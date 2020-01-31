 Зеленский подписал закон о снижении штрафов за нарушение прав работников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Речь идет о законопроекте №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (об устранении норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины)".
Документом вносятся изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины, которыми предлагается на законодательном уровне закрепить новый механизм применения штрафных санкций. Так, если работодатель нарушил законодательство впервые, к нему будет применятся письменное предупреждение.
В то же время предлагается уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение законодательства о труде.
В частности, штраф за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, или выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов предложено снизить с тридцатикратного (125,19 тыс. грн) до четырехкратного (16,69 тыс. грн) размера минимальной заработной платы.
впрочем какаяразница - достоинство на хлеб не намажешь...
приучайтесь быть покорными и угождать начальству...
Ну, ну.. Это законодательство и раньше, и видали, и вертели...
- министр Соколовская раскритиковала украинских пенсионеров
При этом зарплата самой чиновницы составляет 200 тысяч гривен ежемесячно.
Также она добавила: украинцы не хотят обеспечивать свою старость, поскольку "это на самом деле человеческая природа, поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов.
Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее"читайте https://www.dialog.ua/business/200168_1580378939
Это скорее НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ...или проще СТАДО УПОРОТЫХ БАРАНОВ!)))