 показать весь комментарий
 
продажний зєля зі своєю ********...ЄВРОПІ НА ГОЛОВУ ВИБУХІВКИ НЕ ПАДАЮТЬ...РОЗЖИРІВШЕ СТАДО...З НОРМАЛЬНОЮ ЗАРПЛАТНЕЮ ТА РІВНЕМ ЖИТТЯ...(пробачте...капс увімкнув випадково) То максимум на наші події в них,- це стурбованість...Рашка ще й бабла підкинула в ПАРЄ,- лафа...жри, отримуй нехилі гроші, роз'їжджай на чужі кошти по відрядженням, перебуваючи в классних отелях і вибіром їжі...
 показать весь комментарий
 
 
Было бы спокойнее, если бы эта курва юЛЯ жила на роSSии и была избрана там куда угодно, хоть в госдуру. А так, вражина среди нас, хотя ментально она давно не наша...
 показать весь комментарий
 
 
ось ми зараз є живими свідками того, як то усі часи робили московити з Україною.
 показать весь комментарий
 
 
Расскажите ещё что за неё как за депутата, голосовали приверженцы партии СН.
 показать весь комментарий
 
проросійська "група впливу" у ПАРЄ віддячила...Львочкіній.. ((

якось трішки обнадіює лише те,що новий короновірус НЕ ЗАБУДЕ старіючу,загниваючу,заражену лібералізмом толерастією вже нехристиянську Європу.. (
 показать весь комментарий
 
 
На Западе решили, что она у нас какбы вторая Гандзюк. Режет правду-матку с риском для своей жизни.
 показать весь комментарий
 
... Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2963 Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2963 Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2963...отара, ау)...поржом по приколу?)))..плевочкина уже в регламентном комитете заседает, толстой, фашистюга конченный расеянский, друган еенный -в вице председателях всей ПАСЕ етой потешной...мертвечук - комми по всей эуропе собирает, пушниной расплачиваясь. план кума толкать хочет в закон о капитуляции...недомерок недоделанный,заволошин, тоже пузыри там пускает в пользу матушки-родины из залесья темного...ну шо, недостриженные и недодоенные, галаснули по приколу то?!!!...ржите теперь.. Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6632
 показать весь комментарий
 
ось кажете, українці промахнулись з ЗЕ...
ну.. ми хоч не продалися за гроші як європейські проститути
 показать весь комментарий
 
Пора готовить убогой встречу дома...
 показать весь комментарий
 
 
Судить за государственную измену!
Неужели нельзя придумать закон который исключает подобное?!
 показать весь комментарий
 
 
не можна.. у нас фракція зажопів існує -значить її представник у ПАРЄ..згідно квот...
 показать весь комментарий
 
Тепер в колаборантів ДНР/ЛДНР є своя представниця в ПАРЄ.
 показать весь комментарий
 
 
..вы намного проституток этих хуже..те на жизнь СЕБЕ телом СВОИМ зарабатывают, вы же падлюки подлые под нож всю страну бросили и на посмешище выставили всемирное..... Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8294
 показать весь комментарий
 
ЕЙ уже 6-лет на ЗОНЕ прогулы ставят. А ЭТО еще и депПУтат
 показать весь комментарий
 
Парадокс Гегеля работает безотказно:
"История учит, что ничему не учит"©
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх