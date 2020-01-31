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 Политика Украины, Общество
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Все про:закон (2726) Зеленский (4436) права (161) труд (91) штраф (887)

 Зеленский подписал закон о снижении штрафов за нарушение прав работников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Речь идет о законопроекте №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (об устранении норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины)".

Документом вносятся изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины, которыми предлагается на законодательном уровне закрепить новый механизм применения штрафных санкций. Так, если работодатель нарушил законодательство впервые, к нему будет применятся письменное предупреждение.

В то же время предлагается уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение законодательства о труде.

В частности, штраф за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, или выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов предложено снизить с тридцатикратного (125,19 тыс. грн) до четырехкратного (16,69 тыс. грн) размера минимальной заработной платы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз

Источник: https://censor.net.ua/n3173091
 
 
 Топ комментарии
 
Бубочка всё делает в интересах своих кукловодов-олигархов
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молодец, в следующем году вообще надо отменить все права рабов.
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Зеленский подписал закон о снижении штрафов за нарушение прав работников - Цензор.НЕТ 691 малороссы с простого и мудрого нарида!, - через какое то время разрешат панам сечь вас на конюшнях....

впрочем какаяразница - достоинство на хлеб не намажешь...
приучайтесь быть покорными и угождать начальству...
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Бубочка всё делает в интересах своих кукловодов-олигархов
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На кого Зеля работает? На олигархат. И цинично называет себя слугой народа. Волк в овечьей шкуре, которого бандиты с баблом, скупившие всю Украину, поставили и используют как проститутку. Все его законы антинародные и во вред стране и государству.
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молодец, в следующем году вообще надо отменить все права рабов.
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малороссы с простого и мудрого нарида!, - через какое то время разрешат панам сечь вас на конюшнях....

впрочем какаяразница - достоинство на хлеб не намажешь...
приучайтесь быть покорными и угождать начальству...
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Еще один шаг Украины к рабовладельченскому строю.Пора строить пещеры,к пещерному строю уже не далеко.
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В то же время предлагается уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение законодательства о труде.

Ну, ну.. Это законодательство и раньше, и видали, и вертели...
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А зараз,ще і бУбочку "видали и вертели"!!!
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"Почему вы не копите на старость?"
- министр Соколовская раскритиковала украинских пенсионеров


При этом зарплата самой чиновницы составляет 200 тысяч гривен ежемесячно.

Также она добавила: украинцы не хотят обеспечивать свою старость, поскольку "это на самом деле человеческая природа, поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов.
Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее"читайте https://www.dialog.ua/business/200168_1580378939
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Пусть эта тварь скажет каждому, что пенсии выживания не будет и нечего платить в пенсионный фонд. Пусть люди не надеются и копят себе доллары,золото с молодости. Эта ****, когда станет старой откажется от пенсии? Очень сомнительно.
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А зачем? Ему лень и он все равно ничего там не понимает.
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По-моему это нищаки для теневой экономики. Плати чёрный нал без налогов, а если поймают не больно оштрафуют. Кто заказчик? Зе хоть понимает, шо его заказали? Чи нашару подписует?
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бУбочка, гніда ти позорная, дивись що навколо тебе діється, самі сукі дорвалися до корита!!! Срочно знімай всіх своїх крахоборів, розганяй всю ВР, і сам тікай бУбочка, тікай!!! Народ тобі цього не подарує!!!
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??? Ты 73% лоховверящих в сказки считаешь НАРОДОМ?
Это скорее НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ...или проще СТАДО УПОРОТЫХ БАРАНОВ!)))
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